Никогда не ешьте сухие семена чиа — последствия могут быть опасными

Семена чиа всего за несколько лет превратились из экзотической диковинки в привычный атрибут ЗОЖ-питания. Их добавляют в смузи, каши, йогурты, а ещё готовят модный напиток — чиа-воду, которую советуют пить утром натощак. В соцсетях такой напиток называют "душем для организма" и обещают лёгкость, похудение и заряд энергии. Но так ли всё радужно, и нет ли подводных камней?

Что представляет собой чиа-вода?

Напиток делают просто: чайную ложку семян заливают половиной стакана воды, оставляют на 15-20 минут, пока семена не образуют густую оболочку, и пьют. Именно эта слизистая текстура и является источником многих полезных эффектов — она замедляет пищеварение и помогает дольше сохранять чувство сытости.

Чем ценны семена чиа?

Секрет популярности чиа — в составе. В 12 г продукта содержится около 60 ккал, 2 г белка, 4 г жиров, 5 г углеводов и 5 г клетчатки. Это делает семена богатым источником растительного белка и пищевых волокон. Кроме того, чиа признаны одним из лучших растительных источников омега-3 кислот.

Особенно ценится наличие сразу девяти незаменимых аминокислот, что делает белок полноценным. Также в семенах много кальция, магния, цинка и фосфора.

Сравнение: семена чиа и их конкуренты