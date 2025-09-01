Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Куриная печень в сметане
Куриная печень в сметане
© openverse.org by adactio is licensed under CC BY 2.0.
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 11:14

Печень, которую любят даже дети: вкус, ломающий стереотипы

Как приготовить куриную печень в сметане с луком

Представьте себе: нежный кусочек куриной печени, тающий во рту, обволакиваемый кремовым сметанным соусом с ароматом обжаренного лука. Это не просто ужин, а настоящий комфорт на тарелке, который можно приготовить за считанные минуты, даже если вы только учитесь готовить. А знаете ли вы, что куриная печень — настоящий кладезь витаминов A, B и железа, помогающий поддерживать здоровье крови и иммунитета? Давайте разберёмся, как создать это блюдо шаг за шагом, чтобы оно получилось идеальным.

Ингредиенты

Чтобы всё прошло гладко, соберите эти простые продукты. Я всегда рекомендую брать свежую охлаждённую печень — она даёт более нежный результат. Вот что понадобится:

  • Куриная печень — 500 г
  • Лук — 2 шт.
  • Сметана — 250 г
  • Пшеничная мука — 1 ст. л.
  • Вода — 0,5 стакана
  • Растительное масло — 3 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу

Пошаговый рецепт

Начнём с основ: возьмите куриную печень и тщательно промойте её под холодной водой. Если она заморожена, дайте ей полностью оттаять при комнатной температуре — это важно, чтобы избежать лишней жидкости. Положите печень в дуршлаг, чтобы стекла вода. Лук очистите и нарежьте полукольцами; совет от опытных поваров: перед нарезкой обмойте лук и нож холодной водой, и глаза не будут щипать!

Разогрейте сковороду на среднем огне с растительным маслом и слегка обжарьте лук до прозрачности, постоянно помешивая. Затем убавьте огонь, накройте крышкой и дайте луку потушиться минут 5 — он станет мягким и ароматным, но не подгорит. Теперь займёмся печенью: удалите плёнки и жир, если нужно, и нарежьте её тонкими пластинками, как для бефстроганова. Выложите на сковороду к луку.

Прибавьте огонь и интенсивно перемешивайте печень, чтобы она обжарилась равномерно со всех сторон. Это запечатает сок внутри, сделав её сочной. Добавьте соль и перец по вкусу. Когда цвет изменится с розового на серовато-коричневый, убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и тушите не более 10 минут — иначе печень станет жёсткой. Проверьте: на разрезе цвет должен быть однородным, а сок прозрачным.

Теперь приготовьте соус: смешайте сметану с мукой до однородности. Добавьте эту смесь к печени и перемешайте. Соус начнёт густеть — если нужно, разбавьте водой до желаемой консистенции и посолите ещё раз. Тушите ещё 1-2 минуты на слабом огне, чтобы сметана не свернулась. Вот и всё - блюдо готово!

Приятного аппетита! Этот рецепт не только прост, но и полезен — куриная печень помогает бороться с анемией благодаря высокому содержанию железа. Попробуйте, и вы убедитесь, что домашняя кухня может быть и вкусной, и здоровой.

