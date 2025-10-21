Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Chevrolet Traverse
Chevrolet Traverse
© commons.wikimedia.org by Autosdeprimera is licensed under CC BY 3.0
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 14:30

Когда “автобус для семьи” выглядит как внедорожник для Бэтмена: чем удивил Chevrolet Traverse 2025

В Россию завезли обновлённый Chevrolet Traverse 2025 с турбомотором 325 л. с.

Полноразмерные кроссоверы американских брендов в России всегда вызывали интерес — внушительные размеры, мощные моторы и богатая комплектация притягивали внимание автолюбителей. Теперь в стране вновь можно приобрести Chevrolet Traverse 2025 года — и хотя цена заставит задуматься, покупателям обещают максимум комфорта и готовность автомобилей к продаже без ожидания поставок.

Новый дизайн и характер

Обновлённый Chevrolet Traverse выглядит заметно строже и агрессивнее. От плавных линий прошлых поколений почти ничего не осталось — на смену пришли прямые грани и массивные формы, напоминающие стиль внедорожников General Motors конца XX века. Крупная решётка радиатора, узкая оптика и широкие колёсные арки придают машине мужественный, "американский" облик.

Traverse сохранил формат полноценного семиместного кроссовера: три ряда сидений, просторный салон и внушительный багажник делают его подходящим вариантом для большой семьи или дальних поездок.

Цена и доступность

Продажи модели в России стали возможны благодаря параллельному импорту. На данный момент дилеры уже предлагают автомобили из наличия. Стоимость в версии RS начинается с 10 900 000 рублей — именно такую сумму просят в Санкт-Петербурге. Однако оснащение впечатляет:

• 22-дюймовые диски;
• панорамная крыша;
• капитанские кресла второго ряда;
• аудиосистема Bose;
• четырёхзонный климат-контроль;
• вентиляция передних сидений и другие опции бизнес-класса.

Тем, кто готов подождать, новосибирская компания предлагает вариант под заказ за 7 400 000 рублей — ощутимая разница, но с временными затратами на доставку.

Технические особенности

Все доступные в РФ экземпляры оснащены 2,5-литровым турбомотором мощностью 325 л. с. в паре с 8-ступенчатым "автоматом" и полным приводом. Такая конфигурация обеспечивает уверенное ускорение и стабильность на трассе даже при полной загрузке.

Средний расход топлива, по данным американского производителя, составляет около 10-11 литров на 100 км в смешанном цикле, что вполне неплохо для автомобиля длиной более пяти метров.

Сравнение с конкурентами

Модель Мощность Привод Цена, ₽ Особенности
Chevrolet Traverse 2025 325 л. с. полный от 7,4 до 10,9 млн Три ряда, Bose, панорама
Toyota Highlander 2.4T 265 л. с. полный от 7,5 млн Комфорт и экономичность
Mazda CX-90 340 л. с. полный от 8 млн Новый дизайн и мягкий гибрид
Kia Mohave 249 л. с. полный от 6,9 млн Дизель и рамная конструкция

Советы покупателям: как сэкономить

  1. Рассмотрите вариант заказа под доставку — разница в миллионы рублей компенсирует ожидание.

  2. Проверяйте комплектацию RS: иногда продавцы предлагают машины без части премиальных опций.

  3. Попросите дилера предоставить VIN-номер и данные о происхождении — параллельный импорт подразумевает разные источники поставки.

  4. Для снижения таможенных расходов некоторые компании предлагают варианты с пробегом до 1000 км, формально считающиеся подержанными.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупка без проверки оригинальности ПТС.
Последствие: возможные проблемы с регистрацией.
Альтернатива: использовать проверенные сайты и агрегаторы, где указаны VIN и фотографии оригинальных документов.

Ошибка: выбор версии с американскими настройками мультимедиа.
Последствие: отсутствие русскоязыкого интерфейса и навигации.
Альтернатива: уточняйте, выполнена ли локализация у поставщика.

А что если выбрать не Traverse?

Если бюджет ограничен, интересной альтернативой могут стать Mazda CX-9, Hyundai Palisade или Volkswagen Teramont - они тоже предлагают три ряда сидений и полный привод, но обойдутся дешевле. Однако ни один из них не сравнится с Traverse по мощности и оснащению.

Плюсы и минусы Chevrolet Traverse 2025

Плюсы Минусы
Просторный салон на 7 мест Очень высокая цена
Богатая комплектация RS Высокие налоги и страховка
Мощный турбомотор Расход топлива выше среднего
Полный привод и современный автомат Ограниченное сервисное обслуживание
Эффектный внешний вид Низкая ликвидность на вторичке

FAQ

Как выбрать подходящую комплектацию?
Лучше ориентироваться на версию RS — она оптимальна по сочетанию опций и ликвидности.

Сколько стоит обслуживание Traverse в России?
Средняя стоимость ТО у неофициальных сервисов — около 60-70 тысяч рублей.

Что лучше — Traverse или Highlander?
Traverse мощнее и просторнее, но Highlander выигрывает в экономичности и наличии официальной поддержки.

Мифы и правда

Миф: параллельный импорт — это всегда "серые" машины.
Правда: такие автомобили проходят таможню официально, но не поставляются самим производителем.

Миф: турбомотор 2,5 ненадёжен.
Правда: агрегат разработан для рынка США и показывает стабильные результаты при регулярном обслуживании.

Миф: обслуживание невозможно без дилеров GM.
Правда: сервис Traverse возможен в крупных мультибрендовых центрах, особенно в Москве и Санкт-Петербурге.

3 факта о Traverse 2025

  1. Панорамная крыша занимает почти 70% площади крыши.

  2. Аудиосистема Bose имеет 12 динамиков.

  3. Третий ряд рассчитан на взрослых пассажиров ростом до 180 см.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Автоэксперт Шкуматов назвал причину запотевания лобового стекла в авто сегодня в 13:47
Эта неприятность может стать причиной аварии: как избавиться от запотевания стекла внутри авто

Автомобильный эксперт Пётр Шкуматов рассказал NewsInfo, как справиться с осевшими на стекле испарениями.

Читать полностью » Инженер Милад Хагани отметил, что чувство неуязвимости делает водителей SUV менее осторожными сегодня в 13:40
Большие машины дают чувство власти — и отнимают безопасность у всех остальных

Крупные машины дают чувство уверенности, но скрывают опасность. Почему внедорожники и пикапы стали угрозой для пешеходов и как решить проблему.

Читать полностью » Современные дизельные двигатели признаны более экономичными, но требующими сложного обслуживания сегодня в 12:36
Эта разница между бензином и дизелем объясняет, почему у фур вечная молодость

Почему малолитражки ездят на бензине, а грузовики — на дизеле? Разбираем разницу в работе двигателей, расходе, мощности и будущем топлива.

Читать полностью » Учёные выяснили, что тормозная пыль наносит лёгким больший вред, чем дизельные выхлопы сегодня в 11:30
Оказалось, что дышать выхлопом безопаснее, чем тормозить: новая угроза прячется под колёсами

Новое исследование показало, что пыль от тормозных колодок может быть токсичнее дизельных выхлопов. Почему медь в их составе представляет угрозу для лёгких и что делать, чтобы дышать безопаснее?

Читать полностью » Эксперты предупредили, что до 45% мирового микропластика образуется при износе автомобильных шин сегодня в 10:24
Дождь смывает не грязь, а яд: как дороги превращают воду в токсичный коктейль

Микропластик из шин загрязняет воздух и воду сильнее, чем пластиковые пакеты. Учёные нашли простой и дешёвый способ остановить его путь к океану.

Читать полностью » Эксперт Зиновьев: Ford Mondeo V остаётся востребованным на вторичном рынке сегодня в 9:58
Последний самурай на колёсах: почему Ford Mondeo до сих пор держит удар, когда другие сдаются

Mondeo с мотором 2.5 и "автоматом" называют последним настоящим Фордом. Почему этот седан всё ещё стоит своих денег на вторичке — рассказываем подробно.

Читать полностью » Автоэксперт: угол наклона спинки в 100–110 градусов обеспечивает устойчивость корпуса сегодня в 9:25
Не руль и не тормоза: главный фактор, от которого зависит безопасность на дороге

Как правильно настроить сиденье, руль и зеркала, чтобы не уставать и чувствовать безопасность даже в долгих поездках — практические советы для водителей.

Читать полностью » Автоэксперт: климат-контроль стал обязательной системой современного автомобиля сегодня в 8:45
Ошибка, из-за которой климат-контроль ломается чаще всего — как её избежать

Почему климат-контроль стал стандартом комфорта в авто и чем он отличается от кондиционера? Разбираемся, как система поддерживает идеальный микроклимат.

Читать полностью »

Новости
УрФО
В Свердловской области готовят закон о запрете продажи энергетиков у школ и больниц
Технологии
В Windows появится функция Ask Copilot на замену стандартному поиску — Microsoft
Питомцы
Шлейки для кошек впервые начали использовать в викторианской Англии
Наука
Дубайский шоколад стал символом новой гастрономической эпохи визуального вкуса — Чарльз Спенс
Красота и здоровье
Эксперты: кольца Венеры на шее возникают из-за гипертонуса мышц и неправильной осанки
Питомцы
Приручение кошек произошло 9 тысяч лет назад на территории современной Турции
Дом
Эксперт по уборке Линн Стапф: уксус помогает безопасно удалить наклейки со стекла
Спорт и фитнес
Диета без тренировок замедляет метаболизм и провоцирует набор веса — вывод исследователей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet