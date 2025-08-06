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Салат с грибами и рукколой
Салат с грибами и рукколой
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Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 12:35

Неожиданные сочетания: как курица, грибы и сыр создают кулинарную магию

Как приготовить праздничный слоёный салат: пошаговая инструкция

Хотите приготовить салат, который украсит праздничный стол и покорит гостей? Этот рецепт сочетает минимум ингредиентов с максимумом вкуса: нежная курица, ароматные грибы, сыр и яйца создают идеальную гармонию.

Ингредиенты

  • Куриное филе — 300 г
  • Шампиньоны — 200 г
  • Твёрдый сыр — 100 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Подсолнечное масло — 1 ст. л.
  • Майонез — 80 г
  • Петрушка — для украшения

Как приготовить

Отварите курицу до готовности, яйца — вкрутую. Очистите грибы и протрите их влажной салфеткой. Курицу разберите на волокна, яйца разделите на белки и желтки, натрите их отдельно. Сыр тоже натрите на средней тёрке.

Шампиньоны нарежьте пластинками и обжарьте на масле до золотистости. Посолите, поперчите и остудите. Выкладывайте ингредиенты в форме (например, в кольце для салата), промазывая каждый слой майонезом:

1 слой: курица + майонез
2 слой: грибы + майонез
3 слой: яичные белки + майонез
4 слой: сыр + майонез
5 слой: яичные желтки (без майонеза)

Поставьте салат в холодильник на 1-2 часа. Перед подачей снимите кольцо и украсьте петрушкой.

Совет: если форма высокая, накройте салат пищевой плёнкой, чтобы желтки не заветрились.

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