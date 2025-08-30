Кулинарный конструктор: собери идеальный салат из того, что есть в холодильнике
Хотите удивить гостей или просто порадовать семью вкусным и сытным салатом? Этот рецепт — настоящая палочка-выручалочка! Он простой, быстрый и позволяет экспериментировать с ингредиентами, создавая новые оттенки вкуса каждый раз.
Ингредиенты
- Куриное филе — 200 г
- Твёрдый сыр — 50 г
- Помидоры — 2 шт.
- Болгарский перец — 1 шт.
- Огурцы — 1 шт.
- Петрушка — 2 веточки (около 7 г)
- Майонез — 2 ст. л.
- Соль и перец — по вкусу
Как приготовить
Промойте и обсушите филе, посолите, поперчите. Можно добавить любимые специи. Автор запекает курицу в фольге при 180°C около 25 минут, но вы можете её отварить или обжарить — это повлияет на итоговый вкус. Помойте и насухо вытрите помидоры, перец, огурцы. Нарежьте их соломкой.
Совет: выбирайте плотные помидоры, чтобы салат не получился водянистым. Добавьте лук и сыр.
Очистите луковицу, нарежьте полукольцами. При желании замаринуйте её в уксусе с сахаром. Сыр натрите на крупной тёрке. В миске смешайте нарезанную курицу, овощи, сыр и измельчённую петрушку. Заправьте майонезом, аккуратно перемешайте. Подавайте сразу. Салат лучше не хранить — так он сохраняет свежесть и аппетитный вид.
Советы
- Овощи можно менять в зависимости от сезона.
- Курицу легко заменить другим мясом или даже колбасой.
- Зелень используйте любую: укроп, кинзу, зелёный лук.
