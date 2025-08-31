Куриные котлеты с овощами и зеленью — простой способ сделать обед полезнее

Хотите узнать, как приготовить идеальные куриные котлеты — нежные, сочные и ароматные? Этот простой рецепт поможет вам удивить семью вкусным и полезным блюдом, которое легко готовится на сковороде и отлично сочетается с любым гарниром.

Ингредиенты для котлет

Куриное филе — 800 г

Лук — 300 г

Яйцо — 1 шт.

Соль — по вкусу

Сухие специи (укроп, петрушка, молотый перец) — по вкусу

Растительное масло для жарки — 60 г

Панировочные сухари — 100 г

Как приготовить сочные куриные котлеты: пошаговая инструкция

Выбирайте свежее куриное мясо естественного розового оттенка. Промойте филе под холодной водой и обсушите бумажным полотенцем. Нарежьте на небольшие кусочки — так мясо будет легче прокручиваться.

Очистите лук от шелухи и разрежьте на части. Чтобы избежать слез при нарезке, промойте лук и нож холодной водой. Это простой, но действенный лайфхак!

Пропустите куриное филе через мясорубку, переложите фарш в глубокую миску. Если фарш кажется сухим, добавьте немного кефира — он сделает котлеты более сочными и нежными. Затем прокрутите лук и соедините его с фаршем.

Для большей сытности можно добавить в фарш немного натертой моркови или картофеля, а также размоченный в молоке батон. Это придаст котлетам необычный вкус и мягкую текстуру.

Вбейте в фарш яйцо, посолите и добавьте сухие специи — укроп, петрушку, молотый перец. Хорошо перемешайте. Руками сформируйте небольшие котлеты и обваляйте их в панировочных сухарях — так они получатся с хрустящей корочкой.

Разогрейте сковороду с растительным маслом. Обжаривайте котлеты на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

После обжарки переложите котлеты в небольшую кастрюлю, накройте крышкой и дайте им немного "отдохнуть" на слабом огне. Это позволит им стать ещё нежнее и пропитаться ароматами.

С чем подавать куриные котлеты?

Куриные котлеты универсальны: их можно подавать с картофельным пюре, рисом, овощным салатом или свежими овощами. Отличным дополнением станет сметанно-чесночный соус — он придаст блюду пикантность и свежесть.

Готовя куриные котлеты по этому рецепту, вы получите вкусное, полезное и сытное блюдо, которое понравится всей семье. Попробуйте добавить в фарш свои любимые специи или овощи, чтобы сделать его уникальным. Приятного аппетита!