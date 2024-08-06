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Домашняя чиабатта: воздушное тесто, тонкая хрустящая корочка
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  • Опубликована сегодня в 7:17

Печём домашнюю чиабатту: готовить её не так быстро, но результат того точно стоит

Домашняя чиабатта: воздушное тесто, тонкая хрустящая корочка

Хрустящая домашняя чиабатта — это итальянский хлеб с тонкой корочкой и воздушным тестом. Чтобы приготовить его, потребуется терпение, но результат того стоит. С домашней чиабаттой брускетты и бутерброды станут идеальными.

Ингредиенты для опары:

  • вода (150 мл),
  • мука (150 г)?
  • сухие дрожжи (1 щепотка).

Ингредиенты для теста:

  • мука (350 г),
  • вода (215 мл),
  • сухие дрожжи (1/4 ч. ложки),
  • соль (1/2 ч. ложки).

Приготовление

  1. Смешать тёплую воду с мукой и дрожжами, накрыть плёнкой и оставить на ночь при комнатной температуре.
  2. Добавить к опаре муку, воду, дрожжи и соль, замесить мягкое и липкое тесто.
  3. Выложить тесто в чистую миску, накрыть полотенцем и оставить в тёплом месте на 1,5 часа.
  4. Подошедшее тесто посыпать мукой, сложить вдвое и повторить дважды.
  5. Разделить тесто на две части, сформировать прямоугольные буханки.
  6. Застелить формы пергаментом, выложить тесто и оставить на 20 минут.
  7. Разогреть духовку до 220 °C, выпекать чиабатту 35-45 минут до золотистой корочки.

Фото: commons.wikimedia.org/Pão Real (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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