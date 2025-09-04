Вкус, который обманет ожидания: почему этот салат стал хитом на столах
Хотите приготовить салат, который будет одновременно простым, сытным и необычным? Тогда этот рецепт — именно то, что вам нужно! Салат из курицы с пекинской капустой и кукурузой удивит вас своей свежестью и нежным вкусом, а набор ингредиентов найдётся в каждом холодильнике.
Почему стоит попробовать этот салат?
- Простота приготовления - всего несколько шагов и минимум времени.
- Доступные продукты - куриное филе, пекинская капуста, кукуруза и яйца.
- Сытность - курица делает блюдо питательным, а кукуруза добавляет интересную сладковатую нотку.
Ингредиенты
- Куриное филе — 200 г
- Пекинская капуста — 200 г
- Консервированная кукуруза — 200 г
- Яйца — 3 шт.
- Зелёный лук — 50 г
- Майонез — 50 г
Пошаговое приготовление
Отварите куриное филе и дайте ему полностью остыть. Чтобы мясо было плотным и легко нарезалось, положите его ненадолго в холодильник. Нарежьте курицу аккуратными кубиками.
С пекинской капусты снимите верхние листья и тщательно промойте. Нашинкуйте капусту тонкой соломкой. В большую миску сложите капусту и куриные кусочки.
Отварите яйца вкрутую, остудите и очистите. Нарежьте мелкими кубиками. Слейте жидкость с кукурузы и добавьте её вместе с яйцами в салат. Мелко порежьте зелёный лук и также отправьте в миску. Заправьте салат майонезом и тщательно перемешайте.
Перед подачей охладите салат в холодильнике 10-15 минут — так он станет ещё вкуснее!
Советы для идеального салата
- Охлаждённое куриное филе режется гораздо аккуратнее и не разваливается.
- Для более лёгкого варианта используйте нежирный майонез или замените его сметаной.
- Добавьте немного свежемолотого чёрного перца для пикантности.
