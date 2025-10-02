Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Курятник
Курятник
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Питомцы
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 11:36

Одно неверное угощение — и курятник пуст: к чему приводит ошибка в кормлении

Авокадо и сырые бобы смертельно опасны для кур — предупреждают ветеринары

Содержание кур требует не только заботы, но и внимательного подхода к их рациону. Птицы зависят от качества корма, и малейшие ошибки могут обернуться серьезными последствиями. Если кормить их правильно — несушки порадуют яйценоскостью, петухи будут здоровы, а молодняк быстро пойдет в рост. Но стоит допустить ошибку, и хозяйство рискует потерять продуктивность, а в худшем случае — птиц. Чтобы избежать таких проблем, важно не только знать, что полезно, но и понимать, чем категорически нельзя кормить кур.

Почему опасно давать курам запрещенные продукты

Организм птиц устроен иначе, чем у человека. То, что нам кажется безобидным, для кур нередко превращается в яд. Отравления, кишечные расстройства, аллергия и снижение яйценоскости — лишь часть последствий неправильного питания. Некоторые продукты приводят к обезвоживанию, другие — к нарушению обмена веществ или даже поражению внутренних органов. Поэтому главный принцип кормления прост: не давать сомнительное и всегда проверять свежесть.

Сравнение: полезное и запрещенное

Категория продуктов Разрешено Запрещено
Зерновые пшеница, овес, ячмень, кукуруза соленые сухарики, заплесневелый хлеб
Овощи морковь, тыква, свекла, кабачок сырая картошка, ботва, лук в избытке
Фрукты и ягоды яблоки, груши, арбузы авокадо, много цитрусовых
Белковые добавки вареные яйца, творог, рыбная мука сырые бобовые
Дополнения зелень (клевер, крапива), минеральные смеси корм для собак и кошек, специи

Советы шаг за шагом: как составить правильное меню

  1. Основу рациона делайте из зерновых смесей: пшеница и кукуруза дают энергию.

  2. Дополняйте рацион овощами — они обеспечивают витаминами и клетчаткой.

  3. Добавляйте зелень: клевер, люцерна и крапива укрепляют иммунитет.

  4. Вводите белковые продукты — немного творога, вареных яиц или рыбной муки.

  5. Обеспечьте минеральные добавки — мел, ракушка, гравий.

  6. Следите за свежестью кормов: просроченные продукты запрещены.

  7. Держите воду всегда чистой и доступной.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: дать соленые огурцы или хлеб.
    Последствие: обезвоживание, проблемы с почками.
    Альтернатива: сухое зерно и свежая зелень.

  • Ошибка: угощать авокадо.
    Последствие: поражение сердца, гибель птицы.
    Альтернатива: яблоки или груши.

  • Ошибка: скармливать сырые бобы.
    Последствие: отравление фазином.
    Альтернатива: вареный горох в малых дозах.

  • Ошибка: давать сладости.
    Последствие: ожирение и диабет.
    Альтернатива: морковь или тыква.

А что если…

Если курица случайно съела запрещенный продукт, важно действовать быстро. Первым делом птицу изолируют от стада, затем дают сорбент (активированный уголь в воде). Внимательно следят за состоянием: если появляются судороги, вялость или понос, сразу обращаются к ветеринару. Иногда именно оперативные действия спасают поголовье.

Плюсы и минусы натурального кормления

Подход Плюсы Минусы
Натуральные корма (зерно, овощи, зелень) дешевле, экологичнее, естественнее сложно сбалансировать, риск ошибок
Готовые комбикорма сбалансированность, удобство дороже, риск подделок
Смешанный вариант сочетает пользу натуральных и точность комбикорма требует контроля

FAQ

Как выбрать правильное зерно?
Берите цельное, чистое, без плесени. Просроченное и влажное зерно опасно.

Сколько стоит кормление одной курицы?
В среднем 15-20 кг зерна в месяц, плюс овощи и зелень. Это около 200-300 рублей на птицу.

Что лучше: комбикорм или натуральные продукты?
Оптимально использовать смешанный рацион: готовый комбикорм как база, овощи и зелень — как добавка.

Мифы и правда

  • Миф: куры всеядные и могут есть любые остатки.
    Правда: многие человеческие продукты для них токсичны.

  • Миф: от плесневелого хлеба ничего страшного.
    Правда: микотоксины приводят к отравлениям и гибели птиц.

  • Миф: цитрусы полезны для иммунитета.
    Правда: в больших дозах они вызывают расстройство кишечника.

3 интересных факта

  1. Куры могут запоминать до сотни лиц — как людей, так и других птиц.

  2. На выгуле они сами находят полезные минералы, выклевывая мелкие камешки.

  3. Считается, что вкус яиц напрямую зависит от рациона: зелень придает желтку насыщенный цвет.

Исторический контекст

Еще в XIX веке в крестьянских хозяйствах куры кормились в основном зерном и отходами с огорода. Тогда не было комбикормов, но хозяйки строго следили, чтобы птицы не ели испорченное или ядовитое. Считалось, что от качества корма зависит не только яйцо, но и здоровье всей семьи. Сегодня подходы изменились, но принцип остался: кормить можно не всем.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

ВОЗ: собаки помогают снизить риск инфаркта и нормализовать холестерин сегодня в 3:16

Собака как личный тренер: почему прогулки заменяют спортзал

Собака может стать не только верным другом, но и естественным "лекарством" для сердца, иммунитета и психологического равновесия.

Читать полностью » Ветеринары: кошки будят хозяев чаще всего из-за голода сегодня в 0:17

Кошачий будильник точнее смартфона: почему он срабатывает всегда в 5 утра

Почему кошки превращаются в утренних будильников и как изменить их привычки? Секреты поведения и практические советы для владельцев.

Читать полностью » Роспотребнадзор напомнил о правилах профилактики бешенства у животных и людей вчера в 23:09

Бешенство не прощает ошибок: главный шаг, который спасает жизнь

Бешенство смертельно опасно, но его можно предотвратить. Какие меры защиты рекомендуют врачи и что делать при укусе животного?

Читать полностью » В индийском городе Бхопал супруги подали на развод из-за конфликтов между питомцами вчера в 22:05

Кошка и собака разрушили брак: история индийской семьи потрясла город

В индийском городе Бхопал супруги подали на развод из-за ссор между кошкой и собакой. Почему питомцы становятся причиной семейных конфликтов?

Читать полностью » Собака может перестать спать с хозяином из-за дискомфорта или стресса вчера в 21:03

Собака перестала спать в кровати: вот как создать комфортные условия, чтобы питомец снова спал рядом

Собака перестала спать рядом и выбирает уединение? Это не значит, что она вас разлюбила. Разбираем реальные причины и делимся советами, как вернуть гармонию.

Читать полностью » Кошка получает защиту от рака при правильном питании и осмотрах вчера в 20:18

Домашние любимцы уязвимы не меньше людей: вот как защитить кошку от рака

Рак у кошек нельзя полностью предотвратить, но снизить риски возможно. Узнайте, какие шаги помогут защитить питомца — от питания до профилактики у ветеринара.

Читать полностью » Собаки часто становятся объектом мифов о своём поведении вчера в 19:19

ТОП-5 мифов о собаках: вот что нужно знать каждому хозяину

Пожилых собак нельзя обучить, хвост всегда означает радость, а метки дома — это месть? Разбираем самые популярные мифы о собаках и объясняем, где правда.

Читать полностью » Собака перестаёт метить углы после дрессировки и режима вчера в 18:16

Углы и диваны под прицелом: вот как отучить собаку метить дом

Почему собака метит мебель и углы в квартире? Разбираем причины — от инстинктов до стресса — и рассказываем, как правильно отучить питомца от этой привычки.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

В качестве грунта для аквариумных улиток подходит песок
Туризм

Религии Китая: буддизм, даосизм, ислам, христианство и конфуцианство
Красота и здоровье

Врач назвала обезвоживание и джетлаг главными последствиями авиаперелётов
Технологии

Россия завершает подготовку к запуску первого полностью импортозамещённого спутника "Экспресс-АМУ4"
Спорт и фитнес

Вячеслав Фетисов сомневается в участии Александра Овечкина в Олимпиаде-2030
Садоводство

Эксперты объяснили, что бугенвиллеи, олеандры и бегонии подходят для застеклённых балконов
Красота и здоровье

Екатерина Ладыгина: интервальное голодание снижает риск диабета и гипертонии
Еда

Салат из грибов, ананасов и сыра сохраняет форму при заправке майонезом
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet