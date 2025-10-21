Яйца снова в моде: продукт, который успел побыть и врагом, и спасением сердца

Куриные яйца снова оказались в центре внимания ученых и врачей. Еще недавно их обвиняли в повышении холестерина и риске сердечно-сосудистых заболеваний, а сегодня все чаще называют важной частью здорового рациона. Почему мнения медиков за последние пять лет так резко изменились — разбираемся подробно.

Как яйца из "вредных" стали полезными

На протяжении десятилетий врачи предупреждали: яйца повышают уровень холестерина, а значит — вредят сердцу и сосудам. В 2010-е годы рекомендации по питанию ограничивали их употребление до 2-3 штук в неделю. Именно на этом настаивала и ведущая программы "Жить здорово" Елена Малышева, когда в 2019 году в эфире Первого канала говорила о "высоком содержании холестерина" в одном яйце.

Но новые исследования опровергли прежние убеждения. Учёные выяснили, что холестерин, поступающий с пищей, влияет на уровень липидов в крови не так сильно, как считалось раньше. Большую роль играют насыщенные жиры и общий образ жизни — а не сами яйца.

Теперь врачи все чаще советуют не бояться этого продукта и включать его в ежедневный рацион — при условии умеренности и сбалансированного питания.

Почему яйца полезны

Одно среднее яйцо содержит около 6 граммов высококачественного белка и весь набор незаменимых аминокислот. Белок из яиц усваивается почти полностью, поэтому продукт часто включают в рацион спортсменов и людей, восстанавливающихся после болезней.

Яйца также богаты:

• витамином D — укрепляет кости и поддерживает иммунитет;

• витамином B12 — улучшает работу нервной системы;

• селеном и цинком — защищают клетки от окислительного стресса;

• железом — необходимо для кроветворения.

Кроме того, желток содержит холин — вещество, участвующее в работе мозга и обмене жиров. Исследования показывают, что регулярное употребление яиц может снижать риск развития метаболического синдрома и поддерживать нормальный вес.

Как изменились медицинские рекомендации

За последние пять лет позиции экспертов стали гораздо мягче. Если раньше яйца относили к продуктам повышенного риска, то теперь их рассматривают как источник ценных нутриентов.

"Яйца можно есть ежедневно — одно яйцо в день принесет только пользу", — отметила врач-терапевт Елена Малышева.

"Даже три яйца в день не нанесут вреда сердцу или печени", — заявил кардиолог Александр Мясников.

Медики подчеркивают: при нормальном уровне холестерина и отсутствии хронических заболеваний яйца безопасны. Для большинства здоровых людей допустимо употреблять до трёх штук в день.

Возможные риски и меры предосторожности

Несмотря на реабилитацию яиц, они не всем подходят.

Аллергия. Белок и желток входят в список самых частых пищевых аллергенов. Людям с аллергией яйца противопоказаны полностью. Сальмонелла. Сырые или плохо прожаренные яйца могут содержать опасные бактерии. Чтобы избежать заражения, стоит выбирать проверенные фермерские продукты и тщательно их готовить. Высокий холестерин. Людям с уже выявленными сердечно-сосудистыми рисками врачи советуют обсудить рацион с диетологом.

Сравнение: старые и новые взгляды на яйца

Период Основная позиция Рекомендации До 2020 года Яйца повышают холестерин и вредят сердцу Не более 2-3 яиц в неделю После 2020 года Умеренное употребление не повышает риск болезней До 3 яиц в день для здоровых людей

Советы шаг за шагом: как есть яйца с пользой

Выбирайте свежие. Чем ближе дата упаковки, тем выше питательная ценность. Храните правильно. В холодильнике, при температуре 2-4 °C, острым концом вниз. Готовьте безопасно. Варите не менее 7 минут или жарьте до плотного белка. Комбинируйте. Яйца хорошо сочетаются с овощами, зеленью и цельнозерновым хлебом — такие комбинации снижают нагрузку на печень и ЖКТ. Чередуйте. Используйте разные способы приготовления: варёные, пашот, омлеты на пару.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: жарить яйца на сливочном масле при высокой температуре.

Последствие: образование трансжиров, увеличение нагрузки на сосуды.

Альтернатива: использовать оливковое или авокадовое масло и умеренный нагрев.

А что если есть яйца каждый день?

При нормальной физической активности и сбалансированном рационе ежедневное употребление яиц не вредит организму. Более того, оно способствует насыщению и помогает контролировать аппетит, что полезно при похудении.

Главное — не сочетать яйца с большим количеством жирного мяса и майонеза: именно эти ингредиенты, а не яйца, повышают риск атеросклероза.

Плюсы и минусы продукта

Плюсы Минусы Богатый источник белка и витаминов Возможна аллергия Поддерживает мышцы и иммунитет Риск заражения сальмонеллой при неправильном приготовлении Улучшает состояние кожи и волос Высокое содержание холестерина в желтке Доступность и универсальность в кулинарии Не подходит при некоторых заболеваниях печени

FAQ

Как выбрать качественные яйца?

Покупайте только с маркировкой и целой скорлупой. Домашние яйца часто вкуснее, но требуют варки не менее 10 минут.

Что полезнее — белок или желток?

Белок содержит больше протеина, желток — витамины и жирорастворимые вещества. Лучше употреблять яйцо целиком.

Можно ли есть сырые яйца?

Нет. Риск заражения сальмонеллой высок, а питательные вещества усваиваются хуже.

Сколько яиц можно при диете?

2-3 в день при низкокалорийном рационе — безопасная норма, если нет хронических заболеваний.

Мифы и правда

Миф: яйца повышают уровень холестерина и вызывают болезни сердца.

Правда: современные исследования не подтверждают прямой связи между употреблением яиц и атеросклерозом.

Миф: яйца вредны для печени.

Правда: в разумных количествах они не перегружают печень, а наоборот, поддерживают обмен веществ благодаря холину.

Миф: белые яйца полезнее коричневых.

Правда: цвет скорлупы зависит только от породы курицы, а состав почти идентичен.

3 интересных факта

Самое крупное куриное яйцо весило более 180 граммов — вдвое больше обычного. Вареные яйца дольше сохраняются, если их не чистить и хранить в холодильнике. Яйца входят в рацион астронавтов на МКС — в виде порошка, который сохраняет питательные свойства.

Исторический контекст

Еще в середине XX века яйца считались символом здоровья — их включали в детские и спортивные меню. В 1970-х годах в США началась "охота на холестерин", и яйца на долгие годы попали в список "опасных" продуктов. Лишь после 2018 года крупные исследования в Европе и Азии доказали, что для большинства людей яйца безвредны и даже полезны.