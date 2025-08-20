Как приготовить идеальный стейк из куриной грудки за 30 минут: секреты, которые сэкономят ваше время

Вы когда-нибудь задумывались, как приготовить стейк из куриной грудки, который будет таять во рту? Этот рецепт не только прост, но и подарит вам удивительно сочное и мягкое мясо. Давайте разберёмся, как это сделать!

Ингредиенты

Куриные грудки — 3 шт.

Вода — 1.5 л

Чеснок — 1 зубчик

Сливочное масло — 3 ч. л.

Итальянские травы — по вкусу

Соль — 1 ч. л.

Растительное масло — 2 ст. л.

Пошаговое приготовление

Для начала возьмите охлаждённые куриные грудки. Промойте их под холодной водой, обсушите и разрежьте каждое филе вдоль на две части. Это поможет мясу лучше пропитаться специями. Используйте тендерайзер или вилку, чтобы сделать небольшие надрезы на поверхности мяса. Это позволит стейкам впитать соль и специи. Надрезы делайте попарно: вертикально и горизонтально, чтобы получить сеточку.

Поместите стейки в миску с холодной или комнатной температурой водой, добавьте соль и перемешайте. Накройте миску пленкой и оставьте в холодильнике на 20-30 минут. После маринования слейте воду и обсушите мясо бумажными полотенцами, чтобы убрать лишнюю влагу. Разогрейте сковороду с растительным маслом на сильном огне. Когда масло хорошо разогреется, выкладывайте стейки.

Обжаривайте стейки по 4 минуты с каждой стороны. Как только одна сторона зарумянится, переверните мясо. На каждый стейк положите немного натертого чеснока и посыпьте итальянскими травами. Жарьте ещё 4 минуты. Затем добавьте немного сливочного масла и, когда оно растает, переверните стейки ещё на минуту.