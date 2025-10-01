Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner is licensed under CC0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 0:56

Tesla нервно курит в сторонке: как Chevrolet Equinox обставил премиум-соперников

General Motors подвёл итоги третьего квартала 2025 года и получил серьёзный повод для оптимизма. Концерн показал рост продаж на 8% по сравнению с прошлым годом. Главный герой — кроссовер Chevrolet Equinox, спрос на который вырос почти вдвое. Причём успех обеспечили как бензиновая версия, так и электрическая модификация.

Почему Equinox оказался в центре внимания

Четвёртое поколение Chevrolet Equinox стартовало в середине 2024 года и моментально завоевало рынок. За год удалось продать более 200 тысяч автомобилей, а к концу сентября 2025-го показатель превысил эту отметку уже за девять месяцев. В одном только третьем квартале было реализовано 74 тысячи машин — рост на 42% относительно прошлого года.

Базовая версия предлагает 1,5-литровый двигатель мощностью 175 л. с., вариатор и передний привод. Средний расход топлива — около 26 миль на галлон, что соответствует примерно 9 л на 100 км. Для американских покупателей сочетание экономичности, доступной цены и практичности стало решающим аргументом.

Электроверсия Equinox EV идёт чуть позади бензиновой, но показывает феноменальный результат в своём сегменте. Она уверенно обошла Cadillac Lyriq и закрепилась в лидерах среди всех не-Tesla электромобилей в США.

"Такой всплеск интереса объясняется желанием покупателей успеть воспользоваться федеральной скидкой в 7500 долларов", — отметил представитель General Motors.

Сравнение: Equinox против конкурентов

Модель Продажи за 9 мес. 2025 Особенности
Chevrolet Equinox >200 тыс. Бензин и EV, рост на 42%
Toyota RAV4 >350 тыс. Абсолютный лидер, проверенный временем
GMC Terrain ~100 тыс. Ближайший "родственник" Equinox
Ford Mustang Mach-E +100% к кварталу Электромобиль, активно растёт
Cadillac Lyriq < Equinox EV Премиум-сегмент, уступает в продажах

Как выбрать Equinox: пошаговый подход

  1. Определитесь с типом двигателя. Бензиновая версия подойдёт для тех, кто ищет доступный и универсальный кроссовер. EV — для поклонников экологичных технологий и городских поездок.

  2. Проверьте доступность федеральных или региональных скидок. Хотя базовые налоговые льготы закончились, дилеры часто предлагают лизинг с выгодными условиями.

  3. Сравните комплектации. У Equinox широкий выбор: от базовой с тканевым салоном и простым мультимедиа до версии с кожей, премиальной акустикой и адаптивным круиз-контролем.

  4. Учтите стоимость обслуживания. Для бензиновых моделей важны регулярная замена масла и фильтров, для EV — доступ к зарядной инфраструктуре.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: купить EV без проверки инфраструктуры.
    Последствие: сложности с зарядкой и потеря времени.
    Альтернатива: выбрать гибрид или бензиновую модель, либо убедиться в наличии быстрой зарядной станции рядом.

  • Ошибка: ориентироваться только на цену.
    Последствие: недовольство комплектацией и быстрый апгрейд.
    Альтернатива: изучить все версии и выбрать оптимальный баланс цены и функций.

  • Ошибка: сравнивать Equinox только с Tesla.
    Последствие: завышенные ожидания и разочарование.
    Альтернатива: оценивать модель в своём классе, сопоставляя с RAV4, Escape или CR-V.

А что если…

…льготы больше не вернутся? Продажи могут немного просесть, но эксперты считают, что интерес к Equinox сохранится за счёт соотношения "цена/качество".

…GM продолжит расширять производство в Мексике? Это позволит избежать дефицита и удержать цену на конкурентном уровне, несмотря на тарифные ограничения.

…Toyota RAV4 выйдет в новой генерации? Вероятно, это усилит конкуренцию, но Equinox уже занял свою нишу, особенно в сегменте EV.

Плюсы и минусы Equinox

Плюсы Минусы
Доступная цена среди кроссоверов Слабее по мощности, чем RAV4
Экономичный бензиновый мотор EV зависит от зарядных станций
Льготы и выгодные лизинговые схемы Льготы постепенно исчезают
Удобный салон и вместимость Конкуренты предлагают гибриды
Рост ценности на рынке подержанных авто Отставание от Toyota по имиджу

FAQ

Как выбрать между бензиновой и электрической версией?
Если ездите в основном по городу и у вас есть доступ к зарядке — берите EV. Для дальних поездок лучше подойдёт бензиновая версия.

Сколько стоит Equinox в США?
В зависимости от комплектации цены стартуют от 28 тысяч долларов за бензиновую и от 34 тысяч долларов за EV-модель.

Что лучше: Equinox или Toyota RAV4?
RAV4 лидирует по надёжности и имиджу, но Equinox выигрывает в цене и оснащении EV-версии.

Мифы и правда

  • Миф: электромобили Equinox EV неинтересны покупателям.
    Правда: рост продаж на 157% опровергает этот стереотип.

  • Миф: без налоговых льгот спрос рухнет.
    Правда: несмотря на спад льгот, дилеры нашли обходные пути через лизинг.

  • Миф: Equinox — лишь "дешевая альтернатива".
    Правда: модель уверенно закрепилась в топ-3 по продажам среди кроссоверов GM.

Три интересных факта

  1. Equinox — один из немногих кроссоверов, доступных одновременно в бензиновой и полностью электрической версиях.

  2. В Мексике создан отдельный производственный кластер GM, ориентированный почти полностью на экспорт Equinox в США.

  3. По итогам 2025 года ожидается, что Equinox станет самой массовой моделью GM, обогнав Silverado в отдельные месяцы.

Исторический контекст

  • 2004: первое поколение Equinox выходит на рынок как альтернатива Toyota Highlander.

  • 2017: третья генерация делает модель глобальной и популярной в Китае.

  • 2024: старт четвёртого поколения, ориентированного на цифровые технологии и EV-сегмент.

  • 2025: Equinox EV впервые обходит Cadillac Lyriq и закрепляется в лидерах электромобилей не-Tesla.

