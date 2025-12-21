Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Чиангмай
Чиангмай
© commons.wikimedia.org by This Photo was taken by Supanut Arunoprayote.Feel free to use any of my images, but please mention me as the author and may send me a message. (สามารถใช้ภาพได้อิสระ แต่กรุณาใส่เครดิตผู้ถ่ายและอาจส่งข้อความบอกกล่าวด้วย) Please do not upload an updated ima is licensed under CC BY-SA 4.0
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 16:51

Север Таиланда может проснуться знаменитым: Чиангмай меняет туристическую карту мира

Таиланд подаёт Чиангмай на статус Всемирного наследия ЮНЕСКО — Турпром

Древний Чиангмай может получить международное признание, которое изменит туристическую карту северного Таиланда. Власти страны намерены включить бывшую столицу королевства Ланна в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, сделав ставку на уникальное сочетание храмовой архитектуры и исторической планировки города. Об этом, со ссылкой на подготовку официальной заявки, сообщает инфогруппа "Турпром".

Заявка ЮНЕСКО и сжатые сроки

Чиангмай находится в предварительном списке объектов Всемирного наследия Таиланда с 2015 года, однако сейчас процесс решили ускорить. Национальный комитет по охране объектов всемирного наследия уже одобрил номинацию под названием "Чиангмай: столица Ланны". В его состав входят представители Министерства иностранных дел и профильных ведомств, что подчеркивает высокий приоритет проекта.

Ключевым фактором стала дата 30 января 2026 года — это последний срок, когда объекты из предварительного списка могут подать заявку напрямую, без обязательной двухлетней предварительной оценки. По словам постоянного секретаря Министерства природных ресурсов и окружающей среды Равиван Фуридей, номинационное досье доработано с учетом замечаний Центра всемирного наследия и готово к утверждению правительством.

Семь храмов как основа наследия Ланны

В основу заявки легли семь знаковых храмов Чиангмая, отражающих архитектурную и духовную традицию цивилизации Ланна. Среди них — Ват Чианг Ман, старейший храм города, основанный королем Манграем, и Ват Чеди Луанг, где когда-то располагалась крупнейшая ступа королевства. В перечень также вошли Ват Пхра Сингх, Ват Суан Док, Ват Умонг с уникальной подземной архитектурой, Ват Пхра Тхат Дой Сутеп, считающийся священным символом региона, и Ват Чет Йот, вдохновленный индийскими буддийскими традициями.

Дополнительно в заявку включена первоначальная квадратная планировка Чиангмая с сохранившимися городскими стенами и рвами. Именно этот ансамбль, по мнению экспертов, формирует целостный исторический облик города.

Культурная ценность и туристические перспективы

Бывший глава Департамента изящных искусств Таиланда Боворнвет Рунгрынкиат, входящий в национальный комитет, отметил, что памятники эпохи Ланна обладают выдающейся универсальной ценностью, необходимой для признания ЮНЕСКО. Власти рассчитывают, что возможное включение Чиангмая в список Всемирного наследия поможет сохранить культурную самобытность региона и станет стимулом для устойчивого туризма.

Опыт Сукхотая и Аюттхаи показывает, что статус ЮНЕСКО не только усиливает международный интерес, но и способствует развитию MICE-туризма, образовательных программ и культурных обменов. Для российских туристов это означает рост инфраструктуры, новые экскурсионные форматы и более глубокое погружение в историю северного Таиланда.

Чиангмай как точка притяжения

Эксперты туристической отрасли считают, что Чиангмай способен предложить путешественникам альтернативу привычным пляжным маршрутам.

"Чиангмай — это душа Таиланда, город, где история переплетается с современностью. Включение его в список Всемирного наследия ЮНЕСКО станет заслуженным признанием его уникальной культурной ценности", — отмечает эксперт по Юго-Восточной Азии Сергей Новиков.

Таким образом, потенциальное признание Чиангмая ЮНЕСКО может не только укрепить позиции Таиланда на мировом туристическом рынке, но и открыть для россиян новое направление, где древняя философия Ланны сочетается с современной жизнью.

