Салат с курицей и помидорами
© freepik.com by KamranAydinov is licensed under public domain
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 0:59

Этот салат едят все, но готовят неправильно: секрет идеального сочетания

Диетологи рекомендуют куриный салат как источник белка и витаминов

Хотите удивить гостей или порадовать семью? Этот салат — идеальный выбор! Он сочетает в себе свежесть огурца, нежность курицы, насыщенность сыра и лёгкость яиц. А главное — готовится быстро и просто.

Ингредиенты

  • Куриное филе — 300 г
  • Твёрдый сыр — 120 г
  • Огурец — 1 шт.
  • Яйца — 2 шт.
  • Укроп — 10 г (3 веточки)
  • Майонез — 2 ст. л.
  • Растительное масло — 1 ст. л.
  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление

Куриное филе можно взять с грудки или бедра — на ваш выбор. Если хотите экспериментировать, замените курицу индейкой или говядиной, но помните: это повлияет на калорийность.

Огурец промойте и нарежьте соломкой или кубиками. Кожицу снимайте только если она жёсткая или горчит. Яйца отварите вкрутую, остудите, очистите и нарежьте так же, как огурец. Сыр натрите на средней тёрке. Укроп мелко порубите — его можно дополнить петрушкой или кинзой.

Филе нарежьте кубиками, обжарьте на разогретом масле до золотистой корочки. В конце посолите и поперчите. Совет: нарезанная курица пропитывается специями лучше, чем цельное филе! Смешайте все ингредиенты в миске, заправьте майонезом — и готово!

Почему этот салат стоит попробовать?

  • Универсальность: подходит и для праздника, и для будничного ужина.
  • Вариативность: курицу можно не жарить, а запечь или отварить.
  • Яркий вкус: сочетание хрустящего огурца, нежного сыра и ароматной курицы не оставит равнодушным.

