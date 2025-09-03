Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Чиангмай
© commons.wikimedia.org by Hansa Tangmanpoowadol is licensed under CC BY-SA 4.0
Алина Курнявцева Опубликована вчера в 16:03

Белый слон, серебряные рынки и латте-арт — город, который удивляет на каждом шагу

Чиангмай — город, где современность и традиции удивительным образом переплетаются. Расположенный среди северных гор Таиланда, он словно противопоставлен шумным мегаполисам и пляжным курортам. Здесь можно увидеть утренний туман над горами, услышать звон колоколов древних храмов и вдохнуть аромат свежесваренного кофе, выращенного неподалёку. Город покоряет спокойным ритмом и огромным выбором развлечений — от созерцательных прогулок по старым улочкам до активных приключений в джунглях.

Храмы и духовные практики

Символом Чиангмая считается Ват Пхра Тхат Дой Сутхеп, возвышающийся над городом. Путь к нему начинается с длинной лестницы, украшенной змеями-нагами. Наверху — сверкающая пагода и смотровая площадка, откуда открывается панорама города. По легенде, храм построили там, где пал священный белый слон. По дороге стоит заглянуть в Ват Пха Лат — уединённый лесной монастырь, спрятанный среди джунглей.

Не менее интересен и старый город, где сохранились древние святыни. Ват Чеди Луанг впечатляет руинами XIII века, а Ват Пхра Сингх хранит ценные рукописи и почитаемые статуи. Тиковый Ват Пхан Тао привлекает тёмными интерьерами и медитативной атмосферой. Самым старым храмом города считается Ват Чианг Ман, где можно увидеть древние изображения Будды и знаменитый чеди со слонами.

Рынки и ночная жизнь

Атмосферу города лучше всего почувствовать на рынках. Крупнейший из них — Кад Луанг, где можно найти свежие продукты, ткани горных племён и китайские травы. По воскресеньям оживает Sunday Walking Street — огромный ночной рынок с ремесленными изделиями и уличными артистами. Субботний рынок Вуа Лай специализируется на серебряных украшениях и шелке, а Ночной базар известен своей развлекательной программой — здесь работают рестораны, бары и даже кабаре.

Когда солнце садится, Чиангмай открывается с другой стороны. Район Нимманхаэмин знаменит модными барами и клубами. Warmup Cafe уже четверть века собирает любителей вечеринок с живой музыкой и диджей-сетами. На крыше торгового центра MAYA популярны бары с панорамными видами, а в Таванданг Махасон звучат народные песни и кантри в тайском стиле.

Кофейная столица Таиланда

Чиангмай по праву называют центром кофейной культуры страны. Здесь десятки независимых кофеен и несколько крупных брендов. Одним из первых был Akha Ama, запустивший социальный проект в поддержку фермеров. В районе Нимман стоит попробовать напитки у конкурентов Ristr8to и Roas8ry — оба заведения известны во всём мире своими латте-артами.

Природа и приключения

Окрестности города идеально подходят для любителей активного отдыха. Липкий водопад Буа Тонг уникален тем, что его известняковые породы не скользят — по каскадам можно подниматься без особых усилий. Долина Мае Са славится ботаническим садом королевы Сирикит и живописными водопадами. Здесь же находятся зиплайны и аттракционы для детей, включая парк, где из слоновьего навоза делают бумагу.

Для тех, кто ищет уединения, подойдёт деревня Мае Кампонг. Она расположена в горах и полностью управляется местными жителями. Здесь можно пожить в деревянном доме, попробовать острую колбасу сай оуа и насладиться неспешной жизнью без сетевых магазинов.

Еда и кулинарные впечатления

Северотаиландская кухня сильно отличается от привычной тайской. Здесь меньше кокоса, но больше пряностей и местных ингредиентов. Обязательно стоит попробовать кхао сой — густой суп карри с лапшой и курицей. В ресторане Huan Soontaree готовят традиционные блюда под живую музыку, а в Huen Phen подают кулинарные хиты региона. Туристы часто записываются и на кулинарные мастер-классы, чтобы увезти с собой кусочек северного Таиланда.

Искусство и музыка

Чиангмай давно стал центром креативной сцены. Здесь проходят фестивали уличных артистов, джазовые вечера в клубе North Gate и концерты независимых групп на площадке Chiang Mai Original. Те, кто хочет погрузиться в культуру, отправляются в Судсанан — место с живой народной музыкой и атмосферой хиппи.

Наследие Ланна

Историю региона лучше всего изучать в районе Памятника трём королям. Здесь расположены музеи, посвящённые культуре Ланна и истории северного Таиланда. Университет Чиангмая также хранит богатые коллекции — от этнографических экспонатов до традиционных деревянных домов.

Чиангмай сочетает в себе духовность, культуру, природу и гастрономию. Это город, в который хочется возвращаться снова и снова, ведь каждый раз он открывается по-новому.

