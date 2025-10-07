Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Сельский двор с курами
Сельский двор с курами
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 7:41

Простая добавка из кухни, которая возвращает яйценоскость — секрет старых птицеводов

Птицеводы: пищевая сода в дозе 5–6 г на кг корма помогает курам восстановить яйценоскость

Пищевая сода — вещь, знакомая каждой хозяйке. Её используют для выпечки, уборки, дезинфекции и даже ухода за телом. Но далеко не все знают, что она полезна не только людям. Опытные птицеводы давно применяют соду в уходе за курами, помогая им лучше нестись и оставаться здоровыми. Разберёмся, зачем же курочкам нужна сода, как её правильно давать и в каких случаях стоит быть особенно осторожными.

Почему куры перестают нестись

Иногда несушки внезапно прекращают нести яйца. При этом всё кажется в порядке: корм разнообразный, линька прошла, болезни нет, в курятнике чисто. На первый взгляд — загадка. Но часто причина скрыта в переедании. Когда птица получает слишком много пищи, в организме нарушается кислотно-щелочной баланс и замедляются обменные процессы. Итог — стресс для пищеварительной системы и временная остановка яйцекладки.

Вот тут и помогает пищевая сода. Она способна восстановить кислотный баланс, наладить работу желудка и кишечника, а значит — вернуть нормальную продуктивность.

Как правильно давать соду курам

Птицеводы отмечают, что добавление соды в корм даёт быстрый результат, если делать это грамотно. На 1 кг корма берут 5-6 г соды. Её предварительно растворяют в половине стакана воды и добавляют в мешанку. Давать такой корм рекомендуется один раз в день на протяжении недели. Затем обязательно сделать перерыв — организм птицы не должен получать щёлочь постоянно.

Для профилактики дозу уменьшают вдвое (2-3 г на килограмм корма) и подмешивают соду лишь дважды в неделю. Такой подход помогает поддерживать здоровье несушек без перегрузки организма.

Сода как лечебное средство

Помимо поддержки пищеварения, сода применяется при лечении кур от ряда заболеваний. Например:

  1. Подагра. При избытке белка и нарушении обмена мочевой кислоты у птиц воспаляются суставы. Раствор соды помогает снизить кислотность и облегчить состояние.

  2. Воспаление зоба. При его увеличении и затруднённом глотании сода используется как мягкое антисептическое средство.

  3. Диспепсия. Это расстройство пищеварения, при котором сода регулирует кислотность и предотвращает брожение.

В этих случаях берут примерно чайную ложку (около 10 г) соды на одну курицу, растворяют в воде и дают птице пить. Курс лечения — две недели.

Почему важно соблюдать дозировку

Хотя сода кажется безвредной, её передозировка может привести к неприятным последствиям. Дело в том, что в составе соды есть натрий, который удерживает жидкость в организме. Если его слишком много, у кур появляются отёки, затрудняется дыхание и повышается давление. При постоянном превышении доз возникает щёлочной дисбаланс — в кровь попадает избыток щёлочи, что нарушает кровоток и вызывает судороги.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: добавлять слишком много соды "для лучшего эффекта".
    Последствие: отёки, ухудшение пищеварения, снижение аппетита.
    Альтернатива: уменьшить дозу и чередовать с другими добавками — например, с кормовыми дрожжами или мелом.

  2. Ошибка: использовать соду слишком долго без перерыва.
    Последствие: щелочной перекос и проблемы с обменом веществ.
    Альтернатива: курс не более недели, затем обязательный отдых не меньше 10 дней.

  3. Ошибка: подмешивать соду в сухой корм.
    Последствие: птицы отказываются есть, снижается усвоение питательных веществ.
    Альтернатива: всегда растворять соду в воде, чтобы равномерно распределить её в корме.

Плюсы и минусы

Применение соды Плюсы Минусы
В корме для повышения яйценоскости Нормализует кислотность, улучшает пищеварение Требует строгого контроля дозировки
В профилактических целях Укрепляет иммунитет, помогает избежать воспалений При частом применении вызывает задержку жидкости
В лечении заболеваний Универсальное средство при зобе и подагре Не заменяет ветеринарные препараты

Советы шаг за шагом

  1. Приготовьте раствор из расчёта 5-6 г соды на килограмм корма.

  2. Растворите порошок в половине стакана воды.

  3. Добавьте жидкость в мешанку и хорошо перемешайте.

  4. Давайте курам смесь один раз в сутки не дольше недели.

  5. После курса сделайте перерыв, затем можно перейти на профилактическую дозу.

Совет: если в хозяйстве несколько десятков кур, проще готовить раствор на всё стадо сразу — так пропорции будут точнее, а эффект — более выраженным.

А что если куры не реагируют?

Если после курса с содой несушки не начали нестись, стоит проверить другие причины: возможно, в рационе не хватает кальция или витаминов A и D, нарушен световой режим или в курятнике слишком холодно. Сода — не панацея, а лишь один из инструментов поддержания здоровья птицы.

Мифы и правда о соде

Миф 1. Соду можно добавлять без ограничений — она ведь природный продукт.
Правда: даже натуральные вещества требуют точной дозировки. Избыток щёлочи губителен для птицы.

Миф 2. Сода заменяет витамины и минеральные добавки.
Правда: сода улучшает усвоение корма, но не восполняет дефицит микроэлементов. В рационе должны быть ракушка, мел, зелень.

Миф 3. Если куры перестали нестись, виновато питание.
Правда: это лишь одна из причин. Иногда влияет стресс, жара, короткий день или теснота в курятнике.

Три интересных факта

  1. В промышленных птицефабриках раствор соды применяют не только для кур, но и для индюшек — для профилактики желудочно-кишечных расстройств.

  2. Вода с содой помогает дезинфицировать поилки и кормушки — это экологичная альтернатива агрессивным средствам.

  3. Сода способна нейтрализовать запах помёта, если посыпать ею полы в птичнике — простое и безопасное решение для чистоты.

FAQ

Как часто можно давать соду курам?
Не чаще одного курса в месяц: неделя приёма — перерыв 10-14 дней.

Можно ли заменить соду чем-то другим?
Иногда её заменяют раствором яблочного уксуса (1 ч. л. на литр воды), который также помогает поддерживать кислотно-щелочной баланс.

Помогает ли сода против запаха в курятнике?
Да, посыпьте пол или подстилку тонким слоем соды — она впитает влагу и неприятные запахи.

Можно ли давать соду цыплятам?
Нет, молодняку добавка противопоказана — слишком высокая чувствительность к щёлочам.

Стоит ли сочетать соду с лекарствами?
Нет, это нужно делать только по совету ветеринара, иначе можно снизить эффективность препаратов.

Исторический контекст

Соду начали использовать в птицеводстве ещё в середине XX века. Тогда советские аграрии заметили, что при добавлении небольших доз бикарбоната натрия куры быстрее восстанавливаются после линьки и стресса. Сегодня этот метод остаётся актуальным, особенно в небольших фермерских хозяйствах, где ценят простые и доступные решения.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные: взрослые собаки спят в среднем от 12 до 15 часов в сутки сегодня в 7:06
Эти собаки будто медитируют: породы, для которых сон важнее прогулки

Некоторые собаки способны спать почти весь день — и при этом оставаться счастливыми. Узнайте, какие породы подойдут для тех, кто ценит покой и уют.

Читать полностью » Ветеринары: за несколько дней до смерти кошки температура тела падает и замедляется дыхание сегодня в 6:21
Ошибки, которые превращают прощание в мучение — как не причинить боль кошке из любви

Знать, как кошка ведёт себя перед уходом, значит помочь ей спокойно прожить последние дни и сохранить достоинство. Это история любви без слов.

Читать полностью » Ветеринары: курам зимой требуется 14–15 часов света для поддержания яйценоскости сегодня в 5:23
Эта лампа лишает кур сна и здоровья — а вы всё ещё её не выключаете

Многие считают, что свет ночью помогает курам нестись без перерыва. Но так ли безопасно оставлять лампу включённой зимой?

Читать полностью » Президент Ассоциации такси Венеции Тиффи призвал не приближаться к дельфину сегодня в 3:37
Дельфин в Венеции: морской гость, который решил остаться

Молодой дельфин по имени Клодио выбрал Венецию своим домом, заставив учёных и жителей задуматься: может ли лагуна снова стать убежищем для дикой природы?

Читать полностью » Эксперт по дезинфекции: мыши активнее проникают в жильё при похолодании сегодня в 2:27
Ночью в доме кто-то шуршит: почему осенью мыши атакуют даже многоэтажки

Осень — время, когда под полом оживает ночная жизнь. Как избавиться от мышей за трое суток и навсегда закрыть им путь в дом — проверенная система шаг за шагом.

Читать полностью » Эксперт Кузнецова: кошки выражают любовь не через объятия, а через присутствие сегодня в 1:22
Почему кошки ненавидят объятия: правда, которую не расскажут ветеринары

Почему кошки так не любят, когда их берут на руки, и что скрывается за их "характером"? Рассказываем, как научиться понимать питомца и избежать когтей.

Читать полностью » Сильвия Паван: экспедиция в Перу случайно выявила неизвестный науке вид сегодня в 0:28
Крошечный опоссум из облаков: открытие, перевернувшее представление о жизни в горах

В перуанских Андах обнаружили крошечного карликового опоссума — животное, которого наука не знала до сих пор. Удивительное открытие изменило представления о биоразнообразии региона.

Читать полностью » Игрушки для собак и кошек содержат фталаты и бисфенол А вчера в 23:08
Игрушки, которые отравляют питомцев: эксперты раскрыли скрытую опасность в мячиках и канатах

Эксперт предупредил: не все игрушки для домашних животных безопасны. Какие материалы содержат фталаты и свинец, как отличить качественное изделие и чем опасны дешёвые мячики и плюшевые зверушки.

Читать полностью »

Новости
Дом
Умный дом в 2025 году: реальные возможности, цены и главные мифы
Туризм
Путеводитель по Екатеринбургу: Красная и Синяя линии, культурная жизнь и мистические места
Красота и здоровье
Диетолог объяснила, чем полезны тыква, свекла и капуста для здоровья осенью
Культура и шоу-бизнес
Кэти Перри и Джастин Трюдо поддерживают отношения на расстоянии — Daily Mail
Технологии
Израиль заключил контракт с американской PR-компанией для влияния на алгоритмы ИИ
Авто и мото
АЕБ: продажи новых автомобилей в России в сентябре снизились на 20%
Еда
Котлеты из смешанного фарша на сковороде получаются сочными
Еда
Вегетарианский салат Цезарь без курицы сохраняет классический вкус
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet