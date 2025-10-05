Курица села на лапу — и не встаёт: сигнал, который нельзя игнорировать

Куриное хозяйство требует постоянного внимания, ведь даже небольшая проблема со здоровьем птицы может повлиять на всю продуктивность поголовья. Когда курица вдруг перестаёт вставать и сидит на лапе, это тревожный сигнал, который нельзя игнорировать. Разберёмся, что может быть причиной и как помочь пернатому.

Почему курица не встаёт на лапы

Травмы: от ушиба до перелома

Самая частая причина — механическое повреждение. Курицы подвижны и нередко страдают от падений, столкновений с другими птицами или неудобных клеток. Травмы бывают разных типов:

Вывихи и переломы. Возникают после резкого удара, падения с насеста или при давке в тесном помещении. Птица при этом не может опереться на лапу, проявляет беспокойство. Ушибы. Менее серьёзная, но всё же болезненная причина. При ушибе курица может слегка хромать или сидеть, не желая двигаться.

Для проверки травмы осмотрите лапы — обратите внимание на отёки, синяки, изменение цвета кожи или форму суставов.

Заболевания суставов и обмена веществ

У кур нередко встречаются воспалительные и обменные болезни, отражающиеся на опорно-двигательном аппарате.

Подагра. Нарушение обмена мочевой кислоты, при котором соли оседают в суставах. Лапы опухают, движения становятся болезненными.

Артрит. Воспаление суставов, возникающее из-за инфекции или неправильного содержания. Курица с трудом встаёт и избегает ходьбы.

Бурсит. Воспаление суставной сумки, часто встречается у птиц, живущих на жёстком полу без подстилки.

Инфекции

Некоторые вирусы и бактерии вызывают общую слабость и потерю координации. Курица при этом может не только не вставать, но и шататься при попытке двигаться. Часто инфекционные заболевания сопровождаются и другими признаками — насморком, поносом, изменением цвета гребня.

Влияние паразитов

Паразиты — ещё одна распространённая причина апатии и слабости. Внешние (клещи, вши, блохи) вызывают зуд, тревожность и бессонницу, а внутренние (глисты) — истощение и потерю сил. В запущенных случаях птица перестаёт ходить, слабеет и садится на лапы. Поэтому регулярная дегельминтизация и обработка от паразитов обязательны для профилактики.

Недостаток питательных веществ

Если рацион курицы несбалансирован, страдают кости и мышцы. Недостаток кальция, фосфора и витаминов группы B вызывает:

хрупкость костей и слабость суставов;

судороги;

нарушение координации движений.

Птицеводы часто решают эту проблему с помощью витаминных добавок, мела, костной муки и специализированных кормов для несушек.

Возрастные изменения

Старые куры становятся менее подвижными и чаще страдают суставными болями. У пожилых птиц замедляются обменные процессы, поэтому важно уделять внимание питанию и условиям содержания — тёплому полу, мягкой подстилке и ограничению подъёмов на высоту.

Советы шаг за шагом: как помочь курице

Оцените состояние. Проверьте лапы, суставы, кожу и поведение. Если есть деформация или гной, нужен ветеринар. Изолируйте птицу. Посадите курицу отдельно, чтобы исключить агрессию сородичей и дать ей покой. Создайте комфорт. Подстелите мягкий материал — солому или опилки, следите, чтобы в помещении не было сквозняков. Приложите холодный компресс. При ушибах это поможет снять отёк. Скорректируйте питание. Добавьте премиксы, витамин D3, кальций и фосфор. Наблюдайте. Если через 2-3 дня улучшения нет — обращайтесь к специалисту.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: игнорирование первых симптомов.

Последствие: развитие инфекции, падёж птицы.

Альтернатива: осмотр и изоляция при первых признаках слабости.

Ошибка: содержание на бетонном полу.

Последствие: воспаление суставов и лап.

Альтернатива: толстая подстилка из опилок или соломы.

Ошибка: монотонное питание.

Последствие: авитаминоз, потеря сил.

Альтернатива: комбикорм с добавками и зелёными кормами.

А что если курица не встаёт, но ест?

Если птица сохраняет аппетит, но не поднимается, возможно, причина в суставной боли или лёгкой травме. В таком случае дайте ей покой, сбалансированное питание и витамины. Если же аппетит пропадает — не откладывайте визит к ветеринару.

Плюсы и минусы содержания кур на полу и в клетках