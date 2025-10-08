Соседи кормят кур целыми ведрами, а вы — умнее: вот почему ваши несушки победят
Кормление кур — одна из главных тем для любого, кто решил завести домашнюю птицу. От того, как организовано питание, зависит здоровье пернатых, их рост и, конечно, количество яиц. Но сколько зерна и комбикорма действительно нужно курице в день? И стоит ли давать еду вволю, чтобы она ела, сколько хочет? Ответы на эти вопросы не так очевидны, как кажется на первый взгляд.
В деревнях, где кур держали "по старинке", хозяева редко задумывались о расчётах. Зерно отмеряли "на глаз" — черпаком или миской. Сегодня же птицеводы всё чаще стремятся кормить птицу по науке: рассчитывают рацион, выбирают тип корма под возраст и цель выращивания.
Основы питания курицы
Главная задача кормления — обеспечить птицу энергией, белками, жирами, витаминами и минералами. Рацион должен быть сбалансирован: недостаток питательных веществ так же вреден, как и их избыток.
На разных этапах жизни птице требуется различное количество пищи и разный состав кормов. Оптимальные нормы зависят от возраста, массы и условий содержания — например, температуры в курятнике и наличия выгула.
Таблица сравнения норм
|Этап развития
|Возраст
|Средний расход корма
|Белок (сырой протеин)
|Жир (сырой)
|Цыплята
|1-7 недель
|до 50 г/день
|19,5 %
|4,8-5 %
|Молодки
|8-20 недель
|50-100 г/день
|14,5-15 %
|4,4 %
|Молодые несушки
|21-52 недели
|115-120 г/день
|15-15,5 %
|4,5 %
|Взрослые несушки
|после 12 мес.
|120-130 г/день
|15 %
|4,5 %
Советы шаг за шагом
-
Определите возраст птицы. Молодняк нуждается в стартовых смесях с высоким содержанием белка, взрослые несушки — в поддерживающих кормах.
-
Рассчитайте дневную норму. Для взрослой курицы — 120 г в сутки, но зимой норму увеличивают на 10-15 %.
-
Составьте меню. Зерновая смесь, зелёные добавки, минеральные вещества и свежая вода — обязательный минимум.
-
Следите за остатками. Если корм остаётся в кормушке — убавьте дозу, если куры дерутся за еду — увеличьте.
-
Контролируйте форму. Избыточный вес у несушек снижает яйценоскость, поэтому переедание недопустимо.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: кормить несушек без ограничения.
Последствие: ожирение и падение яйценоскости.
Альтернатива: нормировать рацион по массе тела и активности.
-
Ошибка: экономить на стартовом комбикорме.
Последствие: слабый рост и плохое оперение у цыплят.
Альтернатива: использовать качественные стартовые смеси с высоким содержанием белка.
-
Ошибка: не учитывать сезон.
Последствие: зимой куры теряют вес и хуже несутся.
Альтернатива: повышать калорийность корма и добавлять витамины.
А что если корм давать вволю?
Такой подход допустим только для цыплят и бройлеров: они активно растут и превращают корм в мясо. Но с несушками всё наоборот. Когда куры переедают, жир накапливается под кожей и вокруг внутренних органов. Это влияет на гормональный баланс и сокращает количество яиц.
Зерно вволю — путь к ожирению, особенно в зимний период, когда птицы меньше двигаются. Лучше кормить по норме и наблюдать за поведением: здоровая курица ест спокойно, не торопясь. Если в стае появляются "жадные лидеры", которые первыми подбегают к кормушке, можно добавить в смесь немного овса. Он крупный и переваривается дольше, поэтому помогает выровнять аппетит внутри стада.
Плюсы и минусы нормированного кормления
|Плюсы
|Минусы
|Контроль за расходом корма
|Требует ежедневного наблюдения
|Оптимальный вес несушек
|Нельзя кормить "на глаз"
|Высокая яйценоскость
|При недокорме падает продуктивность
|Экономия на комбикорме
|Нужен точный расчёт рациона
FAQ — частые вопросы
Сколько комбикорма нужно одной курице в день?
В среднем 120 г, но зимой норму увеличивают до 130-135 г.
Можно ли заменять комбикорм зерновой смесью?
Да, если добавить в рацион белковые и минеральные компоненты — шрот, рыбную муку, ракушку, мел.
Как понять, что курица переедает?
Признаки — вялость, снижение яйценоскости и излишняя округлость тела. У таких кур чаще наблюдаются проблемы с откладкой яиц.
Нужно ли давать витамины?
Весной и зимой — обязательно. Подойдут витаминные добавки для птицы, доступные в ветаптеках.
Мифы и правда
Миф: чем больше зерна, тем больше яиц.
Правда: избыточное кормление приводит к ожирению и снижает яйценоскость.
Миф: овёс вреден курицам.
Правда: цельный овёс полезен — он улучшает пищеварение и не даёт ожиреть.
Миф: летом можно не кормить, ведь куры найдут всё на выгуле.
Правда: подножный корм не заменяет полноценное питание — зерно всё равно нужно давать, просто в меньшем объёме.
Три интересных факта
-
Птицы, которые гуляют на свободе, поедают до 30 % дневного белка в виде насекомых.
-
В рационе курицы более 60 % энергии уходит на поддержание температуры тела.
-
Цвет желтка напрямую зависит от питания: чем больше кукурузы и моркови, тем ярче оттенок.
Исторический контекст
Ещё сто лет назад куры ели в основном отходы с человеческого стола. Комбикормы появились лишь в середине XX века, когда птицеводство стало промышленным. Сегодня даже в личных хозяйствах применяются готовые сбалансированные смеси — они позволяют получить максимальную отдачу без лишних потерь.
