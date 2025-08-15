Вкус, который вызывает ностальгию: как салат с курицей возвращает в детство
Хотите приготовить сытный и ароматный салат за считанные минуты? Попробуйте этот простой рецепт с курицей, свежими овощами и пикантным маринованным луком. Он идеально подойдёт и для обеда, и для лёгкого ужина.
Ингредиенты
- Куриное филе — 250 г
- Яйца — 2 шт.
- Помидоры — 3 шт.
- Огурец — 1 шт.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Майонез или сметана — 3 ст. л.
- Уксус 9% — 2 ст. л.
- Зелень, соль — по вкусу
Как приготовить
Отварите филе в подсоленной воде около 30 минут, остудите и нарежьте кубиками. Лук нашинкуйте полукольцами, залейте водой с уксусом и оставьте на 25-30 минут. Затем промойте и откиньте на дуршлаг.
Яйца отварите вкрутую (7-8 минут), остудите в холодной воде и почистите. Огурец и помидоры нарежьте кубиками, зелень мелко порубите. В миске смешайте курицу, яйца, овощи, зелень и маринованный лук. Заправьте майонезом или сметаной, посолите по вкусу. Дайте салату немного настояться в холодильнике перед подачей.
Совет: если хотите сделать блюдо менее калорийным, замените майонез на греческий йогурт или лёгкую сметану.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru