Когда “автобус для семьи” выглядит как внедорожник для Бэтмена: чем удивил Chevrolet Traverse 2025
Полноразмерные кроссоверы американских брендов в России всегда вызывали интерес — внушительные размеры, мощные моторы и богатая комплектация притягивали внимание автолюбителей. Теперь в стране вновь можно приобрести Chevrolet Traverse 2025 года — и хотя цена заставит задуматься, покупателям обещают максимум комфорта и готовность автомобилей к продаже без ожидания поставок.
Новый дизайн и характер
Обновлённый Chevrolet Traverse выглядит заметно строже и агрессивнее. От плавных линий прошлых поколений почти ничего не осталось — на смену пришли прямые грани и массивные формы, напоминающие стиль внедорожников General Motors конца XX века. Крупная решётка радиатора, узкая оптика и широкие колёсные арки придают машине мужественный, "американский" облик.
Traverse сохранил формат полноценного семиместного кроссовера: три ряда сидений, просторный салон и внушительный багажник делают его подходящим вариантом для большой семьи или дальних поездок.
Цена и доступность
Продажи модели в России стали возможны благодаря параллельному импорту. На данный момент дилеры уже предлагают автомобили из наличия. Стоимость в версии RS начинается с 10 900 000 рублей — именно такую сумму просят в Санкт-Петербурге. Однако оснащение впечатляет:
• 22-дюймовые диски;
• панорамная крыша;
• капитанские кресла второго ряда;
• аудиосистема Bose;
• четырёхзонный климат-контроль;
• вентиляция передних сидений и другие опции бизнес-класса.
Тем, кто готов подождать, новосибирская компания предлагает вариант под заказ за 7 400 000 рублей — ощутимая разница, но с временными затратами на доставку.
Технические особенности
Все доступные в РФ экземпляры оснащены 2,5-литровым турбомотором мощностью 325 л. с. в паре с 8-ступенчатым "автоматом" и полным приводом. Такая конфигурация обеспечивает уверенное ускорение и стабильность на трассе даже при полной загрузке.
Средний расход топлива, по данным американского производителя, составляет около 10-11 литров на 100 км в смешанном цикле, что вполне неплохо для автомобиля длиной более пяти метров.
Сравнение с конкурентами
|Модель
|Мощность
|Привод
|Цена, ₽
|Особенности
|Chevrolet Traverse 2025
|325 л. с.
|полный
|от 7,4 до 10,9 млн
|Три ряда, Bose, панорама
|Toyota Highlander 2.4T
|265 л. с.
|полный
|от 7,5 млн
|Комфорт и экономичность
|Mazda CX-90
|340 л. с.
|полный
|от 8 млн
|Новый дизайн и мягкий гибрид
|Kia Mohave
|249 л. с.
|полный
|от 6,9 млн
|Дизель и рамная конструкция
Советы покупателям: как сэкономить
-
Рассмотрите вариант заказа под доставку — разница в миллионы рублей компенсирует ожидание.
-
Проверяйте комплектацию RS: иногда продавцы предлагают машины без части премиальных опций.
-
Попросите дилера предоставить VIN-номер и данные о происхождении — параллельный импорт подразумевает разные источники поставки.
-
Для снижения таможенных расходов некоторые компании предлагают варианты с пробегом до 1000 км, формально считающиеся подержанными.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: покупка без проверки оригинальности ПТС.
• Последствие: возможные проблемы с регистрацией.
• Альтернатива: использовать проверенные сайты и агрегаторы, где указаны VIN и фотографии оригинальных документов.
• Ошибка: выбор версии с американскими настройками мультимедиа.
• Последствие: отсутствие русскоязыкого интерфейса и навигации.
• Альтернатива: уточняйте, выполнена ли локализация у поставщика.
А что если выбрать не Traverse?
Если бюджет ограничен, интересной альтернативой могут стать Mazda CX-9, Hyundai Palisade или Volkswagen Teramont - они тоже предлагают три ряда сидений и полный привод, но обойдутся дешевле. Однако ни один из них не сравнится с Traverse по мощности и оснащению.
Плюсы и минусы Chevrolet Traverse 2025
|Плюсы
|Минусы
|Просторный салон на 7 мест
|Очень высокая цена
|Богатая комплектация RS
|Высокие налоги и страховка
|Мощный турбомотор
|Расход топлива выше среднего
|Полный привод и современный автомат
|Ограниченное сервисное обслуживание
|Эффектный внешний вид
|Низкая ликвидность на вторичке
FAQ
Как выбрать подходящую комплектацию?
Лучше ориентироваться на версию RS — она оптимальна по сочетанию опций и ликвидности.
Сколько стоит обслуживание Traverse в России?
Средняя стоимость ТО у неофициальных сервисов — около 60-70 тысяч рублей.
Что лучше — Traverse или Highlander?
Traverse мощнее и просторнее, но Highlander выигрывает в экономичности и наличии официальной поддержки.
Мифы и правда
• Миф: параллельный импорт — это всегда "серые" машины.
Правда: такие автомобили проходят таможню официально, но не поставляются самим производителем.
• Миф: турбомотор 2,5 ненадёжен.
Правда: агрегат разработан для рынка США и показывает стабильные результаты при регулярном обслуживании.
• Миф: обслуживание невозможно без дилеров GM.
Правда: сервис Traverse возможен в крупных мультибрендовых центрах, особенно в Москве и Санкт-Петербурге.
3 факта о Traverse 2025
-
Панорамная крыша занимает почти 70% площади крыши.
-
Аудиосистема Bose имеет 12 динамиков.
-
Третий ряд рассчитан на взрослых пассажиров ростом до 180 см.
