Куриные ножки
© commons.wikimedia.org by DougsTech is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 13:56

От обычной курицы к ресторанному блюду: магия одного маринада

Как приготовить куриные ножки с медом и горчицей: рекомендации от шеф-повара

Задумывались ли вы, как легко и быстро можно приготовить вкусный ужин? Куриные ножки в соевом соусе с чесноком, медом и горчицей — это именно то блюдо, которое сочетает в себе простоту и гармонию вкусов. Оно отлично подойдет как для повседневного, так и для праздничного стола.

Ингредиенты

  • Куриные ножки — 800 г
  • Мёд — 1 ч. л.
  • Соевый соус — 3 ст. л.
  • Горчица — 2 ст. л.
  • Растительное масло — 20 г
  • Половина лимона
  • Паприка — 0.5 ч. л.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Соль — по вкусу

Пошаговый процесс

Начните с того, что промойте куриные голени под проточной водой и обсушите их бумажным полотенцем. Это поможет избавиться от лишней влаги. Если у вас есть засахаренный мед, растопите его в микроволновой печи.

В глубокой чаше очистите чеснок и пропустите его через пресс. Затем выжмите сок из половины лимона и добавьте ложечку жидкого меда. Добавьте в чашу соевый соус, растительное масло и горчицу. Подсыпьте паприку и немного соли, учитывая, что соевый соус уже содержит соль. Тщательно перемешайте все ингредиенты.

Перемешайте куриные голени с получившимся маринадом и оставьте их мариноваться на 30 минут при комнатной температуре. Выберите жаропрочную форму — стеклянную, керамическую или металлическую. Выложите в форму замаринованные куриные голени и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут. Время запекания может варьироваться в зависимости от вашей духовки.

Готовые ножки должны приобрести аппетитный золотистый цвет благодаря меду в маринаде, который придаст им карамельный оттенок. В процессе запекания в форме образуется соус, которым можно поливать курицу. После запекания извлеките ножки из духовки, переложите на тарелки и подавайте к столу.

По желанию, дополните блюдо гарниром или свежими овощами.

