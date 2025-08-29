Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Заливное из рыбы
© commons.wikimedia.org by marco dodero is licensed under public domain
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 2:31

Кулинарная магия: как курица и морковь превращаются в прозрачный бриллиант на вашем столе

Заливное из курицы: основные этапы и рекомендации по приготовлению

Хотите удивить своих гостей эффектным и вкусным блюдом? Заливное из курицы с желатином — это не только питательное, но и очень привлекательное угощение, которое станет настоящим украшением вашего стола. Оно простое в приготовлении и идеально подходит для любого застолья.

Ингредиенты

  • 2 куриные грудки
  • 1 морковь
  • 10 горошин перца
  • Морская соль по вкусу
  • 1 столовая ложка желатина
  • 0.7 литра воды

Пошаговый процесс приготовления

Хорошо промойте куриные грудки и обсушите их. Если они на кости, аккуратно снимите мясо и удалите шкуру. Очистите морковь.

Поместите куриные грудки в кастрюлю, залейте водой, добавьте морковь, перец и соль. Когда вода закипит, снимите пенку с поверхности. Варите курицу 30-40 минут. Если используете домашнюю птицу, время варки может увеличиться в 2-3 раза. В этом случае добавьте морковь в середине варки.

Как только курица и морковь будут готовы, выньте их из бульона. Разделите курицу на мелкие кусочки или нарежьте ножом, а морковь порежьте кружочками.

Процедите бульон через мелкое сито или марлю и дайте ему немного остыть. Добавьте желатин и тщательно размешайте до полного растворения. Уложите морковь на дно полукруглой пиалы, затем выложите кусочки курицы.

Аккуратно залейте курицу и морковь бульоном. Дайте заливному остыть до комнатной температуры, затем отправьте его в холодильник для застывания. Это блюдо не только порадует глаз, но и станет настоящим хитом на вашем празднике.

