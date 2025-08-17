Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Котлеты из горбуши с зелёным луком и лимоном
Котлеты из горбуши с зелёным луком и лимоном
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 13:57

Котлеты, которые удивят даже гурмана: скрытый ингредиент из советской кухни

Как приготовить сочные куриные котлеты с сыром: инструкция от шеф-повара

Хотите удивить близких нежными котлетами, которые тают во рту? Попробуйте этот проверенный рецепт! Благодаря особому способу приготовления фарша блюдо получается сочным, а сыр добавляет пикантности.

Ингредиенты

  • Куриное филе (грудка или бедро) — 400 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Твёрдый сыр — 50 г
  • Майонез (или густая сметана) — 2 ст. л.
  • Крахмал (или мука) — 2 ст. л.
  • Соль, куркума (или любимые специи) — по вкусу
  • Масло для жарки — 3 ст. л.

Как приготовить

Нарежьте филе мелкими кубиками — это секрет сочности! Добавьте к курице яйцо, тёртый сыр, крахмал, майонез и специи. Для пикантности можно положить сладкий перец (по желанию).

Сформируйте котлеты ложкой и обжаривайте на разогретой сковороде до золотистой корочки.

  • Вариант 1: Добавьте немного воды и потушите под крышкой — котлеты станут пышнее.
  • Вариант 2: Дожарьте на среднем огне до полной готовности.

Подавайте с любым гарниром: овощами, рисом или картофелем.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Приготовление баварского яблочного торта: основные этапы и необходимые продукты сегодня в 13:15

Десерт, который покоряет сердца: как удивить гостей без лишних усилий

Нежный песочный корж, сливочный крем и хрустящие яблоки с миндалём — баварский торт-пирог станет звездой вашего стола! Простой рецепт с потрясающим результатом.

Читать полностью » Как приготовить запеканку из картофеля и свинины в духовке — пошаговая инструкция сегодня в 12:50

Вкус детства: как запеканка с картофелем возвращает в родной дом

Ароматная мясная запеканка с картофелем и сыром — блюдо, которое покорит всех! Минимум усилий, максимум вкуса. Готовится легко, а съедается мгновенно.

Читать полностью » Шеф-повар объяснил, как правильно мариновать свинину для шашлыка с лимоном и луком сегодня в 12:11

Лук и лимон вместо кетчупа: неожиданный способ сделать мясо мягким

Хотите сочный шашлык без лишних хлопот? Простой маринад из лука и лимона сделает свинину нежной и ароматной. Секрет — в правильном мариновании и жарке!

Читать полностью » Как приготовить рулет из индейки: пошаговый рецепт сегодня в 11:23

Как рулет из индейки может изменить ваше представление о диетической пище

Нежнейший рулет из индейки с грибами — просто, полезно и вкусно! Узнай, как приготовить сочное диетическое блюдо всего за полтора часа.

Читать полностью » Готовьте говядину с овощами: простой рецепт для семейного ужина сегодня в 11:01

Тепло домашнего очага: говядина с овощами — идеальный рецепт для уютного вечера

Сочная говядина с овощами в казане — простое и сытное блюдо, которое покорит всю семью. Ароматные специи, нежное мясо и минимум усилий!

Читать полностью » Шоколадное печенье с трещинами: советы по выпечке от кондитера сегодня в 10:55

Нежное внутри, с трещинками снаружи: печенье, которое выглядит как произведение искусства

Ароматное шоколадное печенье с эффектными трещинками — просто и вкусно! Узнай, как добиться идеальной текстуры и насыщенного вкуса всего за несколько шагов.

Читать полностью » Баклажаны, помидоры и чеснок: простой рецепт рулетиков на фуршет сегодня в 10:17

От обычных овощей — к кулинарному шедевру: баклажаны, которые удивят даже гурманов

Хотите удивить гостей? Рулетики из баклажанов с помидорами и чесноком — сочные, пикантные и готовятся всего за 50 минут. Идеальная закуска для любого праздника!

Читать полностью » Как приготовить курицу со шпинатом и сливками по ресторанному рецепту сегодня в 9:49

Французский шедевр за 20 минут: как простая курица превращается в ресторанный деликатес

Хотите приготовить блюдо, достойное ресторана? Нежная курица в сливочном соусе с шпинатом — просто, вкусно и изысканно. Узнайте секрет идеального сочетания ингредиентов!

Читать полностью »

Новости
Еда

Яичница будет нежнее, если готовить яйца не из холодильника, а комнатной температуры
Садоводство

Натуральные средства против муравьев: 3 проверенных метода садовых экспертов
Туризм

Тревел-блогер объяснил, почему звёздность отеля не всегда соответствует ожиданиям
Мир

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен примет участие в переговорах Трампа и Зеленского
Дом

Как настроить угол наклона телевизора для комфортного просмотра
Мир

Китай опубликовал доклад о системных нарушениях прав человека в США
ЮФО

Пять человек пострадали при опрокидывании туристического УАЗа на горной дороге в Сочи
Питомцы

Уход за грызунами: как выбрать подходящего питомца для занятых людей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru