Оладьи из курицы: мягкий шторм счастья для всей семьи
Представьте: нежные, сочные оладьи, которые тают во рту и нравятся даже самым маленьким гурманам. Это не просто еда — это быстрый способ порадовать семью вкусным ужином без лишних затрат. Замешиваете тесто за минуты, а подаёте с любым гарниром или соусом. Хотите узнать, как приготовить такие дома?
Ингредиенты
- Куриный фарш: 500 г (лучше из грудки, без кожи и жира — приготовьте сами в блендере или мясорубке)
- Яйца: 2 шт.
- Сметана: 2 ст. л.
- Крахмал: 2 ст. л. (или мука)
- Растительное масло: 2 ст. л.
- Перец черный молотый: по вкусу
- Соль: по вкусу
Пошаговое приготовление
Соберите всё по списку. Если хотите добавить аромат, попробуйте паприку, хмели-сунели или специи для курицы. Очистите и нарежьте мелкими кубиками. Не любите лук? Пропустите через мясорубку или вообще исключите.
В миске соедините фарш, лук, яйца, сметану, соль и перец. Перемешайте до однородности — тесто должно быть полужидким, как для оладий, а не котлет. Всыпьте его и тщательно размешайте. Подойдёт кукурузный или картофельный.
Налейте масло и поставьте на средний огонь. Ложкой выкладывайте тесто, формируя круглые кусочки. Жарьте 3-5 минут с каждой стороны до золотистой корочки. Время зависит от толщины и плиты. Переложите на тарелку и наслаждайтесь.
