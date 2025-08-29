Секреты экономии времени на кухне: куриные голени, готовящиеся за считанные минуты

Кто сказал, что готовить вкусные блюда сложно? Куриные голени, приготовленные в мультиварке, — это отличный способ порадовать себя и близких без лишних хлопот. Этот метод идеально подходит для дачных условий, когда плита недоступна. Давайте разберёмся, как сделать это блюдо.

Ингредиенты

Куриные ножки — 8 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Соевый соус — 50 мл

Растительное масло — 20 г

Соль — по вкусу

Сухие специи — по вкусу (например, смесь молотых перцев, паприка, сушеный базилик)

Пошаговое приготовление

Первым делом промойте куриные голени под проточной водой и обсушите их бумажными полотенцами. Это поможет убрать лишнюю влагу. В глубокой чаше смешайте соевый соус и пропущенный через пресс чеснок. Добавьте соль и выбранные специи. Помните, что соевый соус уже солёный, поэтому будьте осторожны с добавлением соли.

Положите куриные голени в маринад и тщательно обмажьте их. Оставьте на 30 минут, а если есть возможность, то лучше на 2-3 часа. Включите мультиварку в режиме "Выпечка" и разогрейте её. Затем добавьте растительное масло и выложите куриные голени. Обжаривайте их в течение 20-30 минут, ориентируясь на свою мультиварку.

Когда голени станут золотистыми, проверьте их готовность, проколов мясо ножом. Если сок прозрачный, значит, блюдо готово. В противном случае продолжайте готовить. Извлеките голени из мультиварки, разложите по тарелкам и подавайте с любимым гарниром. Эти куриные голени — отличный выбор для быстрого и вкусного ужина. Попробуйте и убедитесь сами.