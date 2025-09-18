Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 17:40

Мал, да удал: кроссовер за 1,65 млн, который умеет почти всё

Chevrolet Tracker появился в России с ценой от 1,65 млн рублей

Российский рынок кроссоверов получил долгожданное пополнение — Chevrolet Tracker теперь доступен для покупки по цене от 1,65 млн рублей. В условиях ограниченного предложения недорогих SUV это предложение выглядит особенно привлекательно. Даже китайские марки в сегменте до двух миллионов рублей представлены ограниченно, поэтому появление Tracker открывает новые возможности для покупателей.

Базовая версия: доступно и комфортно

За 1 650 000 рублей автосалон из Владивостока предлагает привезти Tracker с богатой комплектацией. В стандартный набор входят кожаный салон, мультимедийная система с сенсорным экраном, большой люк, климат-контроль и кнопка запуска двигателя.

Хотя оснащение впечатляет, базовая версия оснащена 1,0-литровым атмосферным двигателем мощностью 116 л. с., который работает в паре с шестиступенчатым автоматом. Стоит отметить, что при пересмотре механизма начисления утильсбора автомобиль можно будет привезти по льготной ставке. В Перми аналогичная модель доступна за 1 850 000 рублей.

Более мощные модификации

Для тех, кто ценит динамику, доступны более сильные версии Tracker. Подмосковный мультибрендовый автосалон предлагает кроссовер с 1,3-литровым турбомотором мощностью 165 л. с. и вариатором по цене 2 365 000 рублей.

В Москве представлен третий вариант с 1,2-литровым трехцилиндровым двигателем мощностью 132 л. с., также с шестиступенчатым автоматом. Этот автомобиль оценивается в 2 390 000 рублей.

Сравнение версий Chevrolet Tracker

Версия Двигатель Мощность Коробка Цена, руб.
Базовая 1,0 л атм. 116 л. с. 6АТ 1 650 000
Турбо 1,3 л турбо 165 л. с. CVT 2 365 000
Средняя 1,2 л 132 л. с. 6АТ 2 390 000

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Покупка самой дешевой версии без проверки поставщика → риск задержки доставки → выбирать проверенные автосалоны с отзывами.

  • Игнорирование комплектации → неудобство эксплуатации → изучать полный список опций и включаемое оборудование.

  • Неучёт будущего роста цен на утильсбор → переплата → уточнять прогнозы изменений и возможности льгот.

А что если…

Если утильсбор снизят, стоимость базового Tracker может стать еще более привлекательной, что откроет возможность покупки для более широкого круга покупателей.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Доступная цена базовой версии Малая мощность 1,0 л двигателя
Богатое оснащение Дорогие турбированные модификации
Разнообразие комплектаций Зависимость от параллельного импорта
Возможность льготного ввоза Ограниченная сеть сервисов в регионах

FAQ

Как выбрать версию Tracker?
Ориентируйтесь на баланс цены, мощности и комплектации, учитывая условия эксплуатации и личные предпочтения.

Сколько стоит доставка под заказ?
Цена зависит от региона и поставщика, базовая стоимость Tracker в Владивостоке начинается от 1 650 000 рублей.

Что лучше: турбо или атмосферный двигатель?
Если нужен динамичный автомобиль с ускорением, лучше выбрать турбо, для городской езды подойдёт атмосферный вариант.

Мифы и правда

  1. Миф: Параллельный импорт всегда дороже.
    Правда: Часто стоимость автомобилей через параллельный импорт ниже официальных дилеров.

  2. Миф: Малые двигатели не комфортны.
    Правда: Для городского трафика 1,0-1,2 л двигателя достаточно и экономично.

  3. Миф: Автомобиль без турбо — устаревший.
    Правда: Атмосферный мотор проще в обслуживании и дешевле в эксплуатации.

3 интересных факта

  1. Chevrolet Tracker впервые появился в США в 1989 году как компактный внедорожник.

  2. В некоторых странах модель продаётся под названием Trax.

  3. Российская модификация отличается расширенным списком опций и улучшенной мультимедиа.

