© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Питомцы
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 5:23

Эта лампа лишает кур сна и здоровья — а вы всё ещё её не выключаете

Ветеринары: курам зимой требуется 14–15 часов света для поддержания яйценоскости

Когда наступает зима, многие птицеводы задумываются, стоит ли оставлять свет включённым в курятнике на ночь. Одни уверены, что освещение помогает курам не снижать яйценоскость, другие опасаются, что лампочки нарушают естественные биоритмы. Истина, как обычно, посередине: свет действительно может стимулировать кладку, но использовать его нужно грамотно, чтобы не навредить птице.

Зачем курицам свет зимой

В природе всё устроено просто: стемнело — пора спать. Организм кур реагирует на смену дня и ночи не хуже человеческого. С наступлением темноты птицы засыпают, а на рассвете начинают новый день. Но зимой дневного света становится мало, и это влияет на яйценоскость — ведь процесс образования яйца связан с длиной светового дня.

Чтобы сохранить привычный ритм и поддержать производство яиц, фермеры используют искусственное освещение. При световом дне 14-15 часов в сутки несушки чувствуют себя почти как летом, и количество яиц остаётся стабильным. Однако круглосуточное освещение может нарушить сон и здоровье птиц.

Когда включать свет

Есть два случая, когда подсветка действительно полезна.

  1. Помощь молодкам. Когда молодые куры только осваиваются, им бывает трудно найти дорогу в курятник. Вечером осенью и зимой можно включить свет в помещении, чтобы птицы быстрее зашли внутрь. Как только все разместились на насестах, лампу лучше выключить — курочки должны спать в темноте.

  2. Поддержание яйценоскости. Свет помогает продлить световой день. Важно не когда включать лампу — утром или вечером, а чтобы общее освещение длилось около 14-15 часов. Кто-то зажигает свет с рассветом, кто-то — после заката, а некоторые — и утром, и вечером. Главное — соблюсти баланс.

Почему нельзя оставлять свет ночью

Птицы, как и люди, нуждаются в полноценном сне. Если лампа горит всю ночь, куры не отдыхают. Они начинают ходить по курятнику, тревожить соседок и даже клевать друг друга. Из-за этого растёт уровень стресса, снижается иммунитет и ухудшается качество яиц.

Когда темно, курица не видит и спокойно сидит на насесте. Свет провоцирует активность, а значит, сбивает биологические часы. Ночью организму нужны темнота и покой, иначе нарушаются внутренние ритмы, ответственные за здоровье и яйценоскость.

Как правильно организовать освещение

Для обогрева и света зимой подойдут простые лампы дневного света или экономичные светодиодные. Их лучше размещать на высоте не менее двух метров, чтобы избежать излишнего яркого освещения и перегрева.

Оптимальное решение — подключить таймер. Он автоматически включит свет утром и выключит вечером, создавая для кур стабильный распорядок. Это особенно удобно, если вы не можете быть рядом ежедневно.

Плюсы и минусы использования света зимой

Советы шаг за шагом

  1. Перед зимой проверьте проводку и лампы, чтобы исключить короткие замыкания и пожары.

  2. Установите таймер или диммер — так птицы будут плавно просыпаться.

  3. Делайте "световой рассвет" — включайте свет не резко, а постепенно.

  4. Следите за влажностью и температурой — свет не заменяет тепло.

  5. Вечером выключайте освещение, когда куры уселись на насестах.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: оставлять лампу гореть всю ночь.
    Последствие: нарушение сна, агрессия, клевание.
    Альтернатива: использовать таймер для автоматического отключения света.

  • Ошибка: резкое включение яркого света утром.
    Последствие: стресс, испуг у кур.
    Альтернатива: применяйте лампы с регулировкой яркости.

  • Ошибка: слишком слабое освещение.
    Последствие: падение яйценоскости.
    Альтернатива: обеспечьте равномерный свет не менее 10 люкс.

А что если оставить свет включённым постоянно?

Есть фермеры, которые утверждают, что куры прекрасно спят и при включённом освещении. Действительно, многое зависит от породы и темперамента. Спокойные птицы могут привыкнуть, а активные начнут беспокоить стадо. Однако даже если в вашем хозяйстве не наблюдается проблем, биологи советуют не экспериментировать с круглосуточным светом: со временем это скажется на здоровье и возрасте несушек.

Мифы и правда о свете в курятнике

  • Миф: чем дольше горит свет, тем больше яиц.
    Правда: после 15 часов освещения яйценоскость не увеличивается, а наоборот снижается из-за стресса.

  • Миф: зимой куры не несутся вовсе.
    Правда: при правильном уходе и освещении яйценоскость лишь слегка падает.

  • Миф: лампа должна быть очень яркой.
    Правда: достаточно мягкого рассеянного света — слишком яркий раздражает птиц.

Интересные факты

  1. Куры различают цвета и особенно чувствительны к красному спектру — поэтому лампы тёплого света создают им комфорт.

  2. Организм кур подстраивается под длину светового дня, как и человеческий — отсюда понятие "куриные биоритмы".

  3. В старину для регулирования яйценоскости зимой использовали свечи и керосиновые лампы, а сегодня — таймеры и LED-системы.

Частые вопросы

1. Сколько часов света нужно курам зимой?
Около 14-15 часов в сутки. Этого достаточно, чтобы поддерживать яйценоскость без вреда для здоровья.

2. Какой свет лучше выбрать — белый или тёплый?
Для зимнего периода подойдёт тёплый, мягкий свет, приближенный к солнечному. Он меньше раздражает глаза птиц.

3. Нужно ли включать свет ночью, если температура низкая?
Нет. Для обогрева используйте инфракрасную лампу или систему подогрева пола, но освещение должно быть выключено.

4. Когда лучше начинать подсветку?
С конца ноября — когда день становится короче 9 часов. Включайте постепенно, начиная с 1-2 часов в день.

5. Можно ли сочетать свет и глубокую подстилку?
Да, это отличное решение. Слой опилок и бактерий помогает удерживать тепло и снижает влажность, а значит, птицам комфортнее даже при небольшом освещении.

Исторический контекст

Первые эксперименты с освещением в птичниках начались в начале XX века. Тогда использовали лампы накаливания, и птицеводы заметили, что при продлении светового дня несушки дают на 20-30 % больше яиц. Сегодня технологии шагнули вперёд: на фермах применяют программируемые системы освещения, которые имитируют естественный рассвет и закат. Но принцип остался прежним — свет помогает, если его использовать с умом.

