Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Творог с ягодами и семенами чиа
Творог с ягодами и семенами чиа
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 18:41

Тайный компонент поваров: как превратить обычный йогурт в питательную бомбу за 5 минут

10 способов добавить семена чиа в ежедневный рацион: секреты от диетологов

Семена чиа — крошечный продукт, но настоящий кладезь пользы: они богаты кальцием, железом, клетчаткой и растительными омега-3 жирными кислотами. Несмотря на то, что этот суперфуд нередко остается в тени более привычных продуктов, достаточно немного фантазии, чтобы органично вплести его в повседневный рацион.

1. Ночная овсянка
Овсянка, приготовленная без варки и оставленная на ночь в холодильнике, считается удобным и питательным завтраком. Диетологи отмечают, что овес положительно влияет на микробиом кишечника. Если добавить столовую ложку семян чиа к овсяным хлопьям (около 120 мл) и молоку (также 120 мл), блюдо станет гуще и полезнее. Для вкуса можно добавить арахисовую пасту, ягоды, банан или щепотку корицы.

2. Пудинг из семян чиа
Домашний пудинг — альтернатива классическим десертам. Семена при контакте с жидкостью увеличиваются в объеме, создавая характерную гелеобразную текстуру. Для приготовления достаточно смешать три столовые ложки чиа со стаканом молока и оставить на ночь. Вкус можно разнообразить фруктами, ванилью или какао.

3. Смузи с добавкой
Одной-двух ложек чиа достаточно, чтобы напиток стал более сытным и богатым клетчаткой. Семена легко смешиваются с ягодами, зеленью, протеиновым порошком и любым видом молока. Чтобы смузи получился кремовым, семена предварительно замачивают на 10-15 минут.

4. Тосты с чиа
Семена можно посыпать поверх цельнозернового хлеба с авокадо, ореховым маслом или фруктами. Они придают легкий ореховый привкус и делают закуску более питательной.

5. Замена яиц в выпечке
Чиа нередко используют в качестве заменителя яиц. Чтобы приготовить аналог одного куриного яйца, смешивают столовую ложку семян с 2,5 ложками воды и оставляют на 5-10 минут. Образовавшийся "гель" связывает ингредиенты при выпекании кексов, блинов или вафель.

6. Йогурт с добавками
Чиа легко смешиваются с йогуртом, обогащая его белком и клетчаткой. Чтобы масса стала гуще, семена стоит оставить в йогурте на 5-10 минут. Сверху можно добавить фрукты, мед или мюсли.

7. Домашнее варенье
Желеобразующие свойства чиа позволяют готовить варенье без пектина и лишнего сахара. Например, достаточно размять стакан клубники, добавить пару ложек семян и немного лимонного сока. Уже через полчаса масса становится густой.

8. Салаты и зерновые миски
Посыпав салат или порцию риса ложкой чиа, можно добавить мягкий ореховый привкус и хруст. Семена хорошо сочетаются с брокколи, киноа, сухофруктами или цитрусовыми.

9. Энергетические снеки
Популярные "энергетические шарики" без выпечки легко сделать более полезными, если добавить в смесь овса, орехового масла и меда немного чиа. По вкусу можно дополнить кокосовой стружкой или какао.

10. Освежающие напитки
Простой вариант — смешать ложку семян со стаканом воды или сока и оставить на 10-15 минут. При желании добавляют дольку лайма или лимона. Такой напиток помогает поддерживать водный баланс и улучшает работу кишечника, особенно в дороге.

Чем полезны семена чиа

Одна столовая ложка содержит около 4 г клетчатки, 2 г белка и 5 г полезных жиров. Кроме того, в них есть кальций, магний и фосфор. Уникальное свойство семян — способность впитывать жидкость в 10-12 раз больше собственного веса, образуя гель. Благодаря этому их ценят не только как источник питательных веществ, но и как природный загуститель.

Эксперты подчеркивают: семена чиа — универсальный продукт, который можно добавлять практически в любые блюда — от завтраков до десертов и напитков. Даже небольшая порция дает ощутимую пользу, включая клетчатку, белок, антиоксиданты и растительные омега-3.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Аллергия, астма и усталость: как домашняя пыль влияет на здоровье сегодня в 14:14

Невидимая угроза: как домашняя пыль вызывает проблемы с кожей и когнитивные нарушения

Домашняя пыль – не просто грязь, а настоящая угроза! Узнайте, что скрывается в этой бомбе замедленного действия и как она отравляет вашу жизнь. От аллергии до когнитивных нарушений – раскроем все секреты!

Читать полностью » Диетолог Соломатина: заразиться эхинококком можно и в городе при контакте с животными сегодня в 14:02

Случайный снимок спас жизнь: врачи обнаружили паразита в лёгком подростка

17-летняя москвичка два года не подозревала, что в её лёгком растёт эхинококковая киста. Специалисты объясняют, как происходит заражение этим опасным паразитом и на какие симптомы стоит обратить внимание, чтобы не пропустить болезнь.

Читать полностью » Вероника Гусакова: 3 минерала, которые нужны для хорошего настроения сегодня в 14:02

Забудьте про антидепрессанты: нутрициолог назвала 3 главные причины плохого настроения и как их исправить

Нутрициолог Вероника Гусакова раскрывает секреты хорошего настроения. Узнайте, как магний, цинк и витамин D влияют на ваше самочувствие и почему омега-3 жирные кислоты так важны для стабильности эмоционального фона.

Читать полностью » Нутрициолог Гузман: при мочекаменной болезни употребление ежевики может быть опасно сегодня в 13:17

Когда ягода превращается в риск: кому стоит отказаться от ежевики

Ежевика богата витаминами, но подходит не всем. Нутрициолог объясняет, почему её стоит ограничить при заболеваниях почек, желудка и нарушениях свёртываемости крови, и называет безопасную суточную норму.

Читать полностью » Оксана Решетняк о птозе: причины опущения лица и эффективные методы коррекции сегодня в 13:14

После 30 лицо теряет молодость: что делать, чтобы повернуть время вспять

Узнайте о причинах, которые приводят к преждевременному опущению лица. Откройте для себя эффективные методы коррекции и профилактики от врача. В статье - ключевые факторы птоза, методы борьбы и лучшие решения для восстановления молодости.

Читать полностью » Бруксизм у взрослых: названы причины и последствия непроизвольного стискивания зубов сегодня в 13:01

Челюсти в тисках: как бруксизм разрушает зубы, пока вы работаете – мнение эксперта

Ортодонт предупреждает: дневной бруксизм разрушает зубы! Узнайте, как защитить эмаль от стискивания, вызванного стрессом, и какие методы лечения помогут справиться с проблемой.

Читать полностью » Психотерапевт Ирина Крашкина: апатия после отпуска длится больше 10 дней сегодня в 12:20

10 дней до точки невозврата: как отличить обычную усталость после отпуска от надвигающейся депрессии

Апатия после отпуска затягивается? Психотерапевт предупреждает: если усталость не проходит через 10 дней, это может быть признаком серьезных проблем. Узнайте, когда бить тревогу и что делать.

Читать полностью » Инфекционист Неронов объяснил риски готового шашлыка из супермаркета сегодня в 12:14

Маринад из супермаркета против домашнего: где риск отравления выше

Врач-инфекционист объяснил, чем домашний маринад для шашлыка лучше покупного, и предупредил, какие риски скрываются под ярким магазинным соусом. Вдобавок — простой рецепт, который подойдёт даже новичкам.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Эксперт Пикин назвал самые часто заменяемые автозапчасти в России
Дом

Эксперты назвали вещи, которые мешают здоровому сну в спальне
Наука и технологии

NASA анализирует последствия лунных оползней для безопасности космонавтов
Культура и шоу-бизнес

Костюм Тоби Магуайра из "Человека-паука 3" продадут на аукционе Propstore
Спорт и фитнес

Тренер Реда Элмарди назвал эффективные упражнения для коротких недельных тренировок
Красота и здоровье

Шелковый платок возвращается: 6 способов носить главный аксессуар осени 2025
Садоводство

Августовский уход за виноградом: когда поливать и чем подкармливать лозу
Туризм

Мурманские туристы пожаловались на сложность выезда из Сочи: прямой рейс стоит 92 тыс. рублей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru