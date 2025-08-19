Ржавый глушитель и его неожиданные последствия: что скрывает Chevrolet Niva
Chevrolet Niva 2013 года с пробегом под 200 тысяч км внезапно "заговорила" — глушитель отвалился из-за коррозии. Труба проржавела насквозь в месте соединения с хомутом, а заодно "съела" часть патрубка.
Временное решение вместо дорогого ремонта
Полная замена системы выпуска (включая исправные глушитель и резонатор) потянула бы на 10+ тысяч рублей. Но мы пошли другим путём:
- обрезали повреждённый участок.
- заварили оставшийся металл.
Вышло дёшево, хотя и не навсегда — но для пробного решения вполне сгодилось.
Технические детали
- Модель: Chevrolet Niva, 1.7 л (80 л. с.), механика.
- Пробег: 196 000 км.
- Проблема: коррозия выпускной системы в зоне соединения.
Труба проржавела насквозь и отвалилась в характерном месте — возле хомута, скрепляющего разъем частей.
Что ещё может выйти из строя?
- Резонатор — следующий на очереди, если ржавчина пойдёт дальше.
- Крепления — часто ослабевают из-за вибраций.
