Вкус, который обманет ожидания: почему этот салат стал хитом на столах

Хотите приготовить салат, который будет одновременно простым, сытным и необычным? Тогда этот рецепт — именно то, что вам нужно! Салат из курицы с пекинской капустой и кукурузой удивит вас своей свежестью и нежным вкусом, а набор ингредиентов найдётся в каждом холодильнике.

Почему стоит попробовать этот салат?

Простота приготовления - всего несколько шагов и минимум времени.

Доступные продукты - куриное филе, пекинская капуста, кукуруза и яйца.

Сытность - курица делает блюдо питательным, а кукуруза добавляет интересную сладковатую нотку.

Ингредиенты

Куриное филе — 200 г

Пекинская капуста — 200 г

Консервированная кукуруза — 200 г

Яйца — 3 шт.

Зелёный лук — 50 г

Майонез — 50 г

Пошаговое приготовление

Отварите куриное филе и дайте ему полностью остыть. Чтобы мясо было плотным и легко нарезалось, положите его ненадолго в холодильник. Нарежьте курицу аккуратными кубиками.

С пекинской капусты снимите верхние листья и тщательно промойте. Нашинкуйте капусту тонкой соломкой. В большую миску сложите капусту и куриные кусочки.

Отварите яйца вкрутую, остудите и очистите. Нарежьте мелкими кубиками. Слейте жидкость с кукурузы и добавьте её вместе с яйцами в салат. Мелко порежьте зелёный лук и также отправьте в миску. Заправьте салат майонезом и тщательно перемешайте.

Перед подачей охладите салат в холодильнике 10-15 минут — так он станет ещё вкуснее!

Советы для идеального салата