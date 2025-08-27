Ностальгия по домашней кухне: как простой салат может согреть душу

Задумывались ли вы, как сделать повседневные блюда более интересными и вкусными? Салат из куриных желудков с луком и грибами — это отличный способ разнообразить ваш стол, не потратив при этом много денег. Этот сытный и ароматный салат станет настоящим открытием для любителей простых и доступных рецептов.

Ингредиенты

Куриные желудки (вареные) — 400 г

Шампиньоны — 200 г

Лук — 1 шт.

Зеленый горошек — 200 г

Яйца — 3 шт.

Соленые огурцы — 4 шт.

Растительное масло (для жарки грибов) — 2 ст. л.

Майонез — 2 ст. л.

Пошаговая инструкция

Начните с того, что отварите куриные желудки. Как именно это сделать, вы найдете в конце рецепта. Очистите лук и нарежьте его мелким кубиком. Чтобы избежать слез, промойте нож и лук холодной водой перед нарезкой. Шампиньоны также нужно тщательно промыть и обсушить. Мелкие грибы можно просто промыть, а крупные — лучше почистить от пленки и срезать потемневшие участки.

На сковороду налейте растительное масло и хорошо разогрейте его. Обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте шампиньоны. Посолите и поперчите по вкусу, жарьте до готовности (примерно 5-7 минут).

Отварные куриные желудки нарежьте небольшими кусочками. Для красивого вида старайтесь нарезать все ингредиенты одинакового размера. Сварите яйца вкрутую. Чтобы они не треснули, положите их в холодную воду и варите на небольшом огне 9 минут после закипания. Затем охладите в холодной воде и очистите.

Соленые огурцы нарежьте кубиками. В глубоком салатнике смешайте все подготовленные ингредиенты: яйца, лук с шампиньонами, куриные желудки и огурцы. Заправьте майонезом, посолите и перемешайте. На плоскую тарелку установите кулинарное кольцо, выложите салат и утрамбуйте. Аккуратно уберите кольцо и украсьте сверху веточкой укропа или петрушки. Ваш салат готов к подаче.