Забудьте про гриль и духовку: эта курица — новый хит домашней кухни

Этот рецепт — настоящая находка для тех, кто любит вкусное домашнее мясо, но не хочет тратить время у плиты. Курица, приготовленная в стеклянной банке, получается невероятно мягкой, ароматной и сочной. Она тушится в собственном соку, впитывая ароматы лука, чеснока и специй.

Такой способ готовки удивляет многих, но результат говорит сам за себя: минимум ингредиентов — максимум вкуса. Мясо буквально отделяется от костей, а получившийся бульон можно использовать как основу для соуса или гарнира.

Почему курицу стоит готовить именно так

Главное преимущество этого метода — отсутствие лишнего жира. В банке создаётся эффект томления, когда мясо готовится в собственном соку, не теряя влагу. Вам не нужно стоять у плиты, следить за жаром или переворачивать куски: духовка и стекло делают всё сами.

Кроме того, блюдо получается диетическим: без жарки, масла и сложных соусов. И при этом курица остаётся удивительно нежной.

Ингредиенты

курица — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

чеснок — 3 зубчика;

соль — по вкусу;

перец чёрный молотый — по вкусу;

перец горошком — по вкусу;

растительное масло — 1 ст. л. (по желанию);

свежая зелень (петрушка, укроп, базилик) — по вкусу.

Совет: используйте курицу среднего размера — до 1,5 кг. Крупная тушка может готовиться дольше, а слишком молодая — развалиться в процессе.

Советы шаг за шагом (HowTo)

Подготовка курицы.

Разморозьте тушку при комнатной температуре, тщательно промойте и обсушите бумажными полотенцами. Нарезка.

Разделите курицу на порционные куски. Лучше выбирать части с косточкой — они будут сочнее. Маринование.

В глубокой миске посолите мясо, добавьте перец, щепотку копчёной паприки и ложку растительного масла. Всё перемешайте и оставьте мариноваться от 1 часа до суток. Чем дольше курица настоится, тем насыщеннее получится вкус. Подготовка овощей.

Очистите лук и чеснок. Лук нарежьте тонкими кольцами, чеснок — дольками. Укладка в банку.

Возьмите чистую, сухую стеклянную банку объёмом 1,5-2 литра. На дно положите немного лука, пару зубчиков чеснока, несколько горошин перца и веточку зелени. Первый слой мяса.

Выложите часть курицы, затем снова слой лука и чеснока. Повторяйте, пока не закончатся ингредиенты. Верхний слой сделайте из овощей — они защитят мясо от пересушивания. Подготовка к запеканию.

Накройте банку фольгой и сделайте 3-4 небольших прокола зубочисткой, чтобы выходил пар. Запекание.

Поставьте банку в холодную духовку (это важно, иначе стекло может лопнуть). Установите температуру 180-200 °C и готовьте 1 час. Остывание.

После готовности не спешите доставать банку — приоткройте дверцу духовки и дайте ей остыть, чтобы температура выровнялась. Подача.

Переложите курицу на блюдо, украсьте свежей зеленью и подавайте горячей.

"Главный секрет этого блюда — начинать запекание только в холодной духовке. Так банка не треснет, а курица сохранит всю сочность", — советует шеф Ольга Захарова.

Таблица сравнения: курица в банке vs в рукаве

Параметр В банке В рукаве Вкус насыщенный, "домашний" более лёгкий Аромат концентрированный мягкий Сочность максимальная средняя Количество сока много, можно использовать как бульон меньше Удобство не требует переворачивания проще убрать после готовки

Такой способ особенно хорош, если вы хотите добиться насыщенного мясного вкуса без дополнительных жиров.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: поставить банку в горячую духовку.

Последствие: стекло треснет.

Альтернатива: всегда разогревайте вместе с духовкой.

Ошибка: использовать влажную банку.

Последствие: при нагревании она лопнет.

Альтернатива: вытирайте насухо.

Ошибка: слишком много масла.

Последствие: теряется эффект "в собственном соку".

Альтернатива: максимум 1 ст. ложка для аромата.

Ошибка: не закрыть фольгой.

Последствие: мясо может подсохнуть сверху.

Альтернатива: обязательно накрывать герметично.

Плюсы и минусы блюда

Плюсы Минусы Простое приготовление Требуется стеклянная банка Сочное мясо без масла Нельзя готовить при высокой температуре Не нужно стоять у плиты Банку нужно охлаждать постепенно Универсальное блюдо — от обеда до праздника Готовится не мгновенно (около часа)

Совет: если хотите добавить аромата, положите к курице дольку лимона или немного лаврового листа.

А что если…

…добавить к курице немного картофеля или моркови? Получится полноценное блюдо без гарнира.

…использовать смесь специй карри и кориандра? Тогда вкус станет восточным.

…вместо зелени добавить сушёный тимьян и розмарин? Мясо приобретёт ресторанный аромат.

Мифы и правда

Миф 1. Банка обязательно лопнет в духовке.

Правда: при условии, что она сухая и ставится в холодную духовку, всё безопасно.

Миф 2. Курица без масла получается пресной.

Правда: собственный сок и специи дают насыщенный вкус.

Миф 3. Такой способ подходит только для курицы.

Правда: можно использовать свинину, утку или даже кролика — принцип тот же.

FAQ

Какую банку использовать?

Подойдёт любая стеклянная банка с толстыми стенками: 1,5 или 2 литра.

Можно ли закрывать крышкой?

Нет, только фольгой — крышка не выдерживает давления пара.

Что делать с соком, который выделяется?

Не выливайте! Это отличный навар для каши, картошки или подливы.

Можно ли готовить без лука и чеснока?

Да, но именно они придают блюду аромат и насыщенность.

Как долго хранить готовое мясо?

В холодильнике до трёх дней. Разогревать лучше в микроволновке или в духовке при 150 °C.

3 интересных факта

Метод приготовления мяса в стекле известен с XIX века — его использовали для длительного томления без печи. В старину курицу готовили прямо в глиняных горшках, ставя их в русскую печь — банка стала современной заменой. Сок, который выделяется в процессе готовки, содержит коллаген — природный источник пользы для суставов и кожи.

Исторический контекст

Блюда, приготовленные "в собственном соку", всегда считались показателем мастерства хозяйки. Ещё в деревнях мясо томили в печах, а современные хозяйки нашли способ повторить этот эффект с помощью обычной банки. Это простая, но гениальная идея: без лишнего масла, без сковороды и без лишней возни.

Сегодня курица, приготовленная в банке, стала символом домашней кухни: простое, доступное, ароматное блюдо, которое всегда получается идеально.