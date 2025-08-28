От обычной курицы к ресторанному блюду: магия одного маринада
Задумывались ли вы, как легко и быстро можно приготовить вкусный ужин? Куриные ножки в соевом соусе с чесноком, медом и горчицей — это именно то блюдо, которое сочетает в себе простоту и гармонию вкусов. Оно отлично подойдет как для повседневного, так и для праздничного стола.
Ингредиенты
- Куриные ножки — 800 г
- Мёд — 1 ч. л.
- Соевый соус — 3 ст. л.
- Горчица — 2 ст. л.
- Растительное масло — 20 г
- Половина лимона
- Паприка — 0.5 ч. л.
- Чеснок — 3 зубчика
- Соль — по вкусу
Пошаговый процесс
Начните с того, что промойте куриные голени под проточной водой и обсушите их бумажным полотенцем. Это поможет избавиться от лишней влаги. Если у вас есть засахаренный мед, растопите его в микроволновой печи.
В глубокой чаше очистите чеснок и пропустите его через пресс. Затем выжмите сок из половины лимона и добавьте ложечку жидкого меда. Добавьте в чашу соевый соус, растительное масло и горчицу. Подсыпьте паприку и немного соли, учитывая, что соевый соус уже содержит соль. Тщательно перемешайте все ингредиенты.
Перемешайте куриные голени с получившимся маринадом и оставьте их мариноваться на 30 минут при комнатной температуре. Выберите жаропрочную форму — стеклянную, керамическую или металлическую. Выложите в форму замаринованные куриные голени и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут. Время запекания может варьироваться в зависимости от вашей духовки.
Готовые ножки должны приобрести аппетитный золотистый цвет благодаря меду в маринаде, который придаст им карамельный оттенок. В процессе запекания в форме образуется соус, которым можно поливать курицу. После запекания извлеките ножки из духовки, переложите на тарелки и подавайте к столу.
По желанию, дополните блюдо гарниром или свежими овощами.
