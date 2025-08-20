Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
куриная грудка
куриная грудка
© freepik
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 0:15

Как приготовить идеальный стейк из куриной грудки за 30 минут: секреты, которые сэкономят ваше время

Как приготовить сочный стейк из куриной грудки: советы кулинаров

Вы когда-нибудь задумывались, как приготовить стейк из куриной грудки, который будет таять во рту? Этот рецепт не только прост, но и подарит вам удивительно сочное и мягкое мясо. Давайте разберёмся, как это сделать!

Ингредиенты

  • Куриные грудки — 3 шт.
  • Вода — 1.5 л
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Сливочное масло — 3 ч. л.
  • Итальянские травы — по вкусу
  • Соль — 1 ч. л.
  • Растительное масло — 2 ст. л.

Пошаговое приготовление

Для начала возьмите охлаждённые куриные грудки. Промойте их под холодной водой, обсушите и разрежьте каждое филе вдоль на две части. Это поможет мясу лучше пропитаться специями. Используйте тендерайзер или вилку, чтобы сделать небольшие надрезы на поверхности мяса. Это позволит стейкам впитать соль и специи. Надрезы делайте попарно: вертикально и горизонтально, чтобы получить сеточку.

Поместите стейки в миску с холодной или комнатной температурой водой, добавьте соль и перемешайте. Накройте миску пленкой и оставьте в холодильнике на 20-30 минут. После маринования слейте воду и обсушите мясо бумажными полотенцами, чтобы убрать лишнюю влагу. Разогрейте сковороду с растительным маслом на сильном огне. Когда масло хорошо разогреется, выкладывайте стейки.

Обжаривайте стейки по 4 минуты с каждой стороны. Как только одна сторона зарумянится, переверните мясо. На каждый стейк положите немного натертого чеснока и посыпьте итальянскими травами. Жарьте ещё 4 минуты. Затем добавьте немного сливочного масла и, когда оно растает, переверните стейки ещё на минуту.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кулинары: тест с хлебом помогает определить готовность масла для жарки вчера в 16:21

Одно неверное движение — и ужин испорчен: чего нельзя делать с маслом

Узнайте, как добиться идеальной прожарки блюд! Главный — правильная температура масла. Простые тесты и полезные советы раскроют кулинарные тайны.

Читать полностью » Сушёные помидоры дома: как сохранить вкус лета на всю зиму вчера в 15:45

Лето в банке: как сохранить вкус солнца на всю зиму — аромат сведёт с ума соседей

Сушёные помидоры — зимнее сокровище. Рассказываем, как выбрать сорт, правильно высушить и сохранить аромат лета в банке или масле.

Читать полностью » Как приготовить курицу со шпинатом в сливочном соусе вчера в 14:17

Секрет бистро у вас дома: как превратить куриную грудку в главный героя французского ужина

Откройте секрет ресторанного блюда у себя дома. Нежная курица в бархатном сливочном соусе со шпинатом — простое и изысканное блюдо для вашего ужина.

Читать полностью » Как приготовить салат с крабовыми палочками, кукурузой и корейской морковью вчера в 14:14

Вкус, который вернет в детство: современная версия салата из 90-х

Яркий, хрустящий и невероятно быстрый салат, который станет звездой любого стола. Узнайте секрет идеального сочетания корейской моркови, крабовых палочек и кукурузы.

Читать полностью » Учёные: уровень pH белка мешает легко очистить свежее яйцо от скорлупы вчера в 14:07

Лёгкая чистка яиц — это не удача, а химия: секрет идеального результата

Почему одни яйца чистятся идеально, а другие теряют половину белка? Всё дело в химии. Рассказываем секрет, который навсегда решит проблему!

Читать полностью » Как приготовить картошку по-французски с мясным фаршем вчера в 13:19

Рецепт из детства, который работает и сегодня: почему эта картошка не выходит из моды уже 50 лет

Узнайте, как приготовить невероятно сочную и аппетитную картошку по-французски с фаршем. Простой рецепт с секретной заливкой, который покорит вашу семью.

Читать полностью » Приготовление белорусской мачанки со свининой и шампиньонами вчера в 13:14

Мачанка: почему это блюдо было главным на белорусских праздниках и его рецепт передавали из уст в уста

Откройте для себя душу белорусской кухни — мачанку. Сочное мясо, ароматные грибы и нежные блины. Простой рецепт для незабываемого ужина, который соберет всю семью за столом.

Читать полностью » Как приготовить запеканку из куриного филе, баклажанов и помидоров вчера в 12:19

Запеканка, которую примет даже самый привередливый гурман

Слоеная запеканка из курицы, баклажанов и помидоров под сырной корочкой. Узнайте секрет идеального ужина, который готовится просто и покоряет с первого кусочка.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Уплотнение и шелушение кожи вокруг соска могут указывать на рак молочной железы
Еда

Как приготовить тарталетки с грибами и сыром: пошаговая инструкция
Садоводство

6 эффективных шагов для дренажа и террасирования вашего участка в Тамбовской области
Питомцы

Учёные: домашние кошки живут дольше уличных в 3–4 раза
Авто и мото

iSeeCars: зимой выгодных сделок с подержанными машинами на 40% больше, чем летом
Туризм

Международный совет аэропортов: Дубай в 2024 году принял рекордные 92,3 млн пассажиров
Дом

Васильев: обустройство домашнего кабинета для удалёнки обходится от 16 до 300 тыс. рублей
Спорт и фитнес

Стэнфордские учёные: фитнес-трекеры, включая Polar, точно измеряют пульс, но ошибаются в расчёте калорий
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru