салат с курицей и ананасом
© freepik by mdjaff is licensed under public domain
Опубликована сегодня в 2:04

Салат, который покорит даже самых привередливых гостей

Как приготовить слоёный салат Невеста: пошаговая инструкция

Задумывались ли вы, как сделать ваш праздничный стол по-настоящему запоминающимся? Салат Невеста с курицей — это не только вкусное, но и очень красивое блюдо, которое украсит любое торжество. Его легко готовить, а результат всегда впечатляет!

Простой и быстрый рецепт

Этот салат состоит из доступных ингредиентов и готовится всего за пару часов. Он отлично смотрится в кольце, что придаёт ему особую изысканность. Давайте разберемся, что нам понадобится для его приготовления.

Ингредиенты

  • Куриное филе — 350 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Картошка — 2 шт.
  • Пекинская капуста (листья без кочерыжки) — 50 г
  • Плавленый сыр (желательно "Дружба") — 100 г
  • Майонез — 3 ст. л.
  • Растительное масло для жарки — 3 ст. л.

Пошаговое приготовление

Промойте и обсушите куриное филе, овощи и яйца. Картошку и яйца отварите заранее и охладите. Выбирайте плавленый сыр, который удобно натирать на терке, и майонез по вашему вкусу. Курицу нарежьте на тонкие брусочки.

На сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте курицу на слабом огне с добавлением соли, перца и специй. На широкое блюдо выложите листья пекинской капусты, чтобы они покрывали края. На них разместите жареную курицу, разровняйте и сделайте сеточку из майонеза.

Мелко нарежьте пекинскую капусту и выложите на курицу, снова сделайте майонезную сеточку. Натрите вареный картофель на средней терке и выложите его на капусту, добавив слой майонеза. Натрите вареные яичные желтки и один белок, выложите их на картофель и покройте майонезом.

Сверху натрите плавленый сыр и оставшийся белок, снова сделайте сеточку из майонеза.
Охлаждение. Поставьте салат в холодильник на 1-1,5 часа для пропитки, после чего он готов к подаче. Салат Невеста с курицей — это отличный выбор для любого праздника. Его легкость в приготовлении и великолепный внешний вид делают его настоящим фаворитом на столе.

