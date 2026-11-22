С 1 марта 2027 года вступают в силу новые правила борьбы с инфекционным ларинготрахеитом кур — контагиозным заболеванием, поражающим слизистые оболочки гортани, трахеи и глаз. Болезнь характеризуется кашлем, хрипами, затрудненным дыханием и воспалением глаз.

Порядок оповещения и первичные меры

Согласно регламенту, владелец птицы обязан в течение 24 часов уведомить государственную ветеринарную службу в случае внезапного падежа, массового заболевания или аномального поведения птиц. Первым этапом контроля является изоляция подозрительных особей и трупов павших птиц.

Основаниями для подозрения на инфекцию считаются:

характерные клинические и патологоанатомические изменения;

ввоз птицы, кормов или инкубационных яиц из хозяйств, где заболевание было выявлено в течение последних 30 дней;

обнаружение антител, не связанных с вакцинацией.

До получения результатов лабораторного исследования вводится режим ограничения: запрещается вывоз продукции, яиц и поголовья из птичника, использование необработанных яиц для инкубации, выгул птицы и контакты персонала с другими группами поголовья.

Диагностика и подтверждение диагноза

Процедура диагностики предполагает строго определенный объем проб. Из одного птичника отбирают сыворотку крови у 25 птиц (или у всего поголовья, если оно меньше 25 голов). Патологический материал берется не более чем от 15 трупов и должен быть доставлен в лабораторию в течение 48 часов.

Диагноз считается официально подтвержденным только в случае выделения и идентификации возбудителя либо обнаружения его генетического материала, который не относится к вакцинным штаммам.

Меры при подтверждении заболевания

При подтверждении инфекции в эпизоотическом очаге устанавливается карантин. Режим запрещает перемещение и перегруппировку птицы, посещение территории посторонними, а также ввоз и вывоз поголовья (за исключением отправки клинически здоровых птиц на убой).

Под запрет на вывоз попадают:

необработанные пищевые и инкубационные яйца;

необработанный пух и перо;

корма и инвентарь, контактировавшие с больной птицей без последующего обеззараживания.

Заболевшие куры подлежат бескровному убою с последующей утилизацией как биологических отходов. Клинически здоровое поголовье из пораженного птичника направляется на убой, где продукция проходит ветеринарно-санитарную экспертизу перед использованием. Птица из помещений, где вирус не обнаружен, подлежит вакцинации.

Срок действия карантина составляет 30 календарных дней с момента бескровного убоя последней больной птицы и завершения всех предусмотренных мероприятий по дезинфекции и утилизации отходов. Установленные правила будут действовать до 1 марта 2033 года.

Эффективность данных мер напрямую зависит от соблюдения временного регламента доставки проб в лабораторию (48 часов) и точности дифференциации вакцинных штаммов от возбудителя заболевания.