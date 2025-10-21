Когда “автобус для семьи” выглядит как внедорожник для Бэтмена: чем удивил Chevrolet Traverse 2025

Полноразмерные кроссоверы американских брендов в России всегда вызывали интерес — внушительные размеры, мощные моторы и богатая комплектация притягивали внимание автолюбителей. Теперь в стране вновь можно приобрести Chevrolet Traverse 2025 года — и хотя цена заставит задуматься, покупателям обещают максимум комфорта и готовность автомобилей к продаже без ожидания поставок.

Новый дизайн и характер

Обновлённый Chevrolet Traverse выглядит заметно строже и агрессивнее. От плавных линий прошлых поколений почти ничего не осталось — на смену пришли прямые грани и массивные формы, напоминающие стиль внедорожников General Motors конца XX века. Крупная решётка радиатора, узкая оптика и широкие колёсные арки придают машине мужественный, "американский" облик.

Traverse сохранил формат полноценного семиместного кроссовера: три ряда сидений, просторный салон и внушительный багажник делают его подходящим вариантом для большой семьи или дальних поездок.

Цена и доступность

Продажи модели в России стали возможны благодаря параллельному импорту. На данный момент дилеры уже предлагают автомобили из наличия. Стоимость в версии RS начинается с 10 900 000 рублей — именно такую сумму просят в Санкт-Петербурге. Однако оснащение впечатляет:

• 22-дюймовые диски;

• панорамная крыша;

• капитанские кресла второго ряда;

• аудиосистема Bose;

• четырёхзонный климат-контроль;

• вентиляция передних сидений и другие опции бизнес-класса.

Тем, кто готов подождать, новосибирская компания предлагает вариант под заказ за 7 400 000 рублей — ощутимая разница, но с временными затратами на доставку.

Технические особенности

Все доступные в РФ экземпляры оснащены 2,5-литровым турбомотором мощностью 325 л. с. в паре с 8-ступенчатым "автоматом" и полным приводом. Такая конфигурация обеспечивает уверенное ускорение и стабильность на трассе даже при полной загрузке.

Средний расход топлива, по данным американского производителя, составляет около 10-11 литров на 100 км в смешанном цикле, что вполне неплохо для автомобиля длиной более пяти метров.

Сравнение с конкурентами

Модель Мощность Привод Цена, ₽ Особенности Chevrolet Traverse 2025 325 л. с. полный от 7,4 до 10,9 млн Три ряда, Bose, панорама Toyota Highlander 2.4T 265 л. с. полный от 7,5 млн Комфорт и экономичность Mazda CX-90 340 л. с. полный от 8 млн Новый дизайн и мягкий гибрид Kia Mohave 249 л. с. полный от 6,9 млн Дизель и рамная конструкция

Советы покупателям: как сэкономить

Рассмотрите вариант заказа под доставку — разница в миллионы рублей компенсирует ожидание. Проверяйте комплектацию RS: иногда продавцы предлагают машины без части премиальных опций. Попросите дилера предоставить VIN-номер и данные о происхождении — параллельный импорт подразумевает разные источники поставки. Для снижения таможенных расходов некоторые компании предлагают варианты с пробегом до 1000 км, формально считающиеся подержанными.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: покупка без проверки оригинальности ПТС.

• Последствие: возможные проблемы с регистрацией.

• Альтернатива: использовать проверенные сайты и агрегаторы, где указаны VIN и фотографии оригинальных документов.

• Ошибка: выбор версии с американскими настройками мультимедиа.

• Последствие: отсутствие русскоязыкого интерфейса и навигации.

• Альтернатива: уточняйте, выполнена ли локализация у поставщика.

А что если выбрать не Traverse?

Если бюджет ограничен, интересной альтернативой могут стать Mazda CX-9, Hyundai Palisade или Volkswagen Teramont - они тоже предлагают три ряда сидений и полный привод, но обойдутся дешевле. Однако ни один из них не сравнится с Traverse по мощности и оснащению.

Плюсы и минусы Chevrolet Traverse 2025

Плюсы Минусы Просторный салон на 7 мест Очень высокая цена Богатая комплектация RS Высокие налоги и страховка Мощный турбомотор Расход топлива выше среднего Полный привод и современный автомат Ограниченное сервисное обслуживание Эффектный внешний вид Низкая ликвидность на вторичке

FAQ

Как выбрать подходящую комплектацию?

Лучше ориентироваться на версию RS — она оптимальна по сочетанию опций и ликвидности.

Сколько стоит обслуживание Traverse в России?

Средняя стоимость ТО у неофициальных сервисов — около 60-70 тысяч рублей.

Что лучше — Traverse или Highlander?

Traverse мощнее и просторнее, но Highlander выигрывает в экономичности и наличии официальной поддержки.

Мифы и правда

• Миф: параллельный импорт — это всегда "серые" машины.

Правда: такие автомобили проходят таможню официально, но не поставляются самим производителем.

• Миф: турбомотор 2,5 ненадёжен.

Правда: агрегат разработан для рынка США и показывает стабильные результаты при регулярном обслуживании.

• Миф: обслуживание невозможно без дилеров GM.

Правда: сервис Traverse возможен в крупных мультибрендовых центрах, особенно в Москве и Санкт-Петербурге.

3 факта о Traverse 2025