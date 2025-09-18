Мал, да удал: кроссовер за 1,65 млн, который умеет почти всё
Российский рынок кроссоверов получил долгожданное пополнение — Chevrolet Tracker теперь доступен для покупки по цене от 1,65 млн рублей. В условиях ограниченного предложения недорогих SUV это предложение выглядит особенно привлекательно. Даже китайские марки в сегменте до двух миллионов рублей представлены ограниченно, поэтому появление Tracker открывает новые возможности для покупателей.
Базовая версия: доступно и комфортно
За 1 650 000 рублей автосалон из Владивостока предлагает привезти Tracker с богатой комплектацией. В стандартный набор входят кожаный салон, мультимедийная система с сенсорным экраном, большой люк, климат-контроль и кнопка запуска двигателя.
Хотя оснащение впечатляет, базовая версия оснащена 1,0-литровым атмосферным двигателем мощностью 116 л. с., который работает в паре с шестиступенчатым автоматом. Стоит отметить, что при пересмотре механизма начисления утильсбора автомобиль можно будет привезти по льготной ставке. В Перми аналогичная модель доступна за 1 850 000 рублей.
Более мощные модификации
Для тех, кто ценит динамику, доступны более сильные версии Tracker. Подмосковный мультибрендовый автосалон предлагает кроссовер с 1,3-литровым турбомотором мощностью 165 л. с. и вариатором по цене 2 365 000 рублей.
В Москве представлен третий вариант с 1,2-литровым трехцилиндровым двигателем мощностью 132 л. с., также с шестиступенчатым автоматом. Этот автомобиль оценивается в 2 390 000 рублей.
Сравнение версий Chevrolet Tracker
|Версия
|Двигатель
|Мощность
|Коробка
|Цена, руб.
|Базовая
|1,0 л атм.
|116 л. с.
|6АТ
|1 650 000
|Турбо
|1,3 л турбо
|165 л. с.
|CVT
|2 365 000
|Средняя
|1,2 л
|132 л. с.
|6АТ
|2 390 000
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Покупка самой дешевой версии без проверки поставщика → риск задержки доставки → выбирать проверенные автосалоны с отзывами.
-
Игнорирование комплектации → неудобство эксплуатации → изучать полный список опций и включаемое оборудование.
-
Неучёт будущего роста цен на утильсбор → переплата → уточнять прогнозы изменений и возможности льгот.
А что если…
Если утильсбор снизят, стоимость базового Tracker может стать еще более привлекательной, что откроет возможность покупки для более широкого круга покупателей.
Плюсы и минусы
|Плюсы
|Минусы
|Доступная цена базовой версии
|Малая мощность 1,0 л двигателя
|Богатое оснащение
|Дорогие турбированные модификации
|Разнообразие комплектаций
|Зависимость от параллельного импорта
|Возможность льготного ввоза
|Ограниченная сеть сервисов в регионах
FAQ
Как выбрать версию Tracker?
Ориентируйтесь на баланс цены, мощности и комплектации, учитывая условия эксплуатации и личные предпочтения.
Сколько стоит доставка под заказ?
Цена зависит от региона и поставщика, базовая стоимость Tracker в Владивостоке начинается от 1 650 000 рублей.
Что лучше: турбо или атмосферный двигатель?
Если нужен динамичный автомобиль с ускорением, лучше выбрать турбо, для городской езды подойдёт атмосферный вариант.
Мифы и правда
-
Миф: Параллельный импорт всегда дороже.
Правда: Часто стоимость автомобилей через параллельный импорт ниже официальных дилеров.
-
Миф: Малые двигатели не комфортны.
Правда: Для городского трафика 1,0-1,2 л двигателя достаточно и экономично.
-
Миф: Автомобиль без турбо — устаревший.
Правда: Атмосферный мотор проще в обслуживании и дешевле в эксплуатации.
3 интересных факта
-
Chevrolet Tracker впервые появился в США в 1989 году как компактный внедорожник.
-
В некоторых странах модель продаётся под названием Trax.
-
Российская модификация отличается расширенным списком опций и улучшенной мультимедиа.
