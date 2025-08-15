Этот салат едят все, но готовят неправильно: секрет идеального сочетания
Хотите удивить гостей или порадовать семью? Этот салат — идеальный выбор! Он сочетает в себе свежесть огурца, нежность курицы, насыщенность сыра и лёгкость яиц. А главное — готовится быстро и просто.
Ингредиенты
- Куриное филе — 300 г
- Твёрдый сыр — 120 г
- Огурец — 1 шт.
- Яйца — 2 шт.
- Укроп — 10 г (3 веточки)
- Майонез — 2 ст. л.
- Растительное масло — 1 ст. л.
- Соль, перец — по вкусу
Приготовление
Куриное филе можно взять с грудки или бедра — на ваш выбор. Если хотите экспериментировать, замените курицу индейкой или говядиной, но помните: это повлияет на калорийность.
Огурец промойте и нарежьте соломкой или кубиками. Кожицу снимайте только если она жёсткая или горчит. Яйца отварите вкрутую, остудите, очистите и нарежьте так же, как огурец. Сыр натрите на средней тёрке. Укроп мелко порубите — его можно дополнить петрушкой или кинзой.
Филе нарежьте кубиками, обжарьте на разогретом масле до золотистой корочки. В конце посолите и поперчите. Совет: нарезанная курица пропитывается специями лучше, чем цельное филе! Смешайте все ингредиенты в миске, заправьте майонезом — и готово!
Почему этот салат стоит попробовать?
- Универсальность: подходит и для праздника, и для будничного ужина.
- Вариативность: курицу можно не жарить, а запечь или отварить.
- Яркий вкус: сочетание хрустящего огурца, нежного сыра и ароматной курицы не оставит равнодушным.
