Tesla нервно курит в сторонке: как Chevrolet Equinox обставил премиум-соперников

General Motors подвёл итоги третьего квартала 2025 года и получил серьёзный повод для оптимизма. Концерн показал рост продаж на 8% по сравнению с прошлым годом. Главный герой — кроссовер Chevrolet Equinox, спрос на который вырос почти вдвое. Причём успех обеспечили как бензиновая версия, так и электрическая модификация.

Почему Equinox оказался в центре внимания

Четвёртое поколение Chevrolet Equinox стартовало в середине 2024 года и моментально завоевало рынок. За год удалось продать более 200 тысяч автомобилей, а к концу сентября 2025-го показатель превысил эту отметку уже за девять месяцев. В одном только третьем квартале было реализовано 74 тысячи машин — рост на 42% относительно прошлого года.

Базовая версия предлагает 1,5-литровый двигатель мощностью 175 л. с., вариатор и передний привод. Средний расход топлива — около 26 миль на галлон, что соответствует примерно 9 л на 100 км. Для американских покупателей сочетание экономичности, доступной цены и практичности стало решающим аргументом.

Электроверсия Equinox EV идёт чуть позади бензиновой, но показывает феноменальный результат в своём сегменте. Она уверенно обошла Cadillac Lyriq и закрепилась в лидерах среди всех не-Tesla электромобилей в США.

"Такой всплеск интереса объясняется желанием покупателей успеть воспользоваться федеральной скидкой в 7500 долларов", — отметил представитель General Motors.

Сравнение: Equinox против конкурентов

Модель Продажи за 9 мес. 2025 Особенности Chevrolet Equinox >200 тыс. Бензин и EV, рост на 42% Toyota RAV4 >350 тыс. Абсолютный лидер, проверенный временем GMC Terrain ~100 тыс. Ближайший "родственник" Equinox Ford Mustang Mach-E +100% к кварталу Электромобиль, активно растёт Cadillac Lyriq < Equinox EV Премиум-сегмент, уступает в продажах

Как выбрать Equinox: пошаговый подход

Определитесь с типом двигателя. Бензиновая версия подойдёт для тех, кто ищет доступный и универсальный кроссовер. EV — для поклонников экологичных технологий и городских поездок. Проверьте доступность федеральных или региональных скидок. Хотя базовые налоговые льготы закончились, дилеры часто предлагают лизинг с выгодными условиями. Сравните комплектации. У Equinox широкий выбор: от базовой с тканевым салоном и простым мультимедиа до версии с кожей, премиальной акустикой и адаптивным круиз-контролем. Учтите стоимость обслуживания. Для бензиновых моделей важны регулярная замена масла и фильтров, для EV — доступ к зарядной инфраструктуре.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: купить EV без проверки инфраструктуры.

Последствие: сложности с зарядкой и потеря времени.

Альтернатива: выбрать гибрид или бензиновую модель, либо убедиться в наличии быстрой зарядной станции рядом.

Ошибка: ориентироваться только на цену.

Последствие: недовольство комплектацией и быстрый апгрейд.

Альтернатива: изучить все версии и выбрать оптимальный баланс цены и функций.

Ошибка: сравнивать Equinox только с Tesla.

Последствие: завышенные ожидания и разочарование.

Альтернатива: оценивать модель в своём классе, сопоставляя с RAV4, Escape или CR-V.

А что если…

…льготы больше не вернутся? Продажи могут немного просесть, но эксперты считают, что интерес к Equinox сохранится за счёт соотношения "цена/качество".

…GM продолжит расширять производство в Мексике? Это позволит избежать дефицита и удержать цену на конкурентном уровне, несмотря на тарифные ограничения.

…Toyota RAV4 выйдет в новой генерации? Вероятно, это усилит конкуренцию, но Equinox уже занял свою нишу, особенно в сегменте EV.

Плюсы и минусы Equinox

Плюсы Минусы Доступная цена среди кроссоверов Слабее по мощности, чем RAV4 Экономичный бензиновый мотор EV зависит от зарядных станций Льготы и выгодные лизинговые схемы Льготы постепенно исчезают Удобный салон и вместимость Конкуренты предлагают гибриды Рост ценности на рынке подержанных авто Отставание от Toyota по имиджу

FAQ

Как выбрать между бензиновой и электрической версией?

Если ездите в основном по городу и у вас есть доступ к зарядке — берите EV. Для дальних поездок лучше подойдёт бензиновая версия.

Сколько стоит Equinox в США?

В зависимости от комплектации цены стартуют от 28 тысяч долларов за бензиновую и от 34 тысяч долларов за EV-модель.

Что лучше: Equinox или Toyota RAV4?

RAV4 лидирует по надёжности и имиджу, но Equinox выигрывает в цене и оснащении EV-версии.

Мифы и правда

Миф: электромобили Equinox EV неинтересны покупателям.

Правда: рост продаж на 157% опровергает этот стереотип.

Миф: без налоговых льгот спрос рухнет.

Правда: несмотря на спад льгот, дилеры нашли обходные пути через лизинг.

Миф: Equinox — лишь "дешевая альтернатива".

Правда: модель уверенно закрепилась в топ-3 по продажам среди кроссоверов GM.

Три интересных факта

Equinox — один из немногих кроссоверов, доступных одновременно в бензиновой и полностью электрической версиях. В Мексике создан отдельный производственный кластер GM, ориентированный почти полностью на экспорт Equinox в США. По итогам 2025 года ожидается, что Equinox станет самой массовой моделью GM, обогнав Silverado в отдельные месяцы.

Исторический контекст