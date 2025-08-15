Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Салат с курицей
Салат с курицей
© commons.wikimedia.org by Oleg Sidorenko is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:25

Вкус, который вызывает ностальгию: как салат с курицей возвращает в детство

Салат с курицей и маринованным луком: традиционный рецепт для семейного обеда

Хотите приготовить сытный и ароматный салат за считанные минуты? Попробуйте этот простой рецепт с курицей, свежими овощами и пикантным маринованным луком. Он идеально подойдёт и для обеда, и для лёгкого ужина.

Ингредиенты

  • Куриное филе — 250 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Помидоры — 3 шт.
  • Огурец — 1 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Майонез или сметана — 3 ст. л.
  • Уксус 9% — 2 ст. л.
  • Зелень, соль — по вкусу

Как приготовить

Отварите филе в подсоленной воде около 30 минут, остудите и нарежьте кубиками. Лук нашинкуйте полукольцами, залейте водой с уксусом и оставьте на 25-30 минут. Затем промойте и откиньте на дуршлаг.

Яйца отварите вкрутую (7-8 минут), остудите в холодной воде и почистите. Огурец и помидоры нарежьте кубиками, зелень мелко порубите. В миске смешайте курицу, яйца, овощи, зелень и маринованный лук. Заправьте майонезом или сметаной, посолите по вкусу. Дайте салату немного настояться в холодильнике перед подачей.

Совет: если хотите сделать блюдо менее калорийным, замените майонез на греческий йогурт или лёгкую сметану.

