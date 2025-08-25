Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 1:54

Салат с курицей, морковью и яйцом: идеальный выбор для здорового питания

Ингредиенты для салата с курицей и морковью: что нужно знать перед готовкой

Ищете универсальный салат, который подойдет и для праздничного стола, и для обычного ужина? Этот вариант с курицей, морковью и яйцами сочетает в себе сочность, питательность и простоту приготовления.

Что делает этот салат особенным?

Сочетание нежных куриных волокон, сочной моркови и питательных яиц создает гармоничный вкус, который понравится всем без исключения. Доступные ингредиенты делают это блюдо экономичным, а простота приготовления — идеальным выбором для начинающих кулинаров.

Ингредиенты

  • Курица — 250 г
  • Яйца — 3 шт.
  • Морковь средняя — 1 шт.
  • Маринованные огурцы — 120 г
  • Твердый сыр — 90 г
  • Сметана — 100 г
  • Соль — по вкусу

Пошаговое приготовление

Начните с варки куриного филе. Помойте мясо, опустите в кипящую подсоленную воду. После закипания снимите пену и варите около 20 минут до готовности. Остудите и нарежьте тонкой соломкой или разберите на волокна руками. Для яиц: положите в холодную воду, варите 9 минут после закипания. Резко охладите в холодной воде — так скорлупа легче очистится. Нарежьте тонкой соломкой или натрите на терке.

Маринованные огурцы обсушите и нарежьте соломкой. Морковь очистите и натрите на средней терке. Сыр натрите на той же терке — он понадобится для украшения готового блюда. Используйте кулинарное кольцо или миску, застеленную пищевой пленкой. Выкладывайте слои в такой последовательности:

  • морковь — разровняйте и слегка прижмите
  • смажьте сметаной (можно подсолить)
  • яйца — утрамбуйте и смажьте сметаной
  • маринованные огурцы — разровняйте, смажьте
  • куриное филе — утрамбуйте, смажьте сметаной

Накройте пищевой пленкой и уберите в холодильник на 30-40 минут для пропитки.

Перед подачей переверните салат на тарелку, снимите пленку. Сверху смажьте сметаной и посыпьте тертым сыром. Украсьте ягодами клюквы и зеленью укропа по желанию.

Совет: если используете кулинарное кольцо, выкладывайте слои в обратном порядке.

