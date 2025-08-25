Салат с курицей, морковью и яйцом: идеальный выбор для здорового питания
Ищете универсальный салат, который подойдет и для праздничного стола, и для обычного ужина? Этот вариант с курицей, морковью и яйцами сочетает в себе сочность, питательность и простоту приготовления.
Что делает этот салат особенным?
Сочетание нежных куриных волокон, сочной моркови и питательных яиц создает гармоничный вкус, который понравится всем без исключения. Доступные ингредиенты делают это блюдо экономичным, а простота приготовления — идеальным выбором для начинающих кулинаров.
Ингредиенты
- Курица — 250 г
- Яйца — 3 шт.
- Морковь средняя — 1 шт.
- Маринованные огурцы — 120 г
- Твердый сыр — 90 г
- Сметана — 100 г
- Соль — по вкусу
Пошаговое приготовление
Начните с варки куриного филе. Помойте мясо, опустите в кипящую подсоленную воду. После закипания снимите пену и варите около 20 минут до готовности. Остудите и нарежьте тонкой соломкой или разберите на волокна руками. Для яиц: положите в холодную воду, варите 9 минут после закипания. Резко охладите в холодной воде — так скорлупа легче очистится. Нарежьте тонкой соломкой или натрите на терке.
Маринованные огурцы обсушите и нарежьте соломкой. Морковь очистите и натрите на средней терке. Сыр натрите на той же терке — он понадобится для украшения готового блюда. Используйте кулинарное кольцо или миску, застеленную пищевой пленкой. Выкладывайте слои в такой последовательности:
- морковь — разровняйте и слегка прижмите
- смажьте сметаной (можно подсолить)
- яйца — утрамбуйте и смажьте сметаной
- маринованные огурцы — разровняйте, смажьте
- куриное филе — утрамбуйте, смажьте сметаной
Накройте пищевой пленкой и уберите в холодильник на 30-40 минут для пропитки.
Перед подачей переверните салат на тарелку, снимите пленку. Сверху смажьте сметаной и посыпьте тертым сыром. Украсьте ягодами клюквы и зеленью укропа по желанию.
Совет: если используете кулинарное кольцо, выкладывайте слои в обратном порядке.
