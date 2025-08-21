Экономьте время на кухне: куриная грудка с сыром и помидорами за 45 минут

Вы когда-нибудь задумывались, как приготовить куриную грудку так, чтобы она была не только вкусной, но и эффектной? Отбивная куриная грудка в духовке с сыром и помидорами — это универсальное решение, которое станет звездой вашего стола как на повседневный ужин, так и на праздничное застолье. Сочетание сочной грудки, ароматных помидоров и румяного сыра создаёт неповторимый вкус, который не оставит равнодушным никого.

Ингредиенты

Куриные грудки — 800 г

Помидоры — 4 шт.

Твёрдый сыр — 150 г

Майонез — 1 ст. л.

Кетчуп — 1 ст. л.

Растительное масло (для смазывания формы) — 10 г

Укроп — по вкусу

Специи — по вкусу

Соль — по вкусу

Пошаговое приготовление

Промойте куриные грудки под проточной водой и обсушите их бумажными полотенцами. Разрежьте каждую грудку поперек на две части. Лучше использовать охлаждённое мясо, не подвергавшееся замораживанию. Накройте кусочки курицы пищевой пленкой и отбейте их с помощью кулинарного молотка. Этот метод позволяет сохранить форму мяса и предотвратить разбрызгивание.

Застелите противень фольгой и смажьте его растительным маслом. Выложите отбитые кусочки грудки и смажьте смесью майонеза и кетчупа. Нарежьте помидоры тонкими кружками и разложите их по поверхности мяса. Посыпьте немного солью и специями.

Натрите сыр на крупной терке и равномерно распределите его по отбивным. Убедитесь, что сыр не попадает на противень, чтобы он не подгорал при запекании. При желании добавьте измельчённый укроп или другую зелень. Разогрейте духовку до 190 градусов и поставьте противень с куриными отбивными на 30 минут. В это время сыр должен расплавиться и подрумяниться.

Это блюдо не только простое в приготовлении, но и невероятно вкусное. Оно прекрасно подойдёт для любого случая, добавляя яркие цвета и ароматы на ваш стол.