Курица в панировке
Опубликована сегодня в 6:56

Курица в огне: шокирующая правда о походном кебабе

Казан кебаб из курицы на костре сохраняет нежную текстуру мяса

Представьте: вы на природе, костёр потрескивает, а в казане томится нежная курица с картошкой. Этот рецепт казан кебаба из курицы на костре — идеальный выбор для любителей простых и вкусных блюд. Он использует обычные продукты, которые всегда под рукой, и порадует всю компанию невероятной вкуснятиной. Поехали готовить!

Ингредиенты

  • Курица (голени): 2 кг
  • Картошка: 2 кг
  • Растительное масло: 600 мл
  • Лук (крупный): 3 шт.
  • Вода: 500 мл
  • Соль: по вкусу
  • Перец черный молотый: по вкусу
  • Чеснок: по вкусу
  • Зира: по вкусу
  • Паприка: по вкусу
  • Зелень: по вкусу

Пошаговое приготовление

Голени промойте и обсушите салфетками. Посыпьте паприкой, чесночным порошком и солью. Перемешайте, чтобы специи равномерно распределились, и оставьте на 10-15 минут мариноваться. Очистите картофель и лук, промойте и обсушите.

Установите казан, влейте масло и прогрейте. Аккуратно обдайте края шумовкой — осторожно, чтобы не обжечься! Отправьте картофель в казан и жарьте до золотистой корочки. Делайте это частями, чтобы он был полностью в масле. Переложите на тарелку.

Положите голени в казан и жарьте до хрустящей корочки. Можно в два приёма, если нужно. Переложите на тарелку. Вычерпайте половником. Нарежьте лук полукольцами и обжарьте до прозрачности или румяности, помешивая.

Сверху на лук выложите картофель слоем, посыпьте паприкой, солью, зирой, базиликом, кориандром, перцем. Добавьте чеснок и зелень (петрушку или кинзу). Поверх картофеля разложите обжаренную курицу, посыпьте чесноком и перцами, добавьте ещё зелени.

Аккуратно налейте воду тонкой струёй. Готовьте на среднем огне 30-40 минут, пока всё не станет мягким.

