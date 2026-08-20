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Заготовка бульона из курицы на неделю
Заготовка бульона из курицы на неделю
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Главная / Красота и здоровье
Ирина Малова Опубликована сегодня в 17:20

Куриный бульон при ОРВИ оказался не бабушкиным мифом: его польза скрывается совсем не в лечении

Старинный метод терапии поддержки организма мясным бульоном имеет под собой научную базу, хотя и не является лекарством в прямом смысле слова, говорит нутрициолог, молекулярный биолог, биохимик Юлия Дробышева. В беседе с NewsInfo эксперт подтвердила эффективность куриного бульона как вспомогательного средства при лечении простудных заболеваний.

Исследования показывают, что именно блюда из птицы, в отличие от говядины или свинины, способны временно облегчать состояние пациента за счет улучшения оттока слизи из носоглотки. Эксперт отметила, что лабораторные тесты подтверждают способность такого продукта сдерживать активность воспалительных клеток. Однако важно помнить, что эффективность лечения напрямую зависит от своевременности принятых мер.

Положительное влияние на организм объясняется сочетанием термического воздействия и химического состава, говорит специалист. Горячий пар увлажняет слизистые оболочки, упрощая выведение мокроты. Кроме того, соль в составе восполняет дефицит электролитов, возникающий из-за обильного потоотделения. При этом врачи подчеркивают, что скрытое обезвоживание можно заметить далеко не сразу, что делает питьевой режим критически важным.

"В бульоне содержатся легкодоступные полезные аминокислоты, если он хорошо сварен. Это аминокислоты из белка, особенно важны глицин и пролин, которые поддерживают силы. Это важно, потому что во время болезни у человека пропадает аппетит. И твердую пищу в больших объемах больной не может употреблять", — пояснила Дробышева.

Специалисты связывают снижение потребности в еде с тем, как инфекции запускают режим энергосбережения, заставляя организм концентрироваться на борьбе с вирусом, а не на пищеварении. Бульон становится идеальным решением, так как он дает энергию, не нагружая желудочно-кишечный тракт.

"Больному дают бульон не потому, что он волшебным образом убивает вирусы, а потому что это идеальная и поддерживающая терапия. Он спасает от обезвоживания, согревает, успокаивает горло и дарит чувство насыщения небольшими порциями. Так что это вовсе не вранье, а вполне себе научное обоснование, проверенное поколениями", — подытожила нутрициолог.

Правильный рацион помогает сократить время болезни, когда разработан четкий график восстановления организма. Длительное отсутствие бодрости после выздоровления часто свидетельствует о том, что силы не вернулись из-за сохраняющегося дефицита микроэлементов.

Проверено экспертом: врач-диетолог Екатерина Мельникова

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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