Соседи кормят кур целыми ведрами, а вы — умнее: вот почему ваши несушки победят

Кормление кур — одна из главных тем для любого, кто решил завести домашнюю птицу. От того, как организовано питание, зависит здоровье пернатых, их рост и, конечно, количество яиц. Но сколько зерна и комбикорма действительно нужно курице в день? И стоит ли давать еду вволю, чтобы она ела, сколько хочет? Ответы на эти вопросы не так очевидны, как кажется на первый взгляд.

В деревнях, где кур держали "по старинке", хозяева редко задумывались о расчётах. Зерно отмеряли "на глаз" — черпаком или миской. Сегодня же птицеводы всё чаще стремятся кормить птицу по науке: рассчитывают рацион, выбирают тип корма под возраст и цель выращивания.

Основы питания курицы

Главная задача кормления — обеспечить птицу энергией, белками, жирами, витаминами и минералами. Рацион должен быть сбалансирован: недостаток питательных веществ так же вреден, как и их избыток.

На разных этапах жизни птице требуется различное количество пищи и разный состав кормов. Оптимальные нормы зависят от возраста, массы и условий содержания — например, температуры в курятнике и наличия выгула.

Таблица сравнения норм