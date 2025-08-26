Куриное филе в сметане: секрет, который изменит ваш ужин навсегда

Вы когда-нибудь задумывались, как быстро приготовить что-то вкусное и сытное? Куриное филе в сметане на сковороде — это именно тот рецепт, который станет вашим верным помощником как в будни, так и на праздники! Оно получается невероятно нежным и сочным, идеально сочетается с любым гарниром. Давайте разберёмся, как его приготовить.

Ингредиенты

Куриное филе — 500 г

Лук — 2 шт.

Сметана — 350 г

Вода — 200 мл

Сливочное масло — 30 г

Растительное масло — 30 г

Чеснок — 2 зубчика

Соль — по вкусу

Специи — по вкусу

Пошаговая инструкция

Начните с подготовки куриного филе. Промойте его под проточной водой и обсушите с помощью бумажного полотенца. Затем нарежьте мясо крупными кусочками. Разогрейте сковороду и добавьте сливочное и растительное масло. Когда масло растает, выложите куриное филе и обжаривайте его 4-5 минут до золотистой корочки.

Очистите лук от шелухи, промойте и нарежьте полукольцами. Добавьте его в сковороду к курице и обжаривайте вместе еще 2-3 минуты, пока не появится характерный аромат. Накройте сковороду крышкой и готовьте курицу на небольшом огне еще 15-20 минут. Если лука много, он даст сок, но при необходимости добавьте немного воды, чтобы мясо не подгорело.

Смешайте сметану с водой и очистите чеснок. Когда курица почти готова, залейте её сметанным соусом и добавьте чеснок, пропущенный через пресс. Приправьте по вкусу солью, молотым перцем и специями. Доведите блюдо до кипения и прогрейте еще 2-3 минуты. Куриное филе в сметане готово!

Подавайте это блюдо с гарниром из макарон, риса или картофельного пюре.