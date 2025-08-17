Котлеты, которые удивят даже гурмана: скрытый ингредиент из советской кухни
Хотите удивить близких нежными котлетами, которые тают во рту? Попробуйте этот проверенный рецепт! Благодаря особому способу приготовления фарша блюдо получается сочным, а сыр добавляет пикантности.
Ингредиенты
- Куриное филе (грудка или бедро) — 400 г
- Яйцо — 1 шт.
- Твёрдый сыр — 50 г
- Майонез (или густая сметана) — 2 ст. л.
- Крахмал (или мука) — 2 ст. л.
- Соль, куркума (или любимые специи) — по вкусу
- Масло для жарки — 3 ст. л.
Как приготовить
Нарежьте филе мелкими кубиками — это секрет сочности! Добавьте к курице яйцо, тёртый сыр, крахмал, майонез и специи. Для пикантности можно положить сладкий перец (по желанию).
Сформируйте котлеты ложкой и обжаривайте на разогретой сковороде до золотистой корочки.
- Вариант 1: Добавьте немного воды и потушите под крышкой — котлеты станут пышнее.
- Вариант 2: Дожарьте на среднем огне до полной готовности.
Подавайте с любым гарниром: овощами, рисом или картофелем.
