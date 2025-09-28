Куриный бульон может быть пустым и водянистым — или густым, как студень: всё решает один кусок птицы

Куриный бульон — это не просто жидкая основа для супов и соусов. Его варят ради тепла и уюта, используют для заливных блюд, соусов, пасты, а в холодное время года он становится почти лекарством от простуды. Казалось бы, процесс прост: курица, вода, специи. Но на деле именно детали делают разницу между посредственным отваром и бульоном, за который хвалят домочадцы и гости.

Из какой части курицы варить

Выбор куриных частей напрямую влияет на вкус, насыщенность и аромат будущего бульона.

Бедра — дают мягкий мясной привкус и золотистый цвет.

Ножки — источник коллагена, который придает бульону густоту и легкое желеобразование при охлаждении.

Крылья — быстрый способ получить ароматный бульон с балансом кожи, костей и мяса.

Спинка и шея — бюджетный вариант для базового отвара.

Целый цыпленок — классика, когда нужен насыщенный, универсальный бульон.

Филе лучше оставить для котлет и салатов — оно слишком постное и даст лишь легкий вкус.

Что добавляют к курице

Помимо самой птицы, важную роль играют овощи и специи.

Лук: для сладкой глубины вкуса.

Морковь: придает золотистый оттенок.

Сельдерей: свежие травяные ноты.

Лавровый лист: завершает ароматическую композицию.

Перец горошком: легкая острота.

Петрушка, укроп: свежесть в самом конце.

Чеснок: по желанию, для пряного акцента.

Во французской кухне часто используют букет гарни — связку трав в марле. Она наполняет бульон ароматом и легко извлекается.

Сколько варить

Время варки зависит от выбранных частей:

Бедра — 40-60 минут.

Грудка — 30-40 минут.

Ножки — 1,5-2 часа.

Кости — 2-3 часа, а в мультиварке можно томить до 6.

Если цель — прозрачный и ароматный бульон, варить лучше на слабом огне.

Таблица сравнения