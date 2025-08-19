Ржавый глушитель и его неожиданные последствия: что скрывает Chevrolet Niva

Chevrolet Niva 2013 года с пробегом под 200 тысяч км внезапно "заговорила" — глушитель отвалился из-за коррозии. Труба проржавела насквозь в месте соединения с хомутом, а заодно "съела" часть патрубка.

Временное решение вместо дорогого ремонта

Полная замена системы выпуска (включая исправные глушитель и резонатор) потянула бы на 10+ тысяч рублей. Но мы пошли другим путём:

обрезали повреждённый участок.

заварили оставшийся металл.

Вышло дёшево, хотя и не навсегда — но для пробного решения вполне сгодилось.

Технические детали

Модель: Chevrolet Niva, 1.7 л (80 л. с.), механика.

Пробег: 196 000 км.

Проблема: коррозия выпускной системы в зоне соединения.

Труба проржавела насквозь и отвалилась в характерном месте — возле хомута, скрепляющего разъем частей.

Что ещё может выйти из строя?