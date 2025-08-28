Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:47

Курица карри: вкус, который пробуждает воспоминания о домашних вечерах

Как приготовить курицу карри с рисом: советы кулинаров и ингредиенты

Задумывались ли вы, как быстро приготовить вкусное и сытное блюдо? Курица карри с рисом — это идеальный вариант для семейного ужина или обеда. Это блюдо из индийской кухни не только просто готовится, но и позволяет проявить кулинарные фантазии, добавляя различные специи и зелень. Давайте разберемся, как его приготовить за 30 минут!

Ингредиенты

  • Куриное филе — 400 г
  • Лук — 1 шт.
  • Сливки (жирные) — 200 мл
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Карри — 1 ч. л.
  • Паприка — 0.5 ч. л.
  • Растительное масло — 20 г
  • Соль и черный перец — по вкусу

Пошаговое приготовление

Начните с подготовки всех необходимых продуктов. Можно использовать как куриное филе грудки, так и бедра. Не стесняйтесь корректировать количество специй по своему вкусу.

Параллельно с подготовкой курицы поставьте варить рис. Рекомендуется использовать длиннозерный рис, который не разваривается и остается рассыпчатым. Промойте его и опустите в кипящую подсоленную воду. Варите около 20 минут, пока он не станет мягким.

Нарежьте куриное мясо небольшими кусочками. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте нарезанный чеснок в течение минуты для аромата. Затем добавьте курицу и обжаривайте 3-4 минуты до изменения цвета.

Очистите и нарежьте лук, добавьте его в сковороду к курице. Посыпьте смесь солью, карри, паприкой и перцем. Перемешайте, накройте крышкой и готовьте на небольшом огне 25-30 минут. Когда курица будет готова, влейте сливки и доведите до кипения. Чем жирнее сливки, тем более нежным будет вкус. Готовьте еще минуту и снимите с огня.

На тарелку выложите готовый рис, а в центр поместите курицу с соусом карри. Можно украсить свежей зеленью.

Курица карри с рисом — это не только быстрое, но и невероятно вкусное блюдо, которое станет отличным решением для любого случая. Попробуйте его приготовить и удивите своих близких.

