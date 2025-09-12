Курица в огне: шокирующая правда о походном кебабе

Представьте: вы на природе, костёр потрескивает, а в казане томится нежная курица с картошкой. Этот рецепт казан кебаба из курицы на костре — идеальный выбор для любителей простых и вкусных блюд. Он использует обычные продукты, которые всегда под рукой, и порадует всю компанию невероятной вкуснятиной. Поехали готовить!

Ингредиенты

Курица (голени): 2 кг

Картошка: 2 кг

Растительное масло: 600 мл

Лук (крупный): 3 шт.

Вода: 500 мл

Соль: по вкусу

Перец черный молотый: по вкусу

Чеснок: по вкусу

Зира: по вкусу

Паприка: по вкусу

Зелень: по вкусу

Пошаговое приготовление

Голени промойте и обсушите салфетками. Посыпьте паприкой, чесночным порошком и солью. Перемешайте, чтобы специи равномерно распределились, и оставьте на 10-15 минут мариноваться. Очистите картофель и лук, промойте и обсушите.

Установите казан, влейте масло и прогрейте. Аккуратно обдайте края шумовкой — осторожно, чтобы не обжечься! Отправьте картофель в казан и жарьте до золотистой корочки. Делайте это частями, чтобы он был полностью в масле. Переложите на тарелку.

Положите голени в казан и жарьте до хрустящей корочки. Можно в два приёма, если нужно. Переложите на тарелку. Вычерпайте половником. Нарежьте лук полукольцами и обжарьте до прозрачности или румяности, помешивая.

Сверху на лук выложите картофель слоем, посыпьте паприкой, солью, зирой, базиликом, кориандром, перцем. Добавьте чеснок и зелень (петрушку или кинзу). Поверх картофеля разложите обжаренную курицу, посыпьте чесноком и перцами, добавьте ещё зелени.

Аккуратно налейте воду тонкой струёй. Готовьте на среднем огне 30-40 минут, пока всё не станет мягким.