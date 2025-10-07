Простая добавка из кухни, которая возвращает яйценоскость — секрет старых птицеводов

Пищевая сода — вещь, знакомая каждой хозяйке. Её используют для выпечки, уборки, дезинфекции и даже ухода за телом. Но далеко не все знают, что она полезна не только людям. Опытные птицеводы давно применяют соду в уходе за курами, помогая им лучше нестись и оставаться здоровыми. Разберёмся, зачем же курочкам нужна сода, как её правильно давать и в каких случаях стоит быть особенно осторожными.

Почему куры перестают нестись

Иногда несушки внезапно прекращают нести яйца. При этом всё кажется в порядке: корм разнообразный, линька прошла, болезни нет, в курятнике чисто. На первый взгляд — загадка. Но часто причина скрыта в переедании. Когда птица получает слишком много пищи, в организме нарушается кислотно-щелочной баланс и замедляются обменные процессы. Итог — стресс для пищеварительной системы и временная остановка яйцекладки.

Вот тут и помогает пищевая сода. Она способна восстановить кислотный баланс, наладить работу желудка и кишечника, а значит — вернуть нормальную продуктивность.

Как правильно давать соду курам

Птицеводы отмечают, что добавление соды в корм даёт быстрый результат, если делать это грамотно. На 1 кг корма берут 5-6 г соды. Её предварительно растворяют в половине стакана воды и добавляют в мешанку. Давать такой корм рекомендуется один раз в день на протяжении недели. Затем обязательно сделать перерыв — организм птицы не должен получать щёлочь постоянно.

Для профилактики дозу уменьшают вдвое (2-3 г на килограмм корма) и подмешивают соду лишь дважды в неделю. Такой подход помогает поддерживать здоровье несушек без перегрузки организма.

Сода как лечебное средство

Помимо поддержки пищеварения, сода применяется при лечении кур от ряда заболеваний. Например:

Подагра. При избытке белка и нарушении обмена мочевой кислоты у птиц воспаляются суставы. Раствор соды помогает снизить кислотность и облегчить состояние. Воспаление зоба. При его увеличении и затруднённом глотании сода используется как мягкое антисептическое средство. Диспепсия. Это расстройство пищеварения, при котором сода регулирует кислотность и предотвращает брожение.

В этих случаях берут примерно чайную ложку (около 10 г) соды на одну курицу, растворяют в воде и дают птице пить. Курс лечения — две недели.

Почему важно соблюдать дозировку

Хотя сода кажется безвредной, её передозировка может привести к неприятным последствиям. Дело в том, что в составе соды есть натрий, который удерживает жидкость в организме. Если его слишком много, у кур появляются отёки, затрудняется дыхание и повышается давление. При постоянном превышении доз возникает щёлочной дисбаланс — в кровь попадает избыток щёлочи, что нарушает кровоток и вызывает судороги.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: добавлять слишком много соды "для лучшего эффекта".

Последствие: отёки, ухудшение пищеварения, снижение аппетита.

Альтернатива: уменьшить дозу и чередовать с другими добавками — например, с кормовыми дрожжами или мелом. Ошибка: использовать соду слишком долго без перерыва.

Последствие: щелочной перекос и проблемы с обменом веществ.

Альтернатива: курс не более недели, затем обязательный отдых не меньше 10 дней. Ошибка: подмешивать соду в сухой корм.

Последствие: птицы отказываются есть, снижается усвоение питательных веществ.

Альтернатива: всегда растворять соду в воде, чтобы равномерно распределить её в корме.

Плюсы и минусы