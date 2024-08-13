Как сообщает Daily Star, экс-премьер Бангладеш Шейх Хасина стала объектом уголовного дела по обвинению в убийстве

Против бывшей премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины и шестерых экс-чиновников возбуждено уголовное дело по обвинению в убийстве, сообщает The Daily Star. Это первое дело против Хасины после смены правительства.

5 августа, на фоне массовых беспорядков, Шейх Хасина покинула официальную резиденцию в Дакке, объявила об отставке и улетела в индийский город Агартала. По информации издания The Hindu, она просит убежище в Великобритании. Лауреат Нобелевской премии мира 2006 года, доктор Мухаммад Юнус, возглавил временное правительство Бангладеш и 8 августа официально вступил в должность вместе с новым кабинетом министров.

Шейх Хасину и других высокопоставленных лиц обвиняют в причастности к гибели владельца продуктового магазина Абу Сайеда. Он был застрелен полицией 16 июля в столичном районе Мохаммадпур во время протестов. По данным издания, Сайед не представлял угрозы для полиции, находился на расстоянии от других протестующих и держал в руках только палку. Амир Хамза Шатил, житель Мохаммадпура и друг погибшего, подал иск против Хасины и других в суд Дакки, который принял решение о регистрации дела.

В числе обвиняемых - генеральный секретарь партии "Авами лиг" Обайдулла Квадера, бывший министр внутренних дел Асадуззаман Хан Камаль, бывший генеральный инспектор полиции Чоудхури Абдулла Аль-Мамун, а также экс-руководители столичной полиции Дакки. Сообщается, что полиция открыла огонь по протестующим по приказу генерального инспектора полиции и главы МВД.

Протесты против правительства Хасины начались в июне и усилились к 1 августа. Столкновения студентов, полиции и сторонников правительства привели к беспорядкам. Полиции было дано распоряжение стрелять боевыми патронами, в результате чего, по оценкам местных СМИ, с 1 по 5 августа погибло более 500 человек.

Причиной протестов стало решение Верховного суда Бангладеш о восстановлении закона о квотах при приеме на госслужбу. Согласно этому закону, 30% рабочих мест зарезервированы для потомков борцов за независимость, по 10% мест выделяются женщинам и представителям слаборазвитых регионов, 5% - этническим меньшинствам и 1% - лицам с ограниченными возможностями, а оставшиеся 44% распределяются на основе личных заслуг кандидатов.

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