Куриный салат с фасолью: спасение от скучной трапезы, которое приходит незаметно

Хотите приготовить аппетитный и сытный салат, который отлично подойдёт и на будни, и для праздничного стола? Фасолевый салат с курицей — именно то, что нужно! Этот салат сочетает в себе нежное куриное мясо, ароматные грецкие орехи и полезную фасоль. А главное — готовится он быстро и просто.

Ингредиенты

Куриное филе (отварное) — 300 г

Красная консервированная фасоль — 250 г

Грецкие орехи — 120 г

Чеснок — 2 зубчика

Сметана — 3 ст. л.

Соль, чёрный молотый перец — по вкусу

Как приготовить фасолевый салат с курицей

Подготовка курицы: Отварите куриное филе в подсоленной воде. Чтобы мясо получилось сочным и не разваливалось, лучше всего сварить его заранее — например, накануне вечером, оставить остывать в бульоне и убрать в холодильник до утра.

Фасоль: Откиньте фасоль на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость. Нарезка: Куриное филе нарежьте небольшими кусочками или разберите на волокна — как вам больше нравится. Орехи: Мелко порубите грецкие орехи ножом или измельчите в блендере.

Смешивание: В салатнике соедините курицу, фасоль, орехи и сметану. Заправка: Добавьте чеснок, пропущенный через пресс, посолите и поперчите по вкусу. Финальный штрих: Тщательно перемешайте все ингредиенты и подавайте к столу.

Несколько советов для идеального салата

Сметана придаёт салату нежность и лёгкую кислинку, но если хотите сделать блюдо менее калорийным, замените её натуральным йогуртом.

Грецкие орехи можно слегка подсушить на сковороде — так они раскроют свой аромат ещё лучше.

Для более яркого вкуса используйте свежемолотый чёрный перец.

Почему стоит попробовать этот салат?

Фасолевый салат с курицей — отличный источник белка и полезных жиров. Он не только вкусный, но и питательный, благодаря сочетанию фасоли и орехов. К тому же, готовится он всего за 25 минут, что делает его идеальным вариантом для тех, кто ценит время и качество.