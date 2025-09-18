Эта ошибка сделает паштет горьким: хозяйки часто забывают про простой шаг

Паштеты всегда занимали особое место в домашней кухне. Это блюдо сочетает в себе сытность, простоту приготовления и возможность экспериментировать с ингредиентами. Достаточно один раз приготовить несколько баночек — и у хозяйки всегда под рукой готовая закуска для бутербродов, перекуса на даче или праздничного стола.

Среди множества вариантов особенно популярен паштет из куриной печени. Этот продукт недорогой, доступный в любом магазине и прекрасно сочетается с овощами, специями и фруктами. Более того, печень богата железом и витаминами группы B, а значит, не только вкусна, но и полезна.

Сравнение: разные виды паштетов