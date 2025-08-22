Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 7:12

Секрет успеха: этот Chevrolet стал самым продаваемым в Казахстане

Chevrolet стала лидером продаж в Казахстане в июле благодаря модели Cobalt

В июле на казахстанском рынке произошло примечательное событие — марка Chevrolet вышла в лидеры по продажам. За месяц было реализовано 4048 автомобилей, и основной вклад в этот результат внесла модель Chevrolet Cobalt, разошедшаяся тиражом 3417 единиц. Именно она стала самой популярной в модельной линейке и помогла бренду занять первое место как среди производителей, так и среди отдельных моделей.

Команда и доверие покупателей

"Достижение первого места в стране — это результат совместных усилий всей команды, наших партнеров и, конечно же, доверия клиентов. Мы гордимся тем, что автомобили Chevrolet стали выбором номер один для казахстанцев и продолжим развивать модельный ряд, расширять дилерскую сеть и улучшать условия покупки", — заявил директор дистрибуции Chevrolet Kazakhstan Марк Ножненко.

Производство и локализация

Автомобили Chevrolet, включая Cobalt, Onix и Tracker, выпускаются на заводе Allur в Костанае. Производственные линии оснащены современным оборудованием и функционируют по технологиям General Motors. Такой подход обеспечивает стабильное качество сборки, поддерживает развитие машиностроительного сектора и способствует созданию рабочих мест в регионе.

Влияние программы "Өзара пайда"

Эксперты отмечают, что высокие показатели стали возможны не только благодаря популярности моделей, но и специальным условиям в рамках программы "Өзара пайда". В июле автомобили предлагались по следующим ценам:

  • Cobalt — от 6 490 000 тенге
  • Onix — от 7 490 000 тенге
  • Tracker — от 10 240 000 тенге

Перспективы бренда

Результаты июля показывают устойчивый интерес казахстанцев к автомобилям Chevrolet. Сочетание локального производства, доступных цен и широкой представленности в регионах позволяет компании укреплять позиции и уверенно развиваться в сегменте массовых моделей.

