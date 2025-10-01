Tesla нервно курит в сторонке: как Chevrolet Equinox обставил премиум-соперников
General Motors подвёл итоги третьего квартала 2025 года и получил серьёзный повод для оптимизма. Концерн показал рост продаж на 8% по сравнению с прошлым годом. Главный герой — кроссовер Chevrolet Equinox, спрос на который вырос почти вдвое. Причём успех обеспечили как бензиновая версия, так и электрическая модификация.
Почему Equinox оказался в центре внимания
Четвёртое поколение Chevrolet Equinox стартовало в середине 2024 года и моментально завоевало рынок. За год удалось продать более 200 тысяч автомобилей, а к концу сентября 2025-го показатель превысил эту отметку уже за девять месяцев. В одном только третьем квартале было реализовано 74 тысячи машин — рост на 42% относительно прошлого года.
Базовая версия предлагает 1,5-литровый двигатель мощностью 175 л. с., вариатор и передний привод. Средний расход топлива — около 26 миль на галлон, что соответствует примерно 9 л на 100 км. Для американских покупателей сочетание экономичности, доступной цены и практичности стало решающим аргументом.
Электроверсия Equinox EV идёт чуть позади бензиновой, но показывает феноменальный результат в своём сегменте. Она уверенно обошла Cadillac Lyriq и закрепилась в лидерах среди всех не-Tesla электромобилей в США.
"Такой всплеск интереса объясняется желанием покупателей успеть воспользоваться федеральной скидкой в 7500 долларов", — отметил представитель General Motors.
Сравнение: Equinox против конкурентов
|Модель
|Продажи за 9 мес. 2025
|Особенности
|Chevrolet Equinox
|>200 тыс.
|Бензин и EV, рост на 42%
|Toyota RAV4
|>350 тыс.
|Абсолютный лидер, проверенный временем
|GMC Terrain
|~100 тыс.
|Ближайший "родственник" Equinox
|Ford Mustang Mach-E
|+100% к кварталу
|Электромобиль, активно растёт
|Cadillac Lyriq
|< Equinox EV
|Премиум-сегмент, уступает в продажах
Как выбрать Equinox: пошаговый подход
-
Определитесь с типом двигателя. Бензиновая версия подойдёт для тех, кто ищет доступный и универсальный кроссовер. EV — для поклонников экологичных технологий и городских поездок.
-
Проверьте доступность федеральных или региональных скидок. Хотя базовые налоговые льготы закончились, дилеры часто предлагают лизинг с выгодными условиями.
-
Сравните комплектации. У Equinox широкий выбор: от базовой с тканевым салоном и простым мультимедиа до версии с кожей, премиальной акустикой и адаптивным круиз-контролем.
-
Учтите стоимость обслуживания. Для бензиновых моделей важны регулярная замена масла и фильтров, для EV — доступ к зарядной инфраструктуре.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: купить EV без проверки инфраструктуры.
Последствие: сложности с зарядкой и потеря времени.
Альтернатива: выбрать гибрид или бензиновую модель, либо убедиться в наличии быстрой зарядной станции рядом.
-
Ошибка: ориентироваться только на цену.
Последствие: недовольство комплектацией и быстрый апгрейд.
Альтернатива: изучить все версии и выбрать оптимальный баланс цены и функций.
-
Ошибка: сравнивать Equinox только с Tesla.
Последствие: завышенные ожидания и разочарование.
Альтернатива: оценивать модель в своём классе, сопоставляя с RAV4, Escape или CR-V.
А что если…
…льготы больше не вернутся? Продажи могут немного просесть, но эксперты считают, что интерес к Equinox сохранится за счёт соотношения "цена/качество".
…GM продолжит расширять производство в Мексике? Это позволит избежать дефицита и удержать цену на конкурентном уровне, несмотря на тарифные ограничения.
…Toyota RAV4 выйдет в новой генерации? Вероятно, это усилит конкуренцию, но Equinox уже занял свою нишу, особенно в сегменте EV.
Плюсы и минусы Equinox
|Плюсы
|Минусы
|Доступная цена среди кроссоверов
|Слабее по мощности, чем RAV4
|Экономичный бензиновый мотор
|EV зависит от зарядных станций
|Льготы и выгодные лизинговые схемы
|Льготы постепенно исчезают
|Удобный салон и вместимость
|Конкуренты предлагают гибриды
|Рост ценности на рынке подержанных авто
|Отставание от Toyota по имиджу
FAQ
Как выбрать между бензиновой и электрической версией?
Если ездите в основном по городу и у вас есть доступ к зарядке — берите EV. Для дальних поездок лучше подойдёт бензиновая версия.
Сколько стоит Equinox в США?
В зависимости от комплектации цены стартуют от 28 тысяч долларов за бензиновую и от 34 тысяч долларов за EV-модель.
Что лучше: Equinox или Toyota RAV4?
RAV4 лидирует по надёжности и имиджу, но Equinox выигрывает в цене и оснащении EV-версии.
Мифы и правда
-
Миф: электромобили Equinox EV неинтересны покупателям.
Правда: рост продаж на 157% опровергает этот стереотип.
-
Миф: без налоговых льгот спрос рухнет.
Правда: несмотря на спад льгот, дилеры нашли обходные пути через лизинг.
-
Миф: Equinox — лишь "дешевая альтернатива".
Правда: модель уверенно закрепилась в топ-3 по продажам среди кроссоверов GM.
Три интересных факта
-
Equinox — один из немногих кроссоверов, доступных одновременно в бензиновой и полностью электрической версиях.
-
В Мексике создан отдельный производственный кластер GM, ориентированный почти полностью на экспорт Equinox в США.
-
По итогам 2025 года ожидается, что Equinox станет самой массовой моделью GM, обогнав Silverado в отдельные месяцы.
Исторический контекст
-
2004: первое поколение Equinox выходит на рынок как альтернатива Toyota Highlander.
-
2017: третья генерация делает модель глобальной и популярной в Китае.
-
2024: старт четвёртого поколения, ориентированного на цифровые технологии и EV-сегмент.
-
2025: Equinox EV впервые обходит Cadillac Lyriq и закрепляется в лидерах электромобилей не-Tesla.
