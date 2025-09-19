Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
2015 Chevy Colorado (12492817963)
2015 Chevy Colorado (12492817963)
© commons.wikimedia.org by artistmac is licensed under CC BY-SA 2.0
Олег Белов Опубликована сегодня в 13:20

Завод GM встал на паузу: пикапы и фургоны превратились в заложников одной детали

General Motors остановила выпуск Chevrolet Colorado, GMC Canyon и фургонов в США из-за нехватки деталей

General Motors вынуждена временно остановить выпуск пикапов Chevrolet Colorado и GMC Canyon, а также фургонов Chevy Express и GMC Savana. Причина — нехватка комплектующих, источник которой концерн не раскрывает.

С 29 сентября по 20 октября завод Wentzville Assembly в Миссури уйдёт в простой, затронув около 3800 сотрудников. Остановка продлится три недели, после чего предприятие планирует вернуться к обычному режиму работы.

"Из-за нехватки деталей на нашем заводе будет временный простой с 29 сентября по 19 октября", — написали директор завода Эрик Шелхорн и председатель профсоюза UAW Local 2250 Джон Дотери в письме сотрудникам.

Что известно о дефиците

GM официально подтвердила, что речь идёт о проблемах с поставками, однако не стала уточнять, какой именно детали не хватает. Представители Chevrolet также отказались называть конкретных поставщиков.

"Мы временно скорректировали производственный график в Wentzville Assembly для решения проблем с цепочкой поставок и в соответствии с общими бизнес-задачами. Завод должен возобновить работу 20 октября", — говорится в заявлении компании.

Какие модели под угрозой

Завод выпускает не только Colorado и Canyon, но и коммерческие фургоны, которые востребованы в США десятилетиями. Поэтому перебои вызывают вопросы не только у покупателей пикапов, но и у бизнеса.

Модель Сегмент Статус производства
Chevrolet Colorado среднеразмерный пикап приостановлен
GMC Canyon среднеразмерный пикап приостановлен
Chevy Express коммерческий фургон приостановлен
GMC Savana пассажирский фургон приостановлен

Советы шаг за шагом: что делать клиентам

  1. Если планировали покупку Colorado или Canyon, ищите автомобили на складах дилеров — пока там достаточно запасов.

  2. Для коммерческих заказчиков стоит заранее уточнить наличие Express и Savana у официальных партнёров.

  3. При оформлении кредита или лизинга закладывайте возможные задержки поставки.

  4. Следите за новостями: возобновление производства обещано к 20 октября.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: откладывать покупку, рассчитывая на новые партии.

  • Последствие: рост сроков ожидания.

  • Альтернатива: купить автомобили из уже имеющихся на складах.

  • Ошибка: не проверять комплектацию в наличии.

  • Последствие: ограниченный выбор по цветам и версиям.

  • Альтернатива: уточнять у дилеров актуальные запасы.

  • Ошибка: надеяться, что дефицит приведёт к скачку цен и выгодной перепродаже.

  • Последствие: переоценка стоимости, ведь на рынке пока хватает машин.

  • Альтернатива: рассматривать покупку для личного пользования без спекуляций.

А что если…

А что если задержка продлится дольше? Тогда возможен дефицит фургонов, которые активно используют малый бизнес и курьерские службы. Для пикапов же ситуация менее критична — продажи остаются стабильными, а складские запасы позволяют покрыть спрос.

Плюсы и минусы ситуации

Плюсы Минусы
Дилеры ещё имеют запас машин Простой завода и временные увольнения
Сроки восстановления известны Недоверие из-за "секретной" детали
Возможность найти скидки у дилеров Риски для корпоративных клиентов

FAQ

Какая именно деталь отсутствует?
GM не раскрывает информацию, уточняя лишь, что проблема связана с поставками.

Повлияет ли это на цены?
Сильного роста цен не ожидается, так как у дилеров достаточно автомобилей в наличии.

Когда возобновится работа завода?
20 октября 2025 года предприятие должно вернуться к нормальному графику.

Мифы и правда

  • Миф: остановка связана с забастовкой.

  • Правда: причина в нехватке деталей у поставщиков.

  • Миф: все сотрудники потеряют работу.

  • Правда: речь идёт о временном простое, часть работников останется занята.

  • Миф: это повлияет на весь модельный ряд GM.

  • Правда: остановка коснулась только завода Wentzville.

3 интересных факта

• Chevrolet Express выпускается с 1995 года практически без серьёзных изменений.
• GMC Canyon и Chevrolet Colorado используют общую платформу, что объясняет одинаковый простой.
• В 2023 году Colorado показал лучшие продажи после выхода третьего поколения.

Исторический контекст

  • 1995 год — старт выпуска Chevrolet Express и GMC Savana.

  • 2004 год — дебют первого поколения Colorado и Canyon.

  • 2023 год — выход третьего поколения Colorado с ростом продаж.

  • 2025 год — остановка производства из-за загадочного дефицита деталей.

