Неожиданные сочетания: как курица, грибы и сыр создают кулинарную магию
Хотите приготовить салат, который украсит праздничный стол и покорит гостей? Этот рецепт сочетает минимум ингредиентов с максимумом вкуса: нежная курица, ароматные грибы, сыр и яйца создают идеальную гармонию.
Ингредиенты
- Куриное филе — 300 г
- Шампиньоны — 200 г
- Твёрдый сыр — 100 г
- Яйца — 2 шт.
- Подсолнечное масло — 1 ст. л.
- Майонез — 80 г
- Петрушка — для украшения
Как приготовить
Отварите курицу до готовности, яйца — вкрутую. Очистите грибы и протрите их влажной салфеткой. Курицу разберите на волокна, яйца разделите на белки и желтки, натрите их отдельно. Сыр тоже натрите на средней тёрке.
Шампиньоны нарежьте пластинками и обжарьте на масле до золотистости. Посолите, поперчите и остудите. Выкладывайте ингредиенты в форме (например, в кольце для салата), промазывая каждый слой майонезом:
1 слой: курица + майонез
2 слой: грибы + майонез
3 слой: яичные белки + майонез
4 слой: сыр + майонез
5 слой: яичные желтки (без майонеза)
Поставьте салат в холодильник на 1-2 часа. Перед подачей снимите кольцо и украсьте петрушкой.
Совет: если форма высокая, накройте салат пищевой плёнкой, чтобы желтки не заветрились.
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