Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:51

Кулинарный конструктор: собери идеальный салат из того, что есть в холодильнике

Как приготовить куриный салат с майонезом за 30 минут: пошаговая инструкция

Хотите удивить гостей или просто порадовать семью вкусным и сытным салатом? Этот рецепт — настоящая палочка-выручалочка! Он простой, быстрый и позволяет экспериментировать с ингредиентами, создавая новые оттенки вкуса каждый раз.

Ингредиенты

  • Куриное филе — 200 г
  • Твёрдый сыр — 50 г
  • Помидоры — 2 шт.
  • Болгарский перец — 1 шт.
  • Огурцы — 1 шт.
  • Петрушка — 2 веточки (около 7 г)
  • Майонез — 2 ст. л.
  • Соль и перец — по вкусу

Как приготовить

Промойте и обсушите филе, посолите, поперчите. Можно добавить любимые специи. Автор запекает курицу в фольге при 180°C около 25 минут, но вы можете её отварить или обжарить — это повлияет на итоговый вкус. Помойте и насухо вытрите помидоры, перец, огурцы. Нарежьте их соломкой.

Совет: выбирайте плотные помидоры, чтобы салат не получился водянистым. Добавьте лук и сыр.

Очистите луковицу, нарежьте полукольцами. При желании замаринуйте её в уксусе с сахаром. Сыр натрите на крупной тёрке. В миске смешайте нарезанную курицу, овощи, сыр и измельчённую петрушку. Заправьте майонезом, аккуратно перемешайте. Подавайте сразу. Салат лучше не хранить — так он сохраняет свежесть и аппетитный вид.

Советы

  • Овощи можно менять в зависимости от сезона.
  • Курицу легко заменить другим мясом или даже колбасой.
  • Зелень используйте любую: укроп, кинзу, зелёный лук.

