Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Семена чиа
Семена чиа
© commons.wikimedia.org by formulatehealth is licensed under CC BY 2.0
Главная / Красота и здоровье
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 16:26

Больше не маскируйте проблемы: решение для волос прячется в стакане воды с этими семенами

Семена чиа содержат омега-3 и белок, которые укрепляют волосы

Каждый из нас мечтает о сильных и здоровых волосах, и в поисках простых, но действенных решений мы всё чаще обращаем внимание на питание. Одним из главных фаворитов нутрициологов стали семена чиа — маленькие, но невероятно полезные зёрнышки, способные не только поддерживать общее здоровье, но и заметно влиять на состояние волос. Вопрос, который волнует многих: когда их лучше употреблять — утром или вечером?

Чем ценны семена чиа для волос

Эти семена по праву называют суперфудом. Они богаты омега-3 жирными кислотами, которые питают луковицы и придают волосам эластичность, снижая ломкость. В них содержится растительный белок — источник аминокислот для синтеза кератина. Антиоксиданты помогают бороться с повреждениями, вызванными стрессом и внешними факторами, а микроэлементы, такие как цинк и медь, способствуют здоровью кожи головы и замедляют потерю естественного оттенка волос.

Иными словами, семена чиа работают как внутренняя "витаминная маска" для шевелюры. Но важна не только их польза, но и правильное время приёма.

Утро: энергия и защита в течение дня

Многие специалисты советуют включать семена чиа в завтрак. Такой приём пищи запускает обмен веществ, а значит, питательные вещества начинают усваиваться и работать на восстановление волос уже с самого утра.

  1. Организм получает строительный материал для кератина на весь день.

  2. Завтрак с чиа легко дополнить фруктами, орехами и зеленью, что усиливает выработку коллагена и улучшает кровообращение кожи головы.

  3. Высокое содержание клетчатки помогает стабилизировать уровень сахара в крови, а это снижает риск выпадения волос, связанного с гормональными колебаниями.

Идеальные варианты завтрака: пудинг из чиа с растительным молоком, смузи с ягодами или простой напиток с лимоном и семенами, настоянными в воде.

Вечер: питание и восстановление во сне

Не менее убедительно звучат аргументы в пользу вечернего употребления. Ночью организм активно восстанавливает клетки и лучше усваивает микроэлементы.

  1. Во время сна запускается процесс регенерации тканей, и семена чиа становятся источником "топлива" для луковиц.

  2. Гелеобразная консистенция набухших семян мягко воздействует на пищеварение, облегчая сон.

  3. Если вы привыкли ухаживать за волосами с помощью ночных масок или масел, семена чиа вечером работают в тандеме с ними, усиливая эффект.

Приятные вечерние рецепты — тёплое "латте" с чиа и корицей, йогурт с ложкой геля из семян или напиток на основе ромашкового чая.

Утро или вечер: что выбрать

Однозначного ответа не существует: оба варианта полезны. Всё зависит от целей и привычек. Если вам важна бодрость и защита от стресса в течение дня, добавляйте семена чиа в завтрак. Если же приоритет — максимальное восстановление волос ночью, делайте ставку на вечер.

Лучший вариант — разделить дневную порцию (1-2 столовые ложки) на два приёма: часть утром, часть вечером. Такой способ позволяет поддерживать постоянное поступление ценных веществ и обеспечивает более выраженный результат.

Советы для заметного эффекта

Чтобы семена действительно работали на здоровье волос, важно помнить несколько правил:

  • всегда замачивайте их минимум на 30 минут — так они легче усваиваются;
  • сочетайте с продуктами, богатыми витамином С (цитрусовые, киви, клубника) — это усиливает синтез коллагена;
  • употребляйте регулярно, не менее 3-4 раз в неделю;
  • не превышайте 2 столовые ложки в день, чтобы избежать вздутия;
  • дополняйте рацион полноценным уходом — маслами, массажем кожи головы и сбалансированным питанием.

Семена чиа — это не временный тренд, а простое и доступное средство, которое способно постепенно изменить качество волос. Главное — выбрать подходящее время приёма и быть последовательным.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Психолог: продолжение трудовой деятельности в пожилом возрасте полезно для мозга сегодня в 12:44

Поликлиника вместо офиса: почему одни стареют, а другие находят второй старт

Психолог Людмила Полянова в беседе с NewsInfo порекомендовала пожилым людям трудиться, пока есть возможность.

Читать полностью » Дмитрий Еделев: зачем проходить диспансеризацию осенью — 3 ключевых обследования по возрасту сегодня в 12:37

Бесплатно, но жизненно важно: как не пропустить скрытую болезнь — метод, о котором молчат

Врачи настаивают: бесплатная диспансеризация по ОМС позволяет выявить 70% болезней на ранней стадии. Эксперт Дмитрий Еделев — о важности возрастных обследований (30+, 45+), онкоскрининга и секретах подготовки к зиме. Госклиника или частный медцентр — где эффективнее?

Читать полностью » Врач Малышева: откладывать замужество и рождение детей после 30 лет не стоит сегодня в 12:15

Идеальный возраст для материнства оказался короче, чем многие думают

Елена Малышева объяснила, почему рождение детей лучше не откладывать и какой возраст врачи считают оптимальным для материнства и отцовства.

Читать полностью » Витамин D или витамин С: учёные выявили главного защитника иммунитета сегодня в 11:37

Почему 90% россиян рискуют заболеть осенью: о чём молчат в поликлиниках

Исследования показывают: витамин D играет ключевую роль в укреплении иммунитета и профилактике простудных заболеваний. Эксперты объясняют, почему традиционный витамин С менее эффективен и как поддерживать уровень солнечного витамина в условиях российского климата.

Читать полностью » Врач-оториноларинголог Марина Евсикова назвала привычки, разрушающие слух сегодня в 11:12

Обычные привычки, которые лишают людей слуха быстрее болезней

Врач объяснила, какие привычки разрушают слух, почему ватные палочки и громкая музыка опасны и какие правила слуховой гигиены помогут сохранить здоровье ушей.

Читать полностью » Наркологи рассказали, как капельницы помогают ускорить детоксикацию после алкоголя сегодня в 10:48

Как мифы об отрезвлении превращаются в уголовное дело за рулём

Врач-нарколог развеял мифы о "быстром отрезвлении" и объяснил, сколько времени на самом деле нужно организму, чтобы полностью вывести алкоголь.

Читать полностью » Рак пищевода и горячий чай: эксперты раскрыли связь – будьте осторожны сегодня в 10:46

Горячее – не значит полезное: почему стоит остудить свой чай, прежде чем пить

Гастроэнтеролог предупреждает: слишком горячая еда и напитки могут нанести вред здоровью. Узнайте, почему важно следить за температурой пищи и какие последствия могут быть у любителей кипятка. Оптимальная температура и советы врачей.

Читать полностью » Микроволновка – скрытая угроза: когда разогрев еды опасен для здоровья – мнение врача сегодня в 9:46

5 продуктов под прицелом: почему после микроволновки они – бомба замедленного действия

Врачи предупреждают: разогрев в микроволновке может быть опасен из-за неравномерного прогрева. Узнайте, какие продукты лучше греть на плите и как снизить риски.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

5 полезных советов по уходу за юккой, которые знает каждая хозяйка
Питомцы

Ветеринары назвали правила выбора корма для кошек зимой
Еда

Зимние сорта яблок хранятся до весны при температуре 0–4 °C
Наука и технологии

Учёные обнаружили ритуалы захоронения Homo naledi в пещерах Южной Африки
Спорт и фитнес

Как наклон и скорость на беговой дорожке влияют на расход калорий: исследование Университета Нью-Мексико
Спорт и фитнес

Len Kravitz: какие тренажёры укрепляют нижний пресс в спортзале
Дом

Байер рассказал, как заказать мебель в Китае дешевле, чем в России
Красота и здоровье

Эксперты: дневной сон 15–25 минут улучшает работу мозга и не мешает ночному отдыху
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet