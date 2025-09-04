Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Салат из капусты и яблок
Салат из капусты и яблок
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 12:33

Вкус, который обманет ожидания: почему этот салат стал хитом на столах

Шеф-повар рекомендует салат из курицы с пекинской капустой и кукурузой для повседневного меню

Хотите приготовить салат, который будет одновременно простым, сытным и необычным? Тогда этот рецепт — именно то, что вам нужно! Салат из курицы с пекинской капустой и кукурузой удивит вас своей свежестью и нежным вкусом, а набор ингредиентов найдётся в каждом холодильнике.

Почему стоит попробовать этот салат?

  • Простота приготовления - всего несколько шагов и минимум времени.
  • Доступные продукты - куриное филе, пекинская капуста, кукуруза и яйца.
  • Сытность - курица делает блюдо питательным, а кукуруза добавляет интересную сладковатую нотку.

Ингредиенты

  • Куриное филе — 200 г
  • Пекинская капуста — 200 г
  • Консервированная кукуруза — 200 г
  • Яйца — 3 шт.
  • Зелёный лук — 50 г
  • Майонез — 50 г

Пошаговое приготовление

Отварите куриное филе и дайте ему полностью остыть. Чтобы мясо было плотным и легко нарезалось, положите его ненадолго в холодильник. Нарежьте курицу аккуратными кубиками.

С пекинской капусты снимите верхние листья и тщательно промойте. Нашинкуйте капусту тонкой соломкой. В большую миску сложите капусту и куриные кусочки.

Отварите яйца вкрутую, остудите и очистите. Нарежьте мелкими кубиками. Слейте жидкость с кукурузы и добавьте её вместе с яйцами в салат. Мелко порежьте зелёный лук и также отправьте в миску. Заправьте салат майонезом и тщательно перемешайте.

Перед подачей охладите салат в холодильнике 10-15 минут — так он станет ещё вкуснее!

Советы для идеального салата

  • Охлаждённое куриное филе режется гораздо аккуратнее и не разваливается.
  • Для более лёгкого варианта используйте нежирный майонез или замените его сметаной.
  • Добавьте немного свежемолотого чёрного перца для пикантности.

