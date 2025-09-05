Секреты сочного рулета: почему сыр и клюква делают блюдо идеальным

Представьте: нежный куриный фарш, обёрнутый ароматным беконом, с изысканной начинкой из сыра и клюквы. Это блюдо — настоящий хит для семейного ужина или новогоднего застолья. Давайте приготовим его вместе, шаг за шагом!

Ингредиенты

Куриный фарш — 400 г (лучше охлаждённый, чтобы избежать лишней влаги)

Рикотта — 200 г (или замените на творожный сыр для менее сливочного вкуса)

Пармезан — 40 г (натрите на мелкой тёрке; подойдёт любой твёрдый сыр)

Бекон сырокопчёный — 350 г

Куриное яйцо — 1 шт. (категории С1)

Мускатный орех — 0,25 ч. л.

Соль и чёрный перец — по вкусу

Творожный сыр — 80 г

Сушёная клюква — 30 г (или свежая для кислинки)

Растительное масло — 2 г (для смазки формы)

Пошаговое приготовление

Подготовка продуктов. Соберите все ингредиенты. Если используете сушёную клюкву, она добавит лёгкую кислинку. Фарш лучше взять охлаждённый — замороженный может выделить много жидкости. Натрите сыр. Возьмите Пармезан (или другой твёрдый сыр) и натрите его мелко.

Смешайте основу. В большой миске соедините куриный фарш, яйцо и рикотту. Перемешайте тщательно — рикотта придаст кремовость, но можно заменить творожным сыром. Добавьте специи. Всыпьте натёртый сыр, мускатный орех, соль и перец. Перемешайте до однородности.

Приготовьте начинку. Смешайте творожный сыр с клюквой. Посолите слегка, если хотите. Подготовьте основу для рулета. На доске расстелите пищевую плёнку (широкую и длинную). Выложите бекон "ёлочкой" — как на фото в оригинале. Формируйте рулет. В центр беконной "ёлочки" выложите 75-80% фарша, оставляя края свободными. Сверху добавьте начинку из сыра и клюквы.

Накройте сырно-ягодную часть оставшимся фаршем — слой должен быть равномерным. Аккуратно заверните края бекона, формируя колбаску. Не давите сильно, чтобы не повредить бекон.

Оберните рулет плёнкой, зажмите края. Отправьте в морозилку на 30 минут, чтобы он сохранил форму. Разогрейте духовку до 190°C. Смажьте форму маслом. Разверните плёнку, переложите рулет в форму. Накройте фольгой и запекайте 30 минут, затем снимите фольгу и готовьте ещё 10 минут (время зависит от духовки).

Дайте рулету остыть перед нарезкой. Наслаждайтесь — это идеально для праздника!

Советы: