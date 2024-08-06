Печём домашнюю чиабатту: готовить её не так быстро, но результат того точно стоит

Хрустящая домашняя чиабатта — это итальянский хлеб с тонкой корочкой и воздушным тестом. Чтобы приготовить его, потребуется терпение, но результат того стоит. С домашней чиабаттой брускетты и бутерброды станут идеальными.
Ингредиенты для опары:
- вода (150 мл),
- мука (150 г)?
- сухие дрожжи (1 щепотка).
Ингредиенты для теста:
- мука (350 г),
- вода (215 мл),
- сухие дрожжи (1/4 ч. ложки),
- соль (1/2 ч. ложки).
Приготовление
- Смешать тёплую воду с мукой и дрожжами, накрыть плёнкой и оставить на ночь при комнатной температуре.
- Добавить к опаре муку, воду, дрожжи и соль, замесить мягкое и липкое тесто.
- Выложить тесто в чистую миску, накрыть полотенцем и оставить в тёплом месте на 1,5 часа.
- Подошедшее тесто посыпать мукой, сложить вдвое и повторить дважды.
- Разделить тесто на две части, сформировать прямоугольные буханки.
- Застелить формы пергаментом, выложить тесто и оставить на 20 минут.
- Разогреть духовку до 220 °C, выпекать чиабатту 35-45 минут до золотистой корочки.
Фото: commons.wikimedia.org/Pão Real (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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