Котлеты, которые удивят даже гурмана: скрытый ингредиент из советской кухни

Хотите удивить близких нежными котлетами, которые тают во рту? Попробуйте этот проверенный рецепт! Благодаря особому способу приготовления фарша блюдо получается сочным, а сыр добавляет пикантности.

Ингредиенты

Куриное филе (грудка или бедро) — 400 г

Яйцо — 1 шт.

Твёрдый сыр — 50 г

Майонез (или густая сметана) — 2 ст. л.

Крахмал (или мука) — 2 ст. л.

Соль, куркума (или любимые специи) — по вкусу

Масло для жарки — 3 ст. л.

Как приготовить

Нарежьте филе мелкими кубиками — это секрет сочности! Добавьте к курице яйцо, тёртый сыр, крахмал, майонез и специи. Для пикантности можно положить сладкий перец (по желанию).

Сформируйте котлеты ложкой и обжаривайте на разогретой сковороде до золотистой корочки.

Вариант 1: Добавьте немного воды и потушите под крышкой — котлеты станут пышнее.

Вариант 2: Дожарьте на среднем огне до полной готовности.

Подавайте с любым гарниром: овощами, рисом или картофелем.