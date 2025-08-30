Кулинарный конструктор: собери идеальный салат из того, что есть в холодильнике

Хотите удивить гостей или просто порадовать семью вкусным и сытным салатом? Этот рецепт — настоящая палочка-выручалочка! Он простой, быстрый и позволяет экспериментировать с ингредиентами, создавая новые оттенки вкуса каждый раз.

Ингредиенты

Куриное филе — 200 г

Твёрдый сыр — 50 г

Помидоры — 2 шт.

Болгарский перец — 1 шт.

Огурцы — 1 шт.

Петрушка — 2 веточки (около 7 г)

Майонез — 2 ст. л.

Соль и перец — по вкусу

Как приготовить

Промойте и обсушите филе, посолите, поперчите. Можно добавить любимые специи. Автор запекает курицу в фольге при 180°C около 25 минут, но вы можете её отварить или обжарить — это повлияет на итоговый вкус. Помойте и насухо вытрите помидоры, перец, огурцы. Нарежьте их соломкой.

Совет: выбирайте плотные помидоры, чтобы салат не получился водянистым. Добавьте лук и сыр.

Очистите луковицу, нарежьте полукольцами. При желании замаринуйте её в уксусе с сахаром. Сыр натрите на крупной тёрке. В миске смешайте нарезанную курицу, овощи, сыр и измельчённую петрушку. Заправьте майонезом, аккуратно перемешайте. Подавайте сразу. Салат лучше не хранить — так он сохраняет свежесть и аппетитный вид.

Советы