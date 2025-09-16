Храните неправильно — и суперфуд превращается в яд: главные ошибки с семенами чиа и льна

Семена давно перестали быть просто добавкой к еде — сегодня их называют "суперфудами". Особенно популярны чиа и лен: они входят в состав смузи, каш, выпечки и даже спортивного питания. Оба продукта богаты клетчаткой, белком и жирными кислотами, но у каждого есть свои сильные стороны. Разберёмся, чем отличаются семена чиа от льняных и какие преимущества они могут дать организму.

Основные отличия

Чиа — это мелкие овальные семена растения Salvia hispanica, которые веками использовались в Мексике и Гватемале. Их ценили ещё ацтеки и майя. Льняное семя же известно человечеству с древнейших времён и пришло к нам с Ближнего Востока. По вкусу чиа почти нейтральные, а лен обладает лёгким ореховым оттенком.

Сравнение по составу