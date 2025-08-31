Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Печень с луком на сковороде
Печень с луком на сковороде
© commons.wikimedia.org by gran is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:12

Как простой ужин из печени и лука превратился в семейный праздник

Как приготовить куриную печень

Вы когда-нибудь задумывались, как из самых простых и доступных продуктов приготовить блюдо, которое понравится всей семье, включая детей? Куриная печень, жареная с луком, — именно такой вариант: быстро, вкусно и сытно. Это классика домашней кухни, которая не требует сложных ингредиентов и много времени, но при этом получается невероятно аппетитной.

Ингредиенты для блюда

  • Куриная печень — 400 г
  • Репчатый лук — 2 шт.
  • Растительное масло — 20 г
  • Соль — по вкусу
  • Черный молотый перец — по вкусу

Пошаговый рецепт: как правильно пожарить куриную печень с луком

Сначала промойте куриную печень под холодной проточной водой. Затем аккуратно промокните ее бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу — это важно, чтобы печень при жарке не дала много сока и не тушилась, а именно подрумянилась.

Очистите лук от шелухи и промойте. Нарежьте его полукольцами или чуть мельче, но не слишком мелко — при жарке лук станет мягким и почти растворится в блюде, придавая нежность и сладость.

Кусочки печени лучше делать крупными — так она останется сочной внутри и не пересушится.

Разогрейте сковороду на среднем огне и налейте растительное масло. Выложите лук и обжаривайте его 1-2 минуты до прозрачности и легкой золотистости. Это раскрывает сладкий вкус лука и делает его мягким.

Добавьте куриную печень к луку, перемешайте и жарьте 9-10 минут, периодически помешивая. Важно не передержать печень, чтобы она не стала жесткой. Проверить готовность можно, разломив самый крупный кусок: внутри не должно быть розового сока, а цвет — равномерно серый.

В конце посолите и поперчите блюдо по вкусу. Можно добавить немного свежей зелени — укропа или петрушки, чтобы придать свежесть.

Печень с луком отлично сочетается с картофельным пюре или отварным рисом. Разложите по тарелкам и подавайте горячей — это идеальный быстрый ужин для всей семьи.

Несколько советов для идеальной печени

  1. Не мойте печень слишком долго, чтобы она не стала водянистой.
  2. Жарьте на среднем огне, чтобы печень успела прожариться, но не пересохла.
  3. Можно добавить в конце немного сливочного масла для более нежного вкуса.

Куриная печень — удивительно универсальный продукт, который при правильном приготовлении станет звездой любого обеда или ужина. Это блюдо не только быстро и просто готовится, но и помогает насытиться без лишних калорий.

