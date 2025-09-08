История переписана: куры появились на 6500 лет позже, чем мы думали – вот где и когда их одомашнили

История домашних кур оказалась совсем иной, чем считалось раньше. Новое международное исследование полностью меняет представления о том, когда и где произошло их одомашнивание, а также как птицы распространились из Азии в Европу.

Новые данные против старых гипотез

Долгое время считалось, что куры были приручены около 10 000 лет назад в Китае, Индии или Юго-Восточной Азии. Предполагалось, что в Европу они попали более 7000 лет назад. Однако новые исследования, опубликованные в журналах Antiquity и Proceedings of the National Academy of Sciences, показали, что эти данные неверны.

Учёные установили, что ключевым фактором приручения кур стало не столько развитие сельского хозяйства в целом, сколько внедрение технологии выращивания сухого риса в Юго-Восточной Азии. Именно это создало условия для сближения человека с дикими предками домашних птиц — рыжими джунглевыми курами.

Когда всё началось

Процесс одомашнивания кур стартовал не ранее середины II тысячелетия до н. э., то есть около 3500 лет назад. Первые кости домашних птиц были найдены в неолитическом поселении Бан Нон Ват (центральный Таиланд) и датируются периодом 1650-1250 гг. до н. э.

Из Юго-Восточной Азии куры постепенно распространялись по торговым маршрутам в Средиземноморье, а затем и дальше. В Европе они появились не раньше 800 г. до н. э. Но, чтобы прижиться в холодном климате северных регионов — Шотландии, Ирландии, Скандинавии и Исландии, — птицам понадобилось почти тысяча лет.

Куры и культура

Интересно, что в эпоху железа европейцы вовсе не рассматривали кур как еду. Самые ранние находки показывают, что птиц хоронили в отдельных могилах, иногда вместе с людьми, и на костях отсутствуют следы разделки. Вероятно, куры воспринимались как священные или статусные животные.

Только в Римской империи ситуация изменилась: кур начали массово использовать в пищу. Однако, например, в Британии мясо этих птиц стало популярным лишь к III веку н. э.

Методы исследования

Международная команда учёных изучила более 600 археологических объектов в 89 странах. Анализ включал скелеты птиц, места их захоронений и исторические записи. Для уточнения дат применялось радиоуглеродное датирование 23 самых ранних образцов из Евразии и Северной Африки.

Вывод оказался однозначным: большинство костей оказались значительно моложе, чем считалось ранее.

По словам профессора Грегера Ларсона из Оксфордского университета:

"Эта всестороннее переисследование кур демонстрирует, насколько неправильным было наше понимание времени и места их одомашнивания и распространения".

Теперь можно с уверенностью сказать: история кур началась в Юго-Восточной Азии всего 3500 лет назад, а их путь на Запад оказался куда более долгим и сложным.

Три интересных факта