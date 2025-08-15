Мозг как у курицы – теперь это комплимент: что скрывают домашние птицы

"Мозгов как у курицы" — фраза, которую часто бросают в адрес недалёких людей. Но правда ли куры заслужили такую репутацию? Учёные и опытные птицеводы уверены: нет. Эти птицы куда умнее, чем мы привыкли думать.

Характер, достойный уважения

Куры — не простушки, а своенравные и социальные создания. Они способны сопереживать: если одна закудахтала от тревоги, остальные тут же подхватывают. В курятнике царит настоящая солидарность — волнение одной становится общим делом.

Эти птицы умеют ждать и даже манипулировать! Например:

отказываются от случайного корма, зная, что скоро их накормят досыта.

используют уловки, чтобы завоевать внимание петуха или занять лучшее место у кормушки.

Язык, который мы не понимаем

Куры общаются сложной системой звуков. Разная тональность предупреждает: "Опасность сверху!" или "Враг на земле!". Даже цыплята в яйцах переговариваются между собой и с наседкой.

Встроенный будильник и не только

Чувствуют время суток без подсказок.

Умеют считать и запоминать.

Любят игры — например, клевать подвешенные предметы.

Их крылья не для долгих перелётов, но преодолеть забор — не проблема. Если за ним что-то вкусное, куры будут летать снова и снова.