Кулинарная магия: как курица и морковь превращаются в прозрачный бриллиант на вашем столе

Хотите удивить своих гостей эффектным и вкусным блюдом? Заливное из курицы с желатином — это не только питательное, но и очень привлекательное угощение, которое станет настоящим украшением вашего стола. Оно простое в приготовлении и идеально подходит для любого застолья.

Ингредиенты

2 куриные грудки

1 морковь

10 горошин перца

Морская соль по вкусу

1 столовая ложка желатина

0.7 литра воды

Пошаговый процесс приготовления

Хорошо промойте куриные грудки и обсушите их. Если они на кости, аккуратно снимите мясо и удалите шкуру. Очистите морковь.

Поместите куриные грудки в кастрюлю, залейте водой, добавьте морковь, перец и соль. Когда вода закипит, снимите пенку с поверхности. Варите курицу 30-40 минут. Если используете домашнюю птицу, время варки может увеличиться в 2-3 раза. В этом случае добавьте морковь в середине варки.

Как только курица и морковь будут готовы, выньте их из бульона. Разделите курицу на мелкие кусочки или нарежьте ножом, а морковь порежьте кружочками.

Процедите бульон через мелкое сито или марлю и дайте ему немного остыть. Добавьте желатин и тщательно размешайте до полного растворения. Уложите морковь на дно полукруглой пиалы, затем выложите кусочки курицы.

Аккуратно залейте курицу и морковь бульоном. Дайте заливному остыть до комнатной температуры, затем отправьте его в холодильник для застывания. Это блюдо не только порадует глаз, но и станет настоящим хитом на вашем празднике.