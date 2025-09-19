Завод GM встал на паузу: пикапы и фургоны превратились в заложников одной детали
General Motors вынуждена временно остановить выпуск пикапов Chevrolet Colorado и GMC Canyon, а также фургонов Chevy Express и GMC Savana. Причина — нехватка комплектующих, источник которой концерн не раскрывает.
С 29 сентября по 20 октября завод Wentzville Assembly в Миссури уйдёт в простой, затронув около 3800 сотрудников. Остановка продлится три недели, после чего предприятие планирует вернуться к обычному режиму работы.
"Из-за нехватки деталей на нашем заводе будет временный простой с 29 сентября по 19 октября", — написали директор завода Эрик Шелхорн и председатель профсоюза UAW Local 2250 Джон Дотери в письме сотрудникам.
Что известно о дефиците
GM официально подтвердила, что речь идёт о проблемах с поставками, однако не стала уточнять, какой именно детали не хватает. Представители Chevrolet также отказались называть конкретных поставщиков.
"Мы временно скорректировали производственный график в Wentzville Assembly для решения проблем с цепочкой поставок и в соответствии с общими бизнес-задачами. Завод должен возобновить работу 20 октября", — говорится в заявлении компании.
Какие модели под угрозой
Завод выпускает не только Colorado и Canyon, но и коммерческие фургоны, которые востребованы в США десятилетиями. Поэтому перебои вызывают вопросы не только у покупателей пикапов, но и у бизнеса.
|Модель
|Сегмент
|Статус производства
|Chevrolet Colorado
|среднеразмерный пикап
|приостановлен
|GMC Canyon
|среднеразмерный пикап
|приостановлен
|Chevy Express
|коммерческий фургон
|приостановлен
|GMC Savana
|пассажирский фургон
|приостановлен
Советы шаг за шагом: что делать клиентам
-
Если планировали покупку Colorado или Canyon, ищите автомобили на складах дилеров — пока там достаточно запасов.
-
Для коммерческих заказчиков стоит заранее уточнить наличие Express и Savana у официальных партнёров.
-
При оформлении кредита или лизинга закладывайте возможные задержки поставки.
-
Следите за новостями: возобновление производства обещано к 20 октября.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: откладывать покупку, рассчитывая на новые партии.
-
Последствие: рост сроков ожидания.
-
Альтернатива: купить автомобили из уже имеющихся на складах.
-
Ошибка: не проверять комплектацию в наличии.
-
Последствие: ограниченный выбор по цветам и версиям.
-
Альтернатива: уточнять у дилеров актуальные запасы.
-
Ошибка: надеяться, что дефицит приведёт к скачку цен и выгодной перепродаже.
-
Последствие: переоценка стоимости, ведь на рынке пока хватает машин.
-
Альтернатива: рассматривать покупку для личного пользования без спекуляций.
А что если…
А что если задержка продлится дольше? Тогда возможен дефицит фургонов, которые активно используют малый бизнес и курьерские службы. Для пикапов же ситуация менее критична — продажи остаются стабильными, а складские запасы позволяют покрыть спрос.
Плюсы и минусы ситуации
|Плюсы
|Минусы
|Дилеры ещё имеют запас машин
|Простой завода и временные увольнения
|Сроки восстановления известны
|Недоверие из-за "секретной" детали
|Возможность найти скидки у дилеров
|Риски для корпоративных клиентов
FAQ
Какая именно деталь отсутствует?
GM не раскрывает информацию, уточняя лишь, что проблема связана с поставками.
Повлияет ли это на цены?
Сильного роста цен не ожидается, так как у дилеров достаточно автомобилей в наличии.
Когда возобновится работа завода?
20 октября 2025 года предприятие должно вернуться к нормальному графику.
Мифы и правда
-
Миф: остановка связана с забастовкой.
-
Правда: причина в нехватке деталей у поставщиков.
-
Миф: все сотрудники потеряют работу.
-
Правда: речь идёт о временном простое, часть работников останется занята.
-
Миф: это повлияет на весь модельный ряд GM.
-
Правда: остановка коснулась только завода Wentzville.
3 интересных факта
• Chevrolet Express выпускается с 1995 года практически без серьёзных изменений.
• GMC Canyon и Chevrolet Colorado используют общую платформу, что объясняет одинаковый простой.
• В 2023 году Colorado показал лучшие продажи после выхода третьего поколения.
Исторический контекст
-
1995 год — старт выпуска Chevrolet Express и GMC Savana.
-
2004 год — дебют первого поколения Colorado и Canyon.
-
2023 год — выход третьего поколения Colorado с ростом продаж.
-
2025 год — остановка производства из-за загадочного дефицита деталей.
