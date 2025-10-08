Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
куры
куры
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Питомцы
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 5:21

Соседи кормят кур целыми ведрами, а вы — умнее: вот почему ваши несушки победят

Птицеводы установили суточную норму корма для кур — 120 граммов в день

Кормление кур — одна из главных тем для любого, кто решил завести домашнюю птицу. От того, как организовано питание, зависит здоровье пернатых, их рост и, конечно, количество яиц. Но сколько зерна и комбикорма действительно нужно курице в день? И стоит ли давать еду вволю, чтобы она ела, сколько хочет? Ответы на эти вопросы не так очевидны, как кажется на первый взгляд.

В деревнях, где кур держали "по старинке", хозяева редко задумывались о расчётах. Зерно отмеряли "на глаз" — черпаком или миской. Сегодня же птицеводы всё чаще стремятся кормить птицу по науке: рассчитывают рацион, выбирают тип корма под возраст и цель выращивания.

Основы питания курицы

Главная задача кормления — обеспечить птицу энергией, белками, жирами, витаминами и минералами. Рацион должен быть сбалансирован: недостаток питательных веществ так же вреден, как и их избыток.

На разных этапах жизни птице требуется различное количество пищи и разный состав кормов. Оптимальные нормы зависят от возраста, массы и условий содержания — например, температуры в курятнике и наличия выгула.

Таблица сравнения норм

Этап развития Возраст Средний расход корма Белок (сырой протеин) Жир (сырой)
Цыплята 1-7 недель до 50 г/день 19,5 % 4,8-5 %
Молодки 8-20 недель 50-100 г/день 14,5-15 % 4,4 %
Молодые несушки 21-52 недели 115-120 г/день 15-15,5 % 4,5 %
Взрослые несушки после 12 мес. 120-130 г/день 15 % 4,5 %

Советы шаг за шагом

  1. Определите возраст птицы. Молодняк нуждается в стартовых смесях с высоким содержанием белка, взрослые несушки — в поддерживающих кормах.

  2. Рассчитайте дневную норму. Для взрослой курицы — 120 г в сутки, но зимой норму увеличивают на 10-15 %.

  3. Составьте меню. Зерновая смесь, зелёные добавки, минеральные вещества и свежая вода — обязательный минимум.

  4. Следите за остатками. Если корм остаётся в кормушке — убавьте дозу, если куры дерутся за еду — увеличьте.

  5. Контролируйте форму. Избыточный вес у несушек снижает яйценоскость, поэтому переедание недопустимо.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: кормить несушек без ограничения.
    Последствие: ожирение и падение яйценоскости.
    Альтернатива: нормировать рацион по массе тела и активности.

  • Ошибка: экономить на стартовом комбикорме.
    Последствие: слабый рост и плохое оперение у цыплят.
    Альтернатива: использовать качественные стартовые смеси с высоким содержанием белка.

  • Ошибка: не учитывать сезон.
    Последствие: зимой куры теряют вес и хуже несутся.
    Альтернатива: повышать калорийность корма и добавлять витамины.

А что если корм давать вволю?

Такой подход допустим только для цыплят и бройлеров: они активно растут и превращают корм в мясо. Но с несушками всё наоборот. Когда куры переедают, жир накапливается под кожей и вокруг внутренних органов. Это влияет на гормональный баланс и сокращает количество яиц.

Зерно вволю — путь к ожирению, особенно в зимний период, когда птицы меньше двигаются. Лучше кормить по норме и наблюдать за поведением: здоровая курица ест спокойно, не торопясь. Если в стае появляются "жадные лидеры", которые первыми подбегают к кормушке, можно добавить в смесь немного овса. Он крупный и переваривается дольше, поэтому помогает выровнять аппетит внутри стада.

Плюсы и минусы нормированного кормления

Плюсы Минусы
Контроль за расходом корма Требует ежедневного наблюдения
Оптимальный вес несушек Нельзя кормить "на глаз"
Высокая яйценоскость При недокорме падает продуктивность
Экономия на комбикорме Нужен точный расчёт рациона

FAQ — частые вопросы

Сколько комбикорма нужно одной курице в день?
В среднем 120 г, но зимой норму увеличивают до 130-135 г.

Можно ли заменять комбикорм зерновой смесью?
Да, если добавить в рацион белковые и минеральные компоненты — шрот, рыбную муку, ракушку, мел.

Как понять, что курица переедает?
Признаки — вялость, снижение яйценоскости и излишняя округлость тела. У таких кур чаще наблюдаются проблемы с откладкой яиц.

Нужно ли давать витамины?
Весной и зимой — обязательно. Подойдут витаминные добавки для птицы, доступные в ветаптеках.

Мифы и правда

Миф: чем больше зерна, тем больше яиц.
Правда: избыточное кормление приводит к ожирению и снижает яйценоскость.

Миф: овёс вреден курицам.
Правда: цельный овёс полезен — он улучшает пищеварение и не даёт ожиреть.

Миф: летом можно не кормить, ведь куры найдут всё на выгуле.
Правда: подножный корм не заменяет полноценное питание — зерно всё равно нужно давать, просто в меньшем объёме.

Три интересных факта

  1. Птицы, которые гуляют на свободе, поедают до 30 % дневного белка в виде насекомых.

  2. В рационе курицы более 60 % энергии уходит на поддержание температуры тела.

  3. Цвет желтка напрямую зависит от питания: чем больше кукурузы и моркови, тем ярче оттенок.

Исторический контекст

Ещё сто лет назад куры ели в основном отходы с человеческого стола. Комбикормы появились лишь в середине XX века, когда птицеводство стало промышленным. Сегодня даже в личных хозяйствах применяются готовые сбалансированные смеси — они позволяют получить максимальную отдачу без лишних потерь.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Агрессия к гостям у кошек чаще связана со страхом и болью вчера в 21:17
Гости на пороге, а животное уже готово к бою: как прекратить этот цирк

Когда кошка шипит и нападает на гостей — это не злость, а страх. Разбираемся, почему питомцы становятся агрессивными и как помочь им чувствовать себя в безопасности.

Читать полностью » Зоопсихологи объяснили, почему коты метят территорию и как мягко скорректировать их поведение вчера в 20:49
Кот начал метить дом? Он не мстит — он просит помощи, и вот как помочь

Когда кот начинает метить территорию, это сигнал тревоги, а не упрямства. Разбираемся, почему это происходит и как мягко помочь питомцу избавиться от привычки.

Читать полностью » Собаки помогают пожилым людям сохранить здоровье и активность вчера в 20:12
Собака в доме — ритм, тепло и смысл: вот почему зрелый возраст — лучшее время завести друга

Пожилым людям собака может заменить лекарства от одиночества. Разбираемся, какие породы подходят лучше всего и как выбрать идеального компаньона.

Читать полностью » Ветеринары рассказали, как правильно кормить йоркширского терьера вчера в 19:49
Маленькое тело — большой аппетит: вот как накормить йорка без вреда для здоровья

Йоркширские терьеры требуют особого подхода к питанию. Разбираемся, чем кормить йорка — промышленным кормом или "натуралкой" — и как избежать ошибок при выборе рациона.

Читать полностью » Учёные из университета Линкольна выяснили, как просмотр видео влияет на поведение кошек вчера в 19:12
Кошки тоже любят сериалы? Вот что на самом деле видит пушистый зритель

Почему кошки с интересом смотрят телевизор и планшет? Разбираемся, что они действительно видят и узнают ли хозяина на экране.

Читать полностью » Медведь Чанк с поломанной челюстью признан самым толстым на Аляске и стал символом силы вчера в 18:50
Медведь с поломанной челюстью стал символом силы: история Чанка покорила мир

Медведь Чанк с поломанной челюстью стал победителем конкурса Fat Bear Week на Аляске. Его история — не о весе, а о невероятной силе духа и выживании.

Читать полностью » Поощрение помогает кошкам учиться и доверять хозяину вчера в 18:16
Кошек не дрессируют — миф, который рушится с первым лакомством: этот метод работает лучше приказов

Кошки отлично обучаются — просто на своих условиях. Разбираемся, как работает метод положительного подкрепления и зачем он нужен каждому владельцу.

Читать полностью » Ветеринары развенчали популярные мифы о питании и воспитании кошек и собак вчера в 17:12
Мы любим их до безумия — и всё же иногда вредим: эти 7 мифов губят питомцев

Некоторые привычки в уходе за животными на самом деле вредят им. Разбираемся, какие мифы пора забыть и чем заменить старые "советы".

Читать полностью »

Новости
Еда
Иваси при домашнем посоле с солью и специями сохраняет натуральный вкус и полезные свойства
Садоводство
Миниатюрные перцы вроде Жнеца и Скорпиона острее крупных сортов — вопреки мифу
Еда
Ветчина в ветчиннице сохраняет натуральный вкус и сочность
Технологии
RBC: вертикальные SaaS-компании выиграют от развития искусственного интеллекта
Авто и мото
Заправка при заглушённом двигателе предотвращает возгорание
Туризм
Что посмотреть в Калуге: музей Циолковского, старейший мост и Оптина пустыня
Спорт и фитнес
Как укрепить мышцы для улучшения осанки: рекомендации по упражнениям с эспандером
Садоводство
Садовые хризантемы выдерживают мороз до –3 °C и цветут до самого снега
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet