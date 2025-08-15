Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Курица и петух
Курица и петух
© commons.wikimedia.org by JTdale is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Питомцы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 12:59

Мозг как у курицы – теперь это комплимент: что скрывают домашние птицы

Исследование: куры способны к логическому мышлению и социальному взаимодействию

"Мозгов как у курицы" — фраза, которую часто бросают в адрес недалёких людей. Но правда ли куры заслужили такую репутацию? Учёные и опытные птицеводы уверены: нет. Эти птицы куда умнее, чем мы привыкли думать.

Характер, достойный уважения

Куры — не простушки, а своенравные и социальные создания. Они способны сопереживать: если одна закудахтала от тревоги, остальные тут же подхватывают. В курятнике царит настоящая солидарность — волнение одной становится общим делом.

Эти птицы умеют ждать и даже манипулировать! Например:

  • отказываются от случайного корма, зная, что скоро их накормят досыта.
  • используют уловки, чтобы завоевать внимание петуха или занять лучшее место у кормушки.

Язык, который мы не понимаем

Куры общаются сложной системой звуков. Разная тональность предупреждает: "Опасность сверху!" или "Враг на земле!". Даже цыплята в яйцах переговариваются между собой и с наседкой.

  • Встроенный будильник и не только
  • Чувствуют время суток без подсказок.
  • Умеют считать и запоминать.
  • Любят игры — например, клевать подвешенные предметы.

Их крылья не для долгих перелётов, но преодолеть забор — не проблема. Если за ним что-то вкусное, куры будут летать снова и снова.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Игнорирование и отказ от еды могут указывать на обиду кошки сегодня в 5:26

Один жест — и всё прощено: как кошке помочь забыть обиду

Узнайте, почему ваша кошка может обидеться и как правильно извиниться, чтобы восстановить доверие. Следуйте этим простым шагам для примирения.

Читать полностью » Морковь, брокколи и тыква вошли в список полезных овощей для собак сегодня в 4:19

Эти овощи полезны собакам, а другие могут навредить — проверьте миску прямо сейчас

Узнайте, какие 11 овощей не только безопасны, но и полезны для собак! Добавьте суперфуды в рацион вашего питомца для укрепления здоровья.

Читать полностью » Корги: происхождение, характер и уход за породой по данным специалистов сегодня в 3:17

Корги с короткими лапами и пушистыми ушами скрывают неожиданный талант

Корги — пастушья собака с королевским прошлым и умом в топ-20 мира. Узнайте, как ухаживать за этим пушистым энергичным компаньоном.

Читать полностью » Фокс Паулистинья: происхождение, внешний вид и правила ухода сегодня в 2:11

Фокс Паулистинья способен изменить жизнь семьи — причина удивляет

Фокс Паулистинья — гордость Бразилии: подвижная, умная и дружелюбная собака с трёхцветным окрасом, которая подойдёт как для квартиры, так и для загородного дома.

Читать полностью » Цена тибетского мастифа в Бразилии достигает 1,5 млн реалов — данные заводчиков сегодня в 1:23

Медленно взрослеет, но быстро бегает — удивительные факты о тибетском мастифе

Тибетский мастиф — редкий и дорогой страж с древней историей. От скандала в зоопарке до вдохновения великих — всё о породе, покорившей мир.

Читать полностью » Зоопсихологи рассказали, чем опасны розыгрыши с огурцами для кошек сегодня в 0:27

Этот овощ вызывает у кошек панику сильнее, чем вы думаете

Почему кошки так бурно реагируют на огурцы и чем опасны такие «шутки» для питомцев — объясняем, что стоит за этой реакцией и как защитить животное.

Читать полностью » Екатеринбургский зоопарк завершает обновление к 95-летию: новые вольеры и бассейн для капибары вчера в 23:12

К 95-летию зоопарк преобразился: теперь он ещё больше похож на кусочек настоящей природы

К юбилею Екатеринбургский зоопарк меняется на глазах: новые вольеры, бассейн для капибары и пушистый новосёл Локи из Новосибирска — что ещё ждет гостей?

Читать полностью » Алматинский ветеринар назвал признаки перегрева у домашних животных летом вчера в 22:38

Питомец в зоне риска: как жара убивает кошек и собак

Как помочь питомцу пережить жару? Ветеринар рассказал, почему нельзя стричь собак и как избежать теплового удара у кошек. Всё о безопасном лете для любимцев.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Профессор Сафонов: ряд рабочих профессий в России оплачивается выше труда врачей и учителей
Туризм

Самые популярные кемпинг-лагеря в России
Наука и технологии

Затонувшие корабли XVIII века найдены у берегов Северной Каролины
Дом

Деление гостиной на зоны с выделением ТВ-зоны: личный опыт
Еда

Как смузи с кефиром помогает сэкономить время на завтрак
Красота и здоровье

Химическая атака: эксперт предупреждает об опасности спреев от комаров
Культура и шоу-бизнес

Биограф Эндрю Мортон: принцесса Диана могла бы помирить Уильяма и Гарри
Садоводство

Забудьте о покупке укропа: простой способ вырастить его дома
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru